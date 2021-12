Guido Baselgia stellt in der ­Galleria Edizioni Periferia aus

Ausstellung Guido Baselgias Fotografien schaffen Gegenwelten zum digitalen Lärm Guido Baselgias Fotografien von Lichtphänomenen und tropischen Regenwäldern sind mehr als bloss Abbildungen. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 09.12.2021, 17.16 Uhr

Der Fotograf Guido Baselgia und die «Tierra caliente». Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 27. November 2021)

In den zwei Räumen der Luzerner Galleria Periferia zeigt der gebürtige Bündner Fotograf Guido Baselgia unter dem Titel «OrtZeit» Ausschnitte aus zwei aktuellen Werkzyklen. Es sind wohltuende Gegenwelten zum digitalen Bilderlärm, wie er heutzutage auf allen Kanälen und Screens bis zur Bedeutungslosigkeit entfacht wird. Baselgia ist nicht nur ein analoger Fotograf, der sein Licht-Handwerk virtuos beherrscht. Er ist auch ein präziser Künstler, der sich intensiv mit der Materie seines jeweiligen Vorhabens beschäftigt, bevor er zur Umsetzung schreitet und das Bild als spezifisches Thema wie als philosophisches Phänomen ans Licht treten lässt.

«Corona Lux» – im Gegenlicht der Sonne

Am 31. Mai 2020 fotografierte Baselgia vor seinem Haus in Malans das Bild «Corona Lux». Darauf ist eine Hand im Gegenlicht zu sehen, deren Daumen die Sonne verdeckt, was den Strahlenkranz der Sonne (Corona) umso plastischer hervortreten lässt. Dass in der Folge «Corona» eine andere Bedeutung bekommen sollte als das astrophysikalische Phänomen, konnte der Fotograf nicht ahnen. Doch das Foto wurde Auslöser einer Serie, die sich auf den Lauf der Sonne in verschiedenen Gegenden der Welt fokussierte.

Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge zeigen je nach Breitengrad völlig verschiedene lineare Verläufe. Mit seinen Langzeitbelichtungen hat Baselgia diese astrophysikalischen Himmelsspuren anschaulich gemacht. Teil eins der Ausstellung zeigt eine Serie von 20 kleinformatigen Fotografien, die den Lauf der Sonne in entlegenen Zonen der Welt einfangen: so im äussersten Norden von Norwegen, im äussersten Süden Chiles oder auf beiden Seiten des Toten Meeres, 400 Meter unter Meer.

«OrtZeit» verweist auf die zwei Parameter Ort und Zeit, die auf paradoxe Weise miteinander verknüpft sind. Während jeder Ort präzise mit Koordinaten bestimmbar ist und einen immer anderen Sonnenlauf zeigt, sind das Licht und der Sonnenlauf selber – Phänomene der Physik und der Zeit – unendlich. Baselgia: «Es ist immer die gleiche Sonne, aber sie zeigt sich an jedem Ort anders. Sie machte vor 5000 Jahren diese scheinbare Bewegung, und es wird auch in 5000 Jahren noch so sein.»

Als Kontrast zu diesen Fotos hängen im gleichen Raum zwei grossformatige Bilder eines Gebirgsraumes, die weder räumlich noch zeitlich definiert sind. Ohne Anhaltspunkte, pures Schauen ist gefragt. Dieses Diptychon erfordert Imagination.

«Ohne Titel» aus den Engadiner Bergen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 27. November 2021)

Karge Berge – üppiger Wald

Die Frage steht im Raum, wann ein Bild ein Bild wird. Der Fotograf entwickelte die Fotos mit den flachen Kontrasten des High-Key-Verfahrens, um das latente Bild so adäquat wie möglich in Erscheinung treten zu lassen. «Ich wollte, dass das Bild jenseits von Überhöhung und Aufreizung in sich ruht.»

Der zweite Ausstellungsraum ist dem tropischen Regenwald im Amazonas gewidmet. Baselgia hat sich auf zwei Reisen auf diese für ihn völlig neue Umgebung eingelassen. Seit er sich vor über 20 Jahren mit dem «Hochland» der Engadiner Bergwelt auseinandergesetzt hat, waren karge Landschaften zu seinem bevorzugten Arbeitsfeld geworden. Der Fotograf suchte das Elementare.

Der Künstler Guido Baselgia vor dem Bild «Tierra caliente» – Gemenewenanka“. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 27. November 2021)

Steine, Eis, Licht. 2005/06 fotografierte er im bolivianischen Altiplano und in der chilenischen Atacamawüste Lichtphänomene und ihre Räumlichkeiten zwischen Himmel und Erde. «Mir geht es darum, die Aggregatszustände der Natur zu ergründen», so Baselgia. Als er 2014 in Ecuador am Äquator den Sonnenlauf fotografierte, tauchte die Idee auf, sich nach den Aufenthalten in kargen Randzonen der Üppigkeit der tropischen Vegetation auszusetzen. Nach fast vier Jahren Recherche reiste er 2018/2019 in den Urwald von Ecuador. Es waren Expeditionen mit vielen Unbekannten.

Das fotografische Resultat geht unter die Haut. Die grossformatigen Fotos von Bäumen und Baumkronen sind Meisterwerke bildnerischer Empfindung und künstlerischer Umsetzung. Baselgia hat mit seinem Know-how für das Entwickeln und Belichten eine Tönung in differenziertesten Graustufen erreicht, bei der man an magischen Realismus denkt. Es ist, als ob man selber im Dämmerlicht des Waldes stehen und die feuchte Wärme dieses organischen Kraftfeldes spüren würde.

Eine Besucherin der Ausstellung «OrtZeit» vor Urwaldbildern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 27. November 2021)

Berührend: die Porträts indigener Menschen der ethnischen Gruppen Waorani und Secoya im Urwald Ecua­dors. «Das Antlitz der Menschen interessierte mich. Ich bin mit grossem Respekt an diese Arbeit gegangen», sagt der Fotograf. «Ich musste ein gegenseitiges Einverständnis auf Augenhöhe spüren.» Baselgia hat die Porträts auf Fotopapier entwickelt, das er seit 30 Jahren nicht mehr benutzt hatte. So schiebt sich ein sanfter Grauschleier über die Gesichtszüge und gibt ihnen eine geheimnisvolle Natürlichkeit jenseits des Scharfgezeichneten.

In den jüngsten Arbeiten kommt einmal mehr zum Ausdruck, was Baselgia von Grund auf fasziniert und was er akribisch auslotet: Dass Bilder nicht einfach geknipst, sondern mit Technik und Intuition «erweckt» werden. Dieser Prozess ist Teil des analogen Bildverfahrens, der in der digitalen Fotografie völlig vergessen geht: Ein grosses Stück Geheimnis fehlt.

Hinweis

Guido Baselgia: «OrtZeit», ­Galleria Edizioni Periferia, Unterlachenstrasse 12, Luzern.

4./11./18. Dezember, 22./29. Januar, samstags 12 bis 17 Uhr.

Künstlergespräch: 11. Dezember, Museum Bellpark. Fotostiftung Schweiz/Edizioni Periferia (Hg.): Baselgia, «Als ob die Welt vermessen wäre», 140 Seiten, 2021.

