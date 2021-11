Künstlerin Monika Müller In den Fussstapfen von William Turner

Ausstellung In den Fussstapfen von William Turner: Die Landschaft erleben und verinnerlichen Die Künstlerin Monika Müller war zu Fuss unterwegs in Nordengland und erarbeitet ein zeichnerisches Werk, das sie mit William Turner verbindet.

Im August war sie wieder zwei Wochen lang dort. Bei Wind und Wetter durchstreifte Monika Müller die Hügel- und Moorlandschaften von Yorkshire im Norden Englands. Ausgerüstet mit guter Kleidung, Rucksack, Fotoapparat und Skizzenblöcken erwanderte sie jene naturnahen Landstriche, die schon der berühmte englische Landschaftsmaler William Turner 1816 unter die Füsse genommen hatte, um einen Auftrag zu erfüllen. Er konnte ihn nicht zu Ende führen. Genau das hat jetzt Monika Müller vor. Gut 200 Jahre später.

Monika Müller steht vor ihrem Wandbild in der Zsuzsa’s Galerie. Bild: Nadia Schärli (Adligenswil, 14. November 2021)

«Ich trete gewissermassen in die Fusstapfen von Turner, gehe aber meinen eigenen Weg», sagt Monika Müller zu ihrem neuen Projekt «endless variety», das sie schon seit 2018 mit Leidenschaft verfolgt. Es wird sich als Work in progress bis ins nächste Jahr ziehen. Vor zwei Jahren war im Sankt Urbanhof Sursee erstmals ein kleiner Zyklus aus diesem Projekt zu sehen. Nun zeigt die Zsuzsa’s Galerie in Adligenswil in einer Ausstellung die ersten 50 Zeichnungen, die bisher entstanden sind. Es sind mittelgrosse Formate, die Monika Müller mit verschiedenen Grafitpulver-Techniken, Bleistift und Radiergummi angefertigt hat. Ein kartografischer Weg, direkt auf die Wand gemalt und mit kleinen Zeichnungen versehen, gibt den Überblick, was die Künstlerin schon gemacht hat und was sie noch vorhat.

Ein grosses Wandbild direkt auf der Wand

Müller nennt die kleinformatigen Zeichnungen «sample studies». Es sind die ersten Umsetzungen der Eindrücke, die durch die Landschaft inspiriert wurde. Die sample studies stehen als elaboriertere Skizzen für sich, aber dienen teilweise auch als Vorlagen für die eigentlichen Zeichnungen, von denen es am Ende 120 geben soll. Auch Turner hatte 1816 den Auftrag, für die geplante «History of Yorkshire» 120 Aquarelle zu malen, die das neunbändige Werk illustriert hätten. 20 davon realisierte er. Dann wurde das Werk aufgrund finanzieller Probleme aufgegeben.

Ein stiller Höhepunkt der Ausstellung in Adligenswil ist das mehrere Quadratmeter grosse Wandbild, das die Künstlerin direkt auf eine Galeriewand gezeichnet hat. Das Wandbild gibt nicht nur eine Ahnung von der erhabenen Weite am Buttertubs Pass, sondern versinnbildlicht auch eine Art Urstruktur dieser Landschaft mit ihrer Rhythmik aus Schichtungen, Kalk-Formationen, Hügeln und Tälern. Gleichzeitig Abbild und zeichnerische Reduktion, mutet das Bild wie eine Abstraktion an, die aus der Landschaft herausleuchtet.

In den Zeichnungen zeigen «Farbgeräusche» ihre Interpretation der Landschaft. Bild: PD

Umso verspielter oder auch geheimnisvoller wirken die «Farbgeräusche», die Müller in ihre schwarzgrauweiss-melierten Zeichnungen eingeschmuggelt hat. Die Farbenpalette hat sie direkt von Turners Aquarellen übernommen und setzt mit ihnen hier und dort Akzente. Sie erinnern uns daran, dass das, was wir sehen, immer von Interpretation verpixelt ist. Turner liess sich bei seinen Aquarellen jenseits einer naturgetreuen Darstellung vor allem vom Licht und von den Stimmungen leiten. Müller wiederum sucht – in einer anderen Zeit – die gleichen Topografien aus dem Hier und Heute wahrzunehmen, sie auch zu brechen und ihnen dadurch eine subjektiv gefärbte Eigenheit zu geben.

Vorliebe für alte, weisse Männer

Sowohl Turner wie Müller haben ihre Werke im Nachhinein angefertigt. Turner machte Skizzen, auch Müller skizzierte unterwegs, vor allem aber fotografierte sie. Mit diesen Vorlagen überführte sie zu Hause im Atelier die Erinnerungen und Stimmungen an ihre 10- bis 12-stündigen Yorkshire-Wanderungen in eine bildhafte Sprache. Während sich Turner vor allem auf prominente Landschaftspunkte konzentrierte, die er leicht überhöhte, geht Müller weniger strukturiert vor und zeichnet auch mal das Unspektakuläre oder Nichtnaheliegende, das eben doch nahe liegt.

Eine erste ähnliche Arbeit machte Monika bereits 2011, als sie den Spuren Caspar David Friedrichs auf die Insel Rügen folgte, um ein 37-teiliges «Ansichtenwerk» zu vollenden. «Offensichtlich habe ich eine Vorliebe für alte, weisse Männer, die Meister der Malerei waren, um deren Werke in einer anderen Zeit, mit eigenem Blick und als Frau weiterzuführen», sagt die Künstlerin. «Ich muss dort gewesen sein, damit diese bildliche Verarbeitung möglich wird. Das physische Erleben der Landschaft ist unabdingbar.»

Mit der Künstlerin unterwegs

Dank eines Stipendiums der Albert-Koechlin-Stiftung konnte Monika Müller im August 2021 eine zweite Reise nach Nordengland unternehmen. Im nächsten Frühling ist die dritte und letzte Etappe geplant. Als Partnerin für ihr Turner-Projekt konnte sie die Galeristin Zsuzsa Schärli gewinnen. «Es liegt mir viel daran, Monika Müller zu unterstützen und zu ermöglichen, dass nächstes Jahr neben einer weiteren Ausstellung auch eine Publikation mit allen ihren 120 Zeichnungen realisiert werden kann», sagt die Galeristin. Als Kulturvermittlerin hat Schärli weitere Ideen, Kunst zum Erlebnis zu machen. So sollen nächstes Jahr interessierte Menschen Monika Müller bei ihren Streifzügen in Nordengland begleiten können. Auch mit dem Instagram-Account «waysofturner» lassen sich die Wege der quirligen Künstlerin und ihr zeichnerisches Werk mitverfolgen.



Endless Variety: Bis 18. Dezember, Zsuzsa’s Galerie, Luzernerstrasse 15, Adligenswil www.zsuzsas-galerie.ch 4. Dezember, 16 Uhr: Gespräch in der Ausstellung mit Monika Müller und Bettina Staub.