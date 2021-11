Klassik Daniel Dodds und kongeniale Mitmusikerinnen und Mitmusiker:Aus zwei Trios wird dann auch ein strahlendes Sextett Daniel Dodds und starke Mitmusizierende spielten im Zeugheersaal im Schweizerhof Bach und Brahms. Gerda Neunhoeffer 01.11.2021, 17.23 Uhr

Hier spielten sie zu sechs: Daniel Dodds (links) und seine Mitmusikerinnen und Mitmusiker. Bild: Fabrice Umiglia

(31. Oktober 2021)

Die Wandelbarkeit von Daniel Dodds, künstlerischer Leiter der Festival Strings Lucerne, wurde am Sonntag in der Konzertreihe im Luzerner Zeugheersaal ­einmal mehr deutlich. Kürzlich spielten die Strings unter seiner Leitung vom Konzertmeisterpult aus in grosser Besetzung Beethovens fünfte Sinfonie und das Tschaikowsky-Violinkonzert im KKL. Nun war er in Streichtrio und Sextett Kammermusiker im intensiven musikalischen Dialog mit seinen Kolleginnen und dem Kollegen.

Es schien ein Wagnis, fünfzehn dreistimmige Inventionen von Johann Sebastian Bach, ursprünglich für Klavier, im Streichtrio darzubieten. Aber durch die Aufteilung in zwei Trios links und rechts direkt vor den vielen Besuchern war es so spannend wie abwechslungsreich. Das Trio mit Daniel Dodds, Marlène Züsli-Spahr, Viola und der Cellistin Anne-Christine Vandevalle spielte vor allem die Trios in Molltonarten. Da wurden Dissonanzen geschärft, die Dynamik bis ins Pianissimo ausgereizt. Rechts spielten die Geigerin Reiko Koi, Dominik Fischer, Viola, und Regula Maurer, Cello, die tänzerischen, hellen Farben der Dur-Trios mit virtuoser Leichtigkeit aus.

Im Sextett op. 36 von Johannes Brahms vereinten sich alle sechs Musiker, nun in helles Licht getaucht, während bei Bach alles aus fast mystischem Dämmerlicht erklang. Dabei war der Beginn des Sextetts mit den langen Wellenbewegungen der dunkel klingenden Bratsche (Dominik Fischer) magisch. Darüber erhoben sich die Violinen in lichte Höhen. Die Streicher der Festival Strings weiteten hier ihre ­solistischen Fähigkeiten aus, ­ergänzten sich in farbenreichen Dialogen. Sie fanden miteinander zu einer Klangsprache, die in die reiche Gefühlswelt von Brahms eintauchte.

Das reichte von zart filigranen Melodien bis in orchestrale Dichte. Es gab Momente von klagender Innigkeit, die plötzlich in strahlende Helligkeit wechselten. Mal klang es elfenhaft, wiegend, schwingend, mal wie ein böhmischer Tanz von Dvorak. Die Impulse kamen von allen, man spürte das Zusammenspiel aus dem Orchester, das sich intensiv im solistisch kammermusikalischen Spiel vereinte. Der Zeugheersaal eignet sich perfekt für Kammermusik. Wie gut das Publikum die Angebote annimmt, zeigte der lange Applaus.