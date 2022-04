«Innereien» Kulturprojekt: Mit einem Scharfrichter auf Zeitreise in der Luzerner Altstadt In «Baltz Mengis» taucht das Publikum in das Leben eines Luzerner Scharfrichters ein. Der theatrale «Klanggang» hält auch eine pompöse Videoinstallation bereit. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 20.04.2022, 20.00 Uhr

Franziska Senn und Reto Baumgartner übernehmen in «Baltz Mengis» die Schauspielhauptrollen. Bild: PD

Wissen Sie, was eine «peinliche Befragung» ist? Nein? Wenn Sie über genug starke Nerven und Geschichtsinteresse verfügen, können Sie diese Wissens­lücke ab diesem Wochenende während des Besuchs eines interdisziplinären Kulturprojekts schliessen. Beim theatralen Klanggang «Baltz Mengis» bringen uns Luzerner Künstlerinnen und Künstler eine historische Figur näher, die im 17. Jahrhundert in der Leuchtenstadt als Scharfrichter wirkte und dem Stück auch den Namen gibt. Am Freitagabend feiert die Produktion in der Luzerner Altstadt Premiere.

Der irisch-schweizerische Musiker John Wolf Brennan ist eine der Triebfedern von «Baltz Mengis». Er steuert die Kompositionen bei, die während einer abschliessenden Video- und Klangperformance in der Peterskapelle zu hören sein werden. Zusammen mit dem Autor Ueli Blum und der Künstlerin Susanne Hofer formt er seit einiger Zeit die Gruppe Fluctus, welche die «Keimzelle dieses Stücks bildet», wie Brennan es formuliert. Ueli Blum stiess bei der Suche nach einem geeigneten Stoff für eine «Innereien»-Produktion (ein ausgeschriebenes und auf diesen Frühling breit angelegtes Kulturprojekt der Albert Koechlin Stiftung) auf die Luzerner Historikerin Dunja Bulinsky. Diese durchforschte unter anderem Verhörprotokolle aus dem 17. Jahrhundert.

Zu des Scharfrichters Baltz Mengis Aufgaben gehörten auch ebenjene peinlichen Befragungen – nichts anderes als Folter.

Kurioserweise wirkte er aber auch als Arzt und Wundheiler. Er behandelte also oft die von ihm selbst zugefügten Verletzungen. Brennan: «Durch seine langjährige Erfahrung wurde Mengis ein weit herum bekannter Arzt.»

Moralisch Eindeutiges erhält Risse

Mit Hilfe der wissenschaftlichen Grundlagen von Dunja Bulinsky erarbeitete Ueli Blum sodann einen Theatertext. In dem Rundgang bringen uns die Spielenden nahe oder teilweise direkt an die Originalschauplätze, erzählen aus dem Leben und Wirken von Mengis und holen ihn anhand eines dramaturgischen Kniffs in die Gegenwart.

Hier wird er mit dem Rechtsempfinden unserer Zeit konfrontiert. Was moralisch eindeutig scheint, bekommt mit Fortgang des Stücks aber Risse.

Fragen zu Gut und Böse, Schuld und Sühne sind im historischen Kontext nicht so einfach zu beantworten, wie man vielleicht denken mag. Darüber hinaus entwickelt sich auch ein Rollenspiel, in dem das Publikum selbst zum (metaphorischen) Mitläufer wird.

Musikalische Intermezzi machen die Inszenierung (Regie: Buschi Luginbühl) zum Klanggang (mit John Wolf Brennan, Saxofonist Thomas K.J. ­Mejer und Anna Murphy von der Progressive-Rockband Cellar Darling/Ex-Celtic-Rockband Eluveitie), welcher in der Peterskapelle seinen Abschluss findet. Dort erwarten uns das eingangs erwähnte, von Brennan komponierte Requiem sowie die auf die Kirchenwand projizierte Videoinstallation Susanne Hofers. Sie ermöglicht uns dabei eine detaillierte Sicht auf Innereien der ungewohnten Art.

Premiere: Freitag, 20.00, Ausgangs- und Treffpunkt Spreuerbrücke, Luzern (bei Naturmuseum), weitere Termine bis 8. Mai; Vorverkauf: www.nina-theater.ch.

