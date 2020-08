Ausstellung im Kunstmuseum Luzern zeigt den kalten Norden der Siebzigerjahre

Eine schöne Koinzidenz ist das Erscheinen eines Buchs mit einer wunderschönen Auswahl an Fotos, zeitgleich zur Ausstellung. Die Publikation «Pursuit of Wonders», herausgegeben von Mara Züst, enthält Texte von Peter Mettler, Verena Kuni, Jimena Croceri & Sarina Scheidegger. In englischer Sprache, 240 Seiten, Edition Patrick Frey. ISBN 978-3-907236-06-2. 60.- Franken (sh) Hinweis Website Andreas Züst: www.andreaszuest.net.