Ausstellung in der Luzerner Kali Gallery: Von Wurstliebhabern über Absurditäten des Alltags Der Künstler Bastien Aubry stellt in der Kali Gallery aus. Das heisst auch: Handwerkskunst trifft Popkultur, Leichtfüssigkeit auf aufwendige Drucktechnik. Susanne Holz 10.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«No Time». Keine Zeit. So leuchtet es einem in Rot entgegen. Dabei lädt diese Ausstellung in der Luzerner Kali Gallery gerade zum Verweilen ein, so schön ist sie komponiert. Gedruckte und gemalte Collagen auf Holz oder Acrystal an den Wänden. Über den Raum verteilt grosse Malereien, die diesen wie Paravents trennen und je nach Perspektive in ein anderes Licht setzen. Und draussen vor der Tür, im Wintergarten der Galerie: grosse, bedruckte und bemalte Porzellanvasen, die von gekrümmten Garderobenständern baumeln. Wenn das nicht zum Hinterfragen anregt. Etwas Zeit nimmt man sich hier gerne.

Installationen, Malerei, Skulpturen aus Keramik. Aufwendig austarierte Drucktechniken und leichtfüssige Ausflüge in die Pop Art. Der Schweizer Künstler Bastien Aubry, geboren 1974 in Saint-Imier im Jura, kommt aus dem Grafik-Design-Bereich und macht das in seiner Kunst auch sichtbar. Gleichzeitig interessiert er sich für nachhaltiges Schaffen und den Geist unserer Zeit. «No Time». Die Bildcollage, die sich des Red-Bull-Rots bedient und uns plakativ vor Augen hält, wie wenig Zeit wir alle ständig haben, klagt auf verspielte Weise unsere Hektik an.

Poesie des Scheiterns, Schönheit des Unperfekten

Eindrücklich ist auch die Ananas, die sich erhängt. Hier wurde eine gemalte Collage gescannt und auf Holz gedruckt. Und zuletzt dann noch beklebt. Ein Spiel mit den Ebenen und auch ein Spiel mit Sinn oder Unsinn. Aubrys Kunst sei sinnhaft für den Künstler selbst, müsse aber für den Betrachter keinen Sinn ergeben, sagt Galerist Nicolai Kalinowsky. Oder, vor einer Skulptur aus lachsrosa eingefärbter Keramik stehend, die gepresster Wurstmasse gleichen könnte, wäre man ein Wurstliebhaber:

«Bastien Aubrys Skulpturen spiegeln auch Stupidität. Die Frage nach Sinn oder Unsinn.»

Was Aubrys Kunst sehr sympathisch macht, ist ein Feiern alles Schiefen, das ihr innewohnt. In einem Katalogtext heisst es über diesen Künstler: «Seine Kreationen feiern die Poesie des Scheiterns und die Schönheit des Unperfekten.» Die Liebe zum Makel zeigt sich in der Ausstellung in der Kali Gallery am deutlichsten in den grossen Porzellanvasen, die sich jeder Glätte zu verweigern scheinen. Dafür sind sie angenehm farbenfroh und freundlich in der Anmutung.

Aubry inszeniert die Absurditäten des Alltags in einer eigenen Welt. Die reale Welt des Künstlers ist weitläufig. Der heute 46-Jährige absolvierte seine Ausbildung an der Hochschule der Künste in Bern und Biel und stellte seither unter anderem in New York, Melbourne, Karachi, in Paris, Wien, Amsterdam und Glasgow sowie in der Schweiz in Bern, Basel und Zürich aus – meist zusammen mit seinem Kunst-Partner Dimitri Broquard.

Seit 2017 als Solokünstler unterwegs

Einzelausstellungen hatte Aubry 2018 in Basel und 2008 in Zürich. Zudem ist der gebürtige Westschweizer in zahlreichen Sammlungen vertreten. Bastien Aubry arbeitet seit vielen Jahren als Dozent an verschiedenen Kunstschulen in der Schweiz und im Ausland. Seine künstlerische Karriere nahm 2010 ihren Anfang – zusammen mit Dimitri Broquard. Als Künstlerduo realisierten Aubry und Broquard vor allem Keramiken. Seit 2017 ist Bastien Aubry solo unterwegs und verbindet mit leichter Hand und dem Spürsinn des Erfinders Handwerkskunst, Design und Popkultur.

Bastien Aubry: «No Time». Kali Gallery Luzern, Lädelistrasse 4. Geöffnet Do/Fr 17-19 Uhr; Sa 15-17 Uhr. Vernissage heute, 18 Uhr. Finissage ist am 13. November um 18 Uhr. www.kaligallery.com