Bildstrecke Ausstellung in der Galerie Urs Meile Luzern – der chinesische Künstler Qiu Shihua schöpft aus der Leere Viel mehr als nur Weiss. Die Galerie Meile Luzern zeigt in «Empty / Not Empty» Werke von Qiu Shihua aus 25 Jahren. Bei diesen Bildern braucht das Auge Zeit. Susanne Holz 12.09.2020, 05.00 Uhr

Weiss auf Weiss, denkt man zunächst, betritt man derzeit die Galerie Urs Meile Luzern. Hier findet gerade die bis anhin umfassendste Einzelausstellung des chinesischen Künstlers Qiu Shihua in der Luzerner Dependance der Galerie statt, die auch in Peking eine Niederlassung hat. «Urs Meile» Luzern zeigt in «Empty/Not Empty» Ölmalereien und Papierarbeiten Qiu Shihuas aus den vergangenen 25 Jahren. Der Künstler schuf sie in seinen Ateliers in Peking, Shenzhen und Sacramento.

Nur auf den ersten Blick scheinbar leer und weiss: die Kunst des Chinesen Qiu Shihua. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. September 2020)

In diesen drei Städten lebt und arbeitet der 1940 in Südchina geborene Qiu Shihua. Und wer nun denkt, dieser Künstler fröne ganz einfach der Monochromie in Weiss, der liegt natürlich falsch. Falsch liegt auch, wer in den unbestimmten und wie verschleierten Landschaften eine Anspielung auf oder gar Flucht vor der chinesischen Zensur vermutet. Nein, der Hintergrund des Schaffens dieses Künstlers ist ein philosophischer. Und nimmt man sich Zeit für die Betrachtung seiner Werke, die zwar ungefähr anmuten, aber dennoch figurativ sind, dann erkennt man alsbald, dass hier viel mehr zu sehen ist als ein schlichtes Weiss auf Weiss.

Das Malen innerer Welten

Man entspannt sich beim Betrachten, und das Auge entschlüsselt nach und nach Wasser, Wolken, Dunst, Sonne, Nebel und Schnee. Zarte Töne von Rosa über Apricot bis Grün werden erkennbar. Die Impressionisten mögen einem nun in den Sinn kommen – der Künstler studierte diese in den Achtzigern in Frankreich intensiv. Doch auch mit dieser Annahme liegt man daneben. Ging es den Impressionisten um die Sicht von Aussen, so geht es Qiu Shihua um das Abbilden von Landschaft als Ausdruck der Seele.

Qiu Shihua in der Ausstellung "Empty / Not Empty" in der Galerie Urs Meile Luzern. Mehr als nur Weiss auf Weiss. Auf die Werke dieses chinesischen Künstlers, geboren 1940 in Südchina, und ausserhalb Chinas erstmals 1999 in der Kunsthalle Basel zu sehen, muss man sich einlassen. Dann öffnen sich Landschaften. Qiu Shihua stellte in den vergangenen 20 Jahren unter anderem in New York, Vancouver, Hamburg und Venedig aus.

Wie die alten chinesischen Meister malt der Zeitgenosse eine innere Welt und pflegt eine atmosphärische Perspektive, die weder Zentrum noch Oben und Unten kennt. Im Text zur Ausstellung zitiert die Galerie Meile Qiu Shihua folgendermassen:

«Kommen und Gehen sind eins. So auch meine Werke: Einfach und blass, ruhig und leer; alles Sein und Nichtsein ist darin verborgen, ganz aus sich selbst heraus. Im Zustand Null offenbart sich das ursprüngliche Antlitz der Seele.»

Schöne Sätze, über die man so lange nachdenken kann, wie man die Werke Shihuas auf sich wirken lassen kann. Interessant ist auch, was der Künstler über den Malprozess sagt: Hier gehe es um das Vergessen von Motiv, Maltechnik, Emotion. In dieser gewonnenen Leere finde man zu reiner Empfindung – und zum Bild.

Eine eigenwillige und faszinierende Person

«Qiu Shihua schöpft aus der Leere», sagt auch Karin Seiz von der Galerie Meile. René Meile, zuständig für die Galerie in Peking, spricht von Qiu Shihua als einer eigenwilligen und faszinierenden Person. In einer kinderreichen Familie arm aufgewachsen, erfuhr Qiu Shihua später eine klassische Kunstausbildung in sowjetischem Realismus. In den Sechzigern arbeitete der Künstler als Werbemaler, in den Siebzigern dann die Transformation zum freischaffenden Künstler und die Hinwendung zu Daoismus und Philosophie. 1999 zeigte die Kunsthalle Basel die erste monografische Ausstellung Shihuas ausserhalb von China. Der Beginn weltweiter Ausstellungen Qiu Shihuas.

Hinweis: Einzelausstellung in der Galerie Urs Meile Luzern: Qiu Shihua – Empty/Not Empty. Bis 31 Oktober. Geöffnet Di-Fr, 10-18 Uhr. Samstags nach Vereinbarung. www.galerieursmeile.com