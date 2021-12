Ausgeh-Tipps Stille, stille Nächte stehen über Weihnachten und Silvester bevor Feiern über die Festtage ist weitestgehend ­Fehlanzeige. Auch in der Zentralschweiz. Etwas weniges läuft doch noch. Regina Grüter 23.12.2021, 05.00 Uhr

An Weihnachten läuft so gut wie gar nichts. Die Clubs und Kulturhäuser glauben nicht daran, dass sich die Leute extra für den Ausgang nach dem Familienfest testen lassen. Was also läuft zwischen Weihnacht und Neujahr? Ein spezieller Blick auf die Silvesternacht und darüber hinaus bis zum 5. Januar, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Explosives Duo: Ikan Hyu spielen in der Schüür. Bild: PD

Schüür, Luzern: In der Schüür wird zwar weder Weihnachten noch Silvester gefeiert, dafür bietet das Konzerthaus das dichteste Programm: drei Konzerte vor Neujahr und zwei aufeinanderfolgende Singer-Songwriter-Abende danach (1. und 2. Januar). Über die Luzerner Blind Butcher (27. Dezember) und Mothers Pride (28. Dezember) muss man nicht mehr viele Worte verlieren, am 26. Dezember spielt das explosive Popduo Ikan Hyu aus Winterthur/Zürich. Es gilt 2G mit Masken- und Sitzpflicht bei Konsumation – kurzfristige Änderungen vorbehalten. Am 29. Dezember hätte die Aargauer Band Mnevis (Indie-Pop) zusammen mit Alois (Pop aus Luzern) ihr Konzert nachholen sollen – die Show wurde inzwischen komplett abgesagt.

Bar 59, Luzern: Als einzige Veranstaltung bleibt New Year’s Eve mit DJ Michel Richter in der Bar. Silvester feiern mit «den grössten Party-Krachern und «Stimmungsmacher-Hits aller Zeiten».

Bourbaki, Luzern: Die Weihnachtsparty ist abgesagt, doch Silvester soll mit «The Dome 2022» stattfinden. Versprochen werden «drei Floors, zwölf handverlesene DJs, ein exklusiver Live-Act und eine unglaubliche Deko» – Zutritt mit 2G-plus.

Klub Kegelbahn, Luzern: Am Donnerstag wird definitiv darüber entschieden, ob der Endless Bazaar mit FRNK und Prairie Fleurie am 28. Dezember stattfindet. Sicher ist, dass im Kaffee Kind gleich gegenüber Heiligabend mit Musik und Krach, kuratiert von den Säli Boyz aka Chipo und DJ Fish&Fish, gefeiert wird (23.59 Uhr, 2G-plus).

Madeleine, Luzern: Das Madeleine zieht’s durch, mit Weihnachts- und Silvesterparty: «Heilige Bim Bam» nach der Bescherung und «Neujahrs-Rutsch in der Glitzerstube» mit den DJs Rolling Bombers & Malone – 2G-plus, versteht sich. Davor und danach gibt’s Beizenkaraoke (23. und 30. Dezember) und Salsa Picante (29. Dezember).

Neubad, Luzern: Heute Abend, 23. Dezember, musikalische «Reise rund ums Mittelmeer» mit Roman und Carlo, ehemals Radio 3Fach, im Bistro, dann Betriebsferien bis 11. Januar. Auch die Neujahrsparty vom 8. ist abgesagt.

Sedel, Luzern: Der Silvester-Rave ist abgesagt, die nächste Veranstaltung findet erst wieder am 8. Januar statt.

Südpol, Luzern/Kriens: Keine Konzert-/Tanzveranstaltungen, siehe aber Rubrik «Bühne» zu Kompanie Affenherz.

Chäslager, Stans: Keine Veranstaltungen mehr im Dezember und auch für den Januar sind noch keine geplant.

Galvanik, Zug: Silvester-Spektakel «Born in the 90s» abgesagt, vom 24. Dezember bis 9. Januar geschlossen. Letzte Veranstaltung: «Viertel vor Fritig» mit Delia Eva, Singer-Songwriterin aus dem Aargau, heute Donnerstag, 23. Dezember, in der Bar.