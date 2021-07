Ausstellung Drei Künstlerinnen schaffen geträumte und gestickte Welten Die Luzerner Galerie Vitrine vereint mit Eve Lene, Angela Spaeti und Ursula Waldburger drei Künstlerinnen, die mal malend, mal stickend ihrer Intuition folgen. Susanne Holz 14.07.2021, 17.00 Uhr

Ein Zauber liegt auf dieser Ausstellung, deren Titel ja auch «Blumen Zauber Stickereien» lautet. Drei Künstlerinnen sind für diesen Zauber verantwortlich: Eve Lene, Ursula Waldburger und Angela Spaeti.

Die drei Künstlerinnen der Ausstellung «Blumen Zauber Stickereien» in der Luzerner Galerie Vitrine. Von links nach rechts: Ursula Waldburger, Angela Spaeti, Eve Lene. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. Juli 2021)

Mit ihren Werken verleihen sie dem lichten Ausstellungsraum der Luzerner Galerie Vitrine Poesie und freundlichen Glanz, lassen aber auch vergangene Zeiten aufscheinen in ihren Porträts, seien sie nun in Öl gemalt oder auf Stoff und Papier gestickt.

Von Eve Lene sind zwölf in Öl gemalte Frauenporträts zu sehen, auf denen die feinen Antlitze und deren blumige Umrahmung um die Wette leuchten. Mit einem dieser hoch ästhetischen Porträts verewigt die Künstlerin Amanda Gorman, die junge US-Amerikanerin, die bei der Amtseinführung Joe Bidens ihr Gedicht «The Hill We Climb» vortrug. Eve Lene sagt dazu:

«Die Präsenz von Amanda Gorman hat mich berührt.»

Ein weiteres Porträt zeigt die in diesem Jahr verstorbene, tschechische Schauspielerin Sofrànkovà Libuse – Titelheldin des Märchenfilms «Drei Nüsse für Aschenbrödel». Ein Film, den Eve Lene als Kind liebte. Während des Lockdowns 2020 sei sie blockiert gewesen, erzählt die Künstlerin. Corona habe sie immer wieder eingeholt, all das Bedrückende der Pandemie. 2021 hätte sie wieder begonnen zu malen: Schön verzierte und geschnitzte Rahmen aus der Belle Epoque, aus der Zeit zwischen 1890 und 1920, waren der Künstlerin und Galeristin dabei Inspiration für jedes einzelne der aktuellen Porträts.

Von verträumt bis trotzig, von weich bis kämpferisch

Auch die Luzerner Massschneiderin und Stylistin Angela Spaeti liess sich bei ihren auf Stoff und Papier gestickten Porträts inspirieren: von Bildern in alten Fotoalben ihrer Familie beispielsweise. Eine ganze Wand der Galerie Vitrine zieren diese faszinierenden Porträts, ein jedes trägt als Titel eine Jahreszahl – und oft ist diese Jahreszahl gefühlt anstatt belegt.

Angela Spaetis Fokus liegt seit einiger Zeit auf der Textilkunst, und Galeristin und Künstlerkollegin Eve Lene hat sie darin bestärkt, sich dieser schönen Aufgabe vertieft zu widmen: Damen und Herren aus früherer Zeit mit Nadel und Faden ein Gesicht zu geben – und was für eines! Es ist erstaunlich, welch lebendige Mimik diesen gestickten Gesichtern innewohnt. Von verträumt bis trotzig, von weich bis kämpferisch leuchten einem die Blicke entgegen. «Ich habe versucht, Gesichter zu entdecken, mich ihnen anzunähern», erklärt Spaeti. Ihr grösstes Bild zeigt vier Schwestern aus alter Zeit, die Blicke, sie sind streng.

In Stickerei übersetzte Kindheitserinnerung

«Man hat sich früher nicht lächelnd porträtieren lassen», sagt die Künstlerin. Doch sie habe sich gefragt, welche Wünsche und Träume diese Frauen wohl hatten, trotz ihres strengen Blicks. Angela Spaeti ist sich sicher:

«Vergangenheit und Zukunft verbindet die Liebe.»

Die Luzernerin fügt an dieser Stelle noch mit einem Lächeln an: «Ich habe alle Gesichter im Laufe meiner Arbeit lieb gewonnen.»

Die dritte Künstlerin im Bunde ist Ursula Waldburger. Zwölf Jahre hat sie in Luzern gelebt, vor fünf Jahren zog sie in die Ostschweiz, wo sie in Arbon ihr Atelier hat, in der ehemaligen Stickerei der Firma Saurer. Ursula Waldburger programmiert für ihre maschinengestickten Werke eigene Stichfolgen und bringt diese, Pinselstrichen gleich, auf verschiedenen textilen Bildträgern an. Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin präsentiert in dieser Ausstellung unter anderem das Werk «Handstandblüten». Gestickt mit der Maschine auf fein plissierte Kunstfaser, vollführt hier ein Mädchen einen Handstand mitten in einen Traum aus Blumen. «Eine in Stickerei übersetzte Kindheitserinnerung», so die Künstlerin. «Ich habe mir seit jeher eigene Universen erträumt.»

Ausstellung «Blumen Zauber Stickereien» in der Galerie Vitrine, Luzern, Stiftstrasse 4. Mit Eve Lene, Angela Spaeti, Ursula Waldburger. Bis 21. August 2021. Geöffnet Do/Fr 14 – 18.30 Uhr, Sa 12 – 16 Uhr. www.galerie-vitrine.ch