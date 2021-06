Stephan Wittmer Ausstellung

Ausstellung Mit Stephan Wittmer auf Spurensuche in Arizona Der Fotokünstler Stephan Wittmer erzählt im Raum B74 in Luzern Geschichten aus dem indigenen Amerika. Valeska Stach 15.06.2021, 05.00 Uhr

Stephan Wittmer erschafft Bilder nicht nur an der Wand oder im Raum, sondern auch in uns selber. Eigene und fremde Wahrnehmung verschmelzen dabei und finden gerade im symbiotischen Einklang ihre Verschiedenheit wieder. Das Medium der Fotografie wird hinterfragt. Woher kommen die Bilder, welche Botschaft transportieren sie?

Wittmers neue Einzelausstellung im Raum für Kunst B74 in Luzern ist dabei sowohl biografisch konnotiert als auch politisch sensibel: Gezeigt wird eine Reihe seiner aktuellsten Arbeiten, die trotz verhinderter Residenz in den USA den fernen Kontinent in den Ausstellungsraum holen. Der Künstler widmet sich schon lange der Spurensuche indianischer Reservate der Hopi in Arizona, deren kulturelles Erbe und archaisches Wissen er nach einer neuen Lesbarkeit untersucht.

In Luzern können wir also innerlich auf Reisen gehen: ins indigene Amerika. Was wir sehen, sind Steinbauten mitten in der Wüste. Erde, Himmel, Wolken. Das Reich der heiligen Schlangen. Alles ist in einer Abbildung auf kitschige Billig-Plüschdecken gedruckt. An ihren Ecken halten grosse Klammern den Stoff an der Wand fest. Mythen und Magie eines Ortes treten aus der Tiefe an die Bildoberfläche. Der Künstler erfasst sie und lässt sie wieder abtauchen – gibt sie so dem Ort, den er aufgenommen hat, wieder zurück.

Mehr als ein Fotokünstler: Stephan Wittmer umringt von seinen Werken der Ausstellung «Poison Ivy». Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 10. Juni 2021)

Weiter stehen klassische Pigmentdrucke alltäglichen Gegenständen wie einer Feuerschale, Autoreifen oder einer Schutzplane gegenüber. Hier wird deutlich: Wittmer ist nicht nur Fotokünstler. Seine Bilder werden zu Objekten, Körpern, ja sogar Raum. Das Digitale wird physisch, die Ikonografie zur Geste. Der Blick des Betrachtenden fungiert dabei als selbstständiger Stimmungsgenerator, wo Sinnlichkeit auf nüchterne Studie trifft.

Wittmer sensibilisiert unsere Wahrnehmung

Wittmer holt die Entwicklungsgeschichte vom Ursprung eines Volkes bis zu ihrer Zerstreuung in die Gegenwart hinein. Dabei dehnt sich das Festhalten eines Moments bis an seine äussersten Grenzen aus. Inhalte und ihr Substanzwerden bewegen sich in einem konstanten Wechselspiel. In seinen Arbeiten spannt er eine Brücke, die den Bogen schlägt zwischen Entfremdung und Versöhnung.

Gleichzeitig wird das Phänomen der Sinneswahrnehmung debattiert. Was machen Bilder mit uns, wo berühren sie uns? Wo werden sie Materie und wo werden wir von Emotionen erfasst? «Poison Ivy», giftiges Efeu, wie der Ausstellungstitel schon verrät, greift die Haut an und reizt die Oberfläche, macht sie wund. Ein Piktogramm verweist auf die Gefahr. Native Americans nutzen die Pflanze hingegen zum Beispiel für das Färben von Textilien. Nun, wir müssen uns in Wittmers Schau zwar nicht real vor einer Verletzung fürchten, aber der Künstler sensibilisiert unsere Wahrnehmung und fordert uns so heraus, an unsere Grenzen zu gehen.

Stephan Wittmer – «Poison Ivy» in der Galerie B74, Baselstr. 74, Luzern, bis 3. Juli. Do/Fr 16-19 Uhr, Sa 13-16 Uhr. Infos unter www.b74-luzern.ch