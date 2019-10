Luzerner Sinfonieorchester: Aus der intimen Kammer hinaus in den grossen Saal Das erste Lunchkonzert des Luzerner Sinfonieorchesters machte im KKL den Auftakt zu einem Wochenende voller Kammermusik. Urs Mattenberger

Das Luzerner Sinfonieorchester LSO unter der Leitung von Dirigent James Gaffigan. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 19. April 2018)

Dass Kammermusik in der Region Hochkonjunktur hat, wissen wir. Aber wohl noch nie fand sie so gedrängt an einem Wochenende statt, wie in diesen Tagen. Mit Kammermusik begann das erste Herbstfestival in der Konzerthalle Andermatt, das heute vom Chamber Orchestra of Europe beendet wird. Handverlesene Kammermusikprogramme bietet bis Sonntag das Festival Zwischentöne in Engelberg. Das Oktober-Festival in der Kunstkeramik Ebikon geht noch heute mit Wort und Musik den Beziehungen zwischen Clara und Robert Schumann sowie Johannes Brahms nach. Und das Luzerner Sinfonieorchester beschliesst heute und morgen seine Gipfelkonzerte mit Beethoven und dem Hagen Quartett auf dem Pilatus.

Zum Auftakt startete es gestern im KKL zudem die Reihe der Lunchkonzerte zur Mittagszeit. Die Angst, dass sich Veranstalter gegenseitig oder gleich selber konkurrieren, war in diesem Fall unbegründet. Obwohl keine Stars auf der Bühne sassen, war das Parkett gut zur Hälfte besetzt und bestätigte den wachsenden Publikumszuspruch. Vielleicht lag es an einem Programm, das unter dem Titel «Alla zingarese» Musik von Schumann, Bartók und Brahms versammelte, die von der schon im 19. Jahrhundert populären «Zigeunermusik» inspiriert war. Und die exemplarisch zeigte, wie breit das Spektrum ist, das Kammermusik von der Intimität eines Privatzimmers bis zum quasi-sinfonischen Sound im grossen Konzertsaal abdeckt.

Die Interpretationen der Musiker um den jungen, mehrfach ausgezeichneten Gastgeiger Stephen Waarts akzentuierten noch solche Kontraste. Grundlage dafür war ein Geigenton, der sich mit breit differenziertem Vibrato üppig im Raum entfaltete oder auf intensiv leuchtende Linien fokussierte. In Schumanns erster Violinsonate, die sich mit dem Pianisten Gabriele Garzano quasi in der kammermusikalischen Mitte bewegte, hob er einen exponierten Ton einmal sphärisch über das leidenschaftliche Treiben hinaus, um ihn bei der Wiederkehr förmlich erzittern zu lassen.

Bela Bartóks Ungarische Volksweisen (für Violine und Klavier bearbeitet vom Geiger Joseph Szigeti) führten vom süffig ausgekosteten Volksfest hinein in die innerste Kammer, wo Waarts den eindringlich deklamierenden Ton zurücknahm in ein gespenstisch und intim flüsterndes Farbenspiel. Brahms’ erstes Klavierquartett weitete den Klang wie erwartet hin zum Sinfonischen aus. Hier gewann das Klavierspiel von Gabriele Carcano deutlich an dramatischer Kontur und lancierte im hellhörigen Dialog die Streicher, wobei sich die Bratsche von Alexander Besa in der rhythmisch-prägnanten Artikulation mit der Geige und im schwelgerisch singenden Ton mit dem Cello von Heiner Reich verband. Wie das im Zigeunerfinale den Raum füllte, war dann doch überraschend und zeigte, dass auch im Konzert weniger (Publikum) mehr sein kann. Der Applaus kam fast wie von einem vollen Saal.