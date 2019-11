Auftakt mit Charity-Night

Heute Abend startet das Lucerne Blues Festival mit der mittlerweile schon fast traditionellen Charity-Night. Ab 20.00 spielt im Hotel Schweizerhof die Altered Five Blues Band. Der Eintritt ist frei, man kann aber eine Spende hinterlegen, die dann der LZ Weihnachtsaktion zu Gute kommt. Am Sonntag findet am selben Ort zudem der erste der drei Blues Brunches statt.

So richtig los mit dem Blues geht es dann ab dem kommenden Mittwoch (dann mit einem einzelnen Gratis-Konzert im Casineum um 23.00) im Casino. Donnerstag, Freitag und Samstag spielen jeweils viele Bands und sorgen für eine gewaltige Dosis Blues. (mg)