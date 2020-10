Kunst in Luzern:

Aufblitzende Zeit und endloser Raum Die Luzerner Künstlerin Regula Bühler-Schlatter blickt an der Baselstrasse 74 in den Himmel. Eine Ausstellung, die mit dem All spielt. Susanne Holz 20.10.2020, 20.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kunst-Universum: «Himmelskörper» aus Farbe, Papier, Draht. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Oktober 2020)

«Das Thema Zeit hat mich immer umgetrieben», sagt die freischaffende Künstlerin Regula Bühler-Schlatter. Und natürlich gehören Zeit und Raum zusammen. Und zumeist fehlt dem Menschen die Zeit, sich die Endlosigkeit des Raums, in dem wir existieren, vorzustellen.

Doch manchmal nimmt sich jemand die Zeit, über derlei Dinge nachzudenken und aus diesem Nachdenken heraus Dinge zu erschaffen. Man stellt sich beim Besuch der Ausstellung «Aztronomizch» vor, dass die Künstlerin auf genau diese Weise inspiriert wurde. Es ist eine sehr verspielte Ausstellung, bei aller Ernsthaftigkeit des Themas. Darauf weist auch schon der Titel hin: Das S im Wort astronomisch wurde zweimal durch ein Z ersetzt. Denn Regula Bühler-Schlatter masst sich nicht an, ein Astronom zu sein. Das überlässt sie gerne ihrem Bruder, mit dem sie im Laufe der Ausstellung noch einen «Geschwistertalk» führen wird (siehe Hinweis).

Sternschnuppen oder die kleinen Alltagsmomente

Nein, die 69-jährige Luzernerin erklärt: «Ich überlasse mich lieber der Ahnung.» Die von ihr geschaffenen Formen stellten sich im Tun ein. «Sie nehmen fast von selbst Gestalt an.» Im B74, Raum für Kunst, präsentiert Regula Bühler-Schlatter aktuell vielerlei Formen. Kreationen aus Papier und Acrylfarbe, oder auch aus Acrylfarbe, Verdicker und Draht. Sie zieren die Wände oder hängen im Kabinett von der Decke – und wirken allesamt schwerelos.

«Sternschnuppen» nennen sich die bunten kleinen Gebilde, die die lange Wand des Hauptraums schmücken. Man schwebt in der eigenen Fantasie und macht unter ihnen kleine Sonnen, Tiere oder Sterne aus. Die Künstlerin findet, diese Sternschnuppen könnten auch kleine Zeitmomente sein:

«Kleine aufblitzende Momente wie das Lächeln von Fremden auf der Strasse.»

Man stimmt dem gedanklich sofort zu. Es sind oft solche Momente, die hängenbleiben, die die Zeit strukturieren, das Leben fassbar machen.

Apropos fassbar: Eine schöne Idee ist es, auf ein altes Leintuch der Mutter Formen aus Acrylfarbe zu drucken, das Werk nennt sich «Bausteine für Planeten». Das baumwollene Tuch als Träger universellen Abdriftens in den Schlaf, in Träumereien, «in andere Gefilde», so die Künstlerin. Und auch eine Reminiszenz an den Vater gibt es: Dank dessen Bohrer fehlt auch das schwarze Loch nicht im Universum dieser Ausstellung.

Arbeiten wie eine Bäckerin

Intuition und Konzentration stecken hier in allen Exponaten. So wundert es nicht, dass die Luzernerin mitunter «wie eine Bäckerin» arbeitet, wenn sie kleine Spritzsäckchen nutzt, um aus Acrylfarbe Geformtes und Figuratives zu erschaffen. Oder wenn sie im Rahmen ihrer Ausstellung auf ein Gedicht des nordischen Mittelalters stösst, das von Entstehung und Ende der Welt handelt: «Nicht war Sand noch See / noch Salzwogen / nicht Erde unten, / noch oben Himmel / Gähnung grundlos, / doch Gras nirgend.»

Ausstellung von Regula Bühler-Schlatter im B74, Raum für Kunst, Luzern: «Aztronomizch». Bis 7. November an der Baselstrasse 74. Geöffnet Do/Fr 16–19 Uhr sowie Sa 13–16 Uhr. Matinée: Geschwistertalk: Regula Bühler-Schlatter im Gespräch mit Physiker und Astronom Peter Schlatter, am Sonntag, 25. Oktober, um 11 Uhr. Beschränkte Teilnehmerzahl und aktuell ausgebucht.

Ausstellung Regula Bühler-Schlatter im B74 an der Baselstrasse. "Sternschnuppe" aus Acrylfarbe und Verdicker.





Ausstellung Regula Bühler-Schlatter im B74 an der Baselstrasse.

"Sternschnuppen" aus Acrylfarbe und Verdicker.



Ausstellung Regula Bühler-Schlatter im B74 an der Baselstrasse.

"Sternschnuppe" aus Acrylfarbe und Verdicker.



Ausstellung Regula Bühler-Schlatter im B74 an der Baselstrasse.

"Sternschnuppen" aus Acrylfarbe und Verdicker.



Ausstellung Regula Bühler-Schlatter im B74 an der Baselstrasse.

"Sternschnuppe" aus Acrylfarbe und Verdicker.



Ausstellung Regula Bühler-Schlatter im B74 an der Baselstrasse.

"Sternschnuppe" aus Acrylfarbe und Verdicker.



Ausstellung Regula Bühler-Schlatter im B74 an der Baselstrasse.

"Sternschnuppen" aus Acrylfarbe und Verdicker.



Ausstellung Regula Bühler-Schlatter im B74 an der Baselstrasse.

"Sternschnuppe" aus Acrylfarbe und Verdicker.



Ausstellung Regula Bühler-Schlatter im B74 an der Baselstrasse.

"Bausteine für Planeten". Acrylfarbe und Bindemittel auf Baumwolle.



Ausstellung Regula Bühler-Schlatter im B74 an der Baselstrasse.

"Himmelskörper". Acrylfarbe, Papier / Plastikfolie, Draht.



Ausstellung Regula Bühler-Schlatter im B74 an der Baselstrasse.



"Himmelskörper". Acrylfarbe, Papier / Plastikfolie, Draht.

Ausstellung Regula Bühler-Schlatter im B74 an der Baselstrasse.

"Himmelskörper". Acrylfarbe, Papier / Plastikfolie, Draht.