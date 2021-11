Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchester: Kein Piano light

Klassik Neues Luzerner Klavierfestival: Auge in Auge mit den Stars Das erste Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters, das am Freitag zu Ende geht, war kein «Piano» light. Es löste seinen Anspruch mit vielen Entdeckungen ein und bot zwar kaum Solo-Rezitals, aber mehr Festival als sein Vorgänger. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 12.11.2021, 18.00 Uhr

Lise de la Salle trat als eine von fünf Pianisten als Solistin mit dem Luzerner Sinfonieorchester auf. Bild: Manuela Jans-Koch

So tief blicken sich sonst nur Verliebte in die Augen. Aber im Kammerkonzert des Klavierfestivals des Luzerner Sinfonieorchesters, das gestern zu Ende ging, ermöglichte das allein die Musik. Wenn man, versunken in die schwelgerischen Klänge von César Francks Klaviertrio, mit dem Blick auf dem Gesicht des Cellisten Steven Isserlis hängen blieb und dieser – praktisch in Armlänge entfernt – den Blick hob, sass man einem der Stars dieses Festivals Auge in Auge gegenüber. Und da geht einem die Musik nochmals anders durch Mark und Bein.

Möglich machte es der familiäre Rahmen in der St.Charles Hall Meggen. Denn vom früheren Lucerne Festival am Piano hebt sich «Le piano symphonique» ab, indem es das Klavier nicht mit Solorezitals, sondern in Orchesterkonzerten und mit Kammermusik präsentiert.

«With best wishes from Steven Isserlis»

Der Salon der St.Charles Hall hat zwar akustische Tücken und ist nur mit dem Auto erreichbar. Aber er bewährte sich als Nebenzentrum des Festivals durch diese Nähe zu den Musikern, dank der die Musik körperlich unter die Haut geht. Da stellte sich familiäre Festivalstimmung auch im Foyer ein, wo der Cellist einem Knaben aus dem Publikum ein Autogramm – «good luck with the piano! with best wishes from Steven Isserlis» – gab.

So gehörte man in den Konzerten über Mittag quasi mit zum Freundeskreis der Komponisten um Saint-Saëns, die die Programme versammelten. Ein Vorzug dieses Festivals war denn auch, dass es mit hierzulande kaum gespielter französischer Kammermusik unglaubliche Entdeckungen ermöglichte. Neben dem Klaviertrio von César Franck, das unerbittliche Strenge in hymnische Gesänge überführt, galt das für das frei schweifende Klavierquartett von Gabriel Fauré oder für das Klaviertrio von Ernest Chausson, in dessen archaisierenden Melodien sich impressionistische Schwebezustände ankündigten.

Im zweiten Klaviertrio von Saint-Saëns wurde deutsche Romantik – im schumannesk fliessenden Melos des Andante – kapriziös und hochvirtuos angepeitscht. Das galt auch für die Interpretation und namentlich für die viel beschäftigte und vorzügliche Pianistin Connie Shih. Wenn sie – ein typisches Saint-Saëns-Muster – virtuos die Tastatur hinauf und hinunterrauschte und die Bässe auch schmerzhaft knallen liess, brachte sie zwar die Streicher in Bedrängnis. Aber wo diese ihre Flügel ausbreiteten – feinnervig-intensiv die Violine von Irène Duval, mit flexibel aufblühendem Ton der Cellist Isserlis, mit einer Fülle des Wohllauts die Bratsche von Blythe Teh Engstroem – verwob sich das bei Fauré auch in der trockenen Saalakustik zum orchestralen Klang.

Viel Publikum für eine mysteriöse Entdeckung

Damit führte die Kammermusik hin zu den Sinfoniekonzerten am Mittwoch (Ausgabe von gestern) und Donnerstag. Sie waren durch die Aufführung aller fünf Klavierkonzerte von Saint-Saëns mit fünf Pianisten (zwei Frauen, drei Männer) ein Höhepunkt mit Seltenheitswert. Er zog im Konzertsaal viel Publikum (je 1500 auch aus dem Ausland) an.

Selbst dieses Festival wird allerdings nicht all diesen Klavierkonzerten einen Platz im Repertoire sichern. Am Donnerstag konnte selbst der energische Zugriff von Lise de la Salle nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich das dritte nach der bei Wagner entlehnten Klangmalerei wenig inspiriert in austauschbare Virtuosität flüchtet.

Brilliant in Hochform: Fabien Gabel dirigerte das Luzerner Sinfonieorchester in allen fünf Klavierkonzerten von Saint-Saëns. Bild: Manuela Jans-Koch

Die Entdeckung war hier das fünfte mit Jean Ives Thibaudet am Flügel. Zum einen, weil der Saint-Saëns-Spezialist die Akkordkaskaden immer wieder anders charakterisiert, zum Drama akzentuiert oder in pure Farbe auflöst. Zum andern, weil er im langsamen Satz zu mysteriösen Farben fand, die nicht von dieser Welt und jedenfalls nicht vom Flügel zu stammen schienen.

Das Luzerner Sinfonieorchester lief unter der Leitung von Fabien Gabel an diesem Abend nicht nur in den zauberischen Farben dieses «Aegyptischen» Konzerts, sondern auch in den Orchesterwerken von Saint-Saëns graziös-verspielt und mit brillant federndem Klang zur Hochform auf.

So konnte man den französischen Romantiker in diesen Tagen von vielen Seiten kennen lernen. Das reichte von der Schwärmerei des frühen Klavierquintetts (im Nachtkonzert vom Donnerstag mit Lise de la Salle und dem Zaïde-Quartett) bis zum Solo-Rezital von Kit Armstrong am Freitag Abend, der im Orchesterhaus Lieblingskomponisten des Pianisten Saint-Saëns spielte. Auch wenn man mehr Solorezitals, wie sie nur das Klavier ermöglicht, vermisste: In der thematischen Verdichtung waren diese Tage fast noch mehr Festival als einst das «Piano».

Nächstes «Le piano symphonique» (zu Brahms): 9. bis 13. Februar; www.sinfonieorchester.ch