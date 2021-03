Ausstellung Schweizer Söldner: Wie Helvetia fremde Kriegsherren mit ihren eigenen Söhnen belieferte 1,5 Millionen Schweizer Söldner leisteten innert 400 Jahren Kriegsdienst unter fremden Fahnen. Das Nidwaldner Museum in Stans sucht ihre Spuren. Romano Cuonz 29.03.2021, 05.00 Uhr

Im Stanser Salzmagazin hängt zurzeit ein grossformatiges Ölgemälde, das den Betrachter in Bann zieht (siehe Bild oben). Darauf abgebildet die eidgenössische Jungfrau Helvetia in alter Keuschheitstracht. Als Haarschmuck trägt sie eine Art Diadem mit den Wappen der 13 alten Orte. Zu beiden Seiten wird sie umworben: von den Königen Spaniens und Frankreichs, von Herzögen, einem Markgrafen und dem Dogen von Venedig. Alle möchten, dass sie ihnen ihre Söhne als Söldner liefert.

Dieses Quellenbild eines anonymen Künstlers von 1612 trägt den Titel «Wunder Schweizerland, werthster Freyheit höchste Zier». Kaum anderswo wird die Beziehung der Eidgenossenschaft zu den Mächten im damaligen Europa eindrücklicher dargestellt.

Söldnerwesen prägte unsere ganze Region

Dieses Gemälde aus der «Sammlung Schweizerisches Nationalmuseum» führt direkt zum Thema der Ausstellung des Nidwaldner Museums: «Söldner, Reissäckler, Pensionenherren». Leiter Stefan Zollinger erklärt: «Ziel der Ausstellung ist es, zu zeigen, wie das Söldnerwesen entstand und wie es die Innerschweiz prägte.» Dazu vermittelt Ausstellungsmacher Jürg Spichiger auf drei Stockwerken viele Quellenbilder. Aber auch Exponate, die nie oder selten gezeigt wurden, hat er gefunden: Etwa eine alte Nidwaldner Soldtruhe, den Pass von Wachtmeister Alois Risi-Gander oder die uniformierte lebensgrosse Figur des Obwaldner Papstgardisten Alois Durrer, genannt «Der Römer».

Besucher, die das reiche Audio­angebot nutzen und Texte studieren, machen eine faszinierende Zeitreise. Sie erfahren, dass die Schweiz zwar in keinen Weltkrieg verwickelt war, zuvor jedoch während 400 Jahren der grösste Exporteur von Kriegsdienstleisten war. Bis zu 1,5 Millionen Söldner dürften, um Abenteuer zu erleben, zu Ruhm und Wohlstand zu gelangen, unsere Landesgrenzen überquert haben. Einige schafften es. Andere kehrten traumatisiert oder gar nie mehr heim.

Fremde Kriege: Wohlstand für die einen – Elend für die anderen

Wenn vom Söldnerwesen die Rede ist, werden oft die gleichen Namen genannt. Da sind Familien, die in der alten Eidgenossenschaft das Soldgeschäft beherrschten. Männer, die nach ihrer Rückkehr, dank Verteilung von Pensionsgeldern oder Verwaltung des Salzmonopols, zu politischen Ämtern und grossem Wohlstand gelangten. Auch diesen schillernden Persönlichkeiten widmet sich die Ausstellung: Da trifft man Oberst Melchior Lussy aus Stans oder Peter Ignaz von Flüe aus Sachseln. Ihre herrschaftlichen Sitze beherbergen heute Museen.

Doch Kurator Jürg Spichiger betont: «Ganz wichtig war mir, in dieser Ausstellung auch über das Schicksal einfacher Söldner zu berichten.» Ein mutiges Vorhaben, denn bislang wusste man über sie nur wenig. Dank Aufzeichnungen in Sterbebüchern von Pfarreien und bislang kaum beachteten Dokumenten in Staatsarchiven gelingt es, zumindest ansatzweise ein Bild von ihnen zu zeichnen. Für junge Männer aus ärmlichen Verhältnissen war der Solddienst oft der einzige Ausweg aus der Not.

Mit Dokumenten und Bildern folgt die Ausstellung ihrer Spur, lässt einen mit ihnen fühlen. Man lernt den Schrecken der Schlachten in Italien, Spanien oder Frankreich kennen.

Und man ahnt, warum Heimweh auch als «Schweizerkrankheit» bezeichnet wurde.

Da sind auch knappe Todesanzeigen. Etwa: «Jakob Anton Jakober – es ist uns bekannt geworden der Tod des frommen Jünglings, Sohn des verstorbenen Herrn Organisten und Schulherrn Vinzenz Jakober, er ist in Neapel verstorben.» Oder man vernimmt, wie der Nidwaldner Louis Achermann in Neapel als einfacher Leutnant darbte: «In meinem 38. Lebensjahr stehe ich nun in der weiten grossen Welt mit dem ungewissen Einkommen von 50 Franken.»

Auch Ungerechtigkeiten werden gezeigt. Etwa, wie der Walliser Unternehmer und Politiker Kaspar Stockalper, der auch mit Söldnern handelte, nur schon damit als Nebenerwerb einen Reingewinn von rund 250000 Pfund erzielte. Um gleich viel zu verdienen hätte ein gewöhnlicher Söldner 15000 Jahre Dienst leisten müssen.

Die seltsame Geschichte von Borneo Louis

Die Ausstellung erzählt auch seltsame Geschichten. Im Dachgeschoss, das zu einem imposanten Schiffsbauch samt Drum und Dran umgestaltet worden ist, begegnet man «Borneo Louis». Unter diesem Spitznamen wurde der Nidwaldner Louis Wyrsch bekannt. Als Offizier schlug er im 19. Jahrhundert auf den Gewürzinseln in Indonesien für die Holländer antikoloniale Aufstände nieder. Wie er dann zum Captain aufstieg, durfte er mit einer indigenen Haushälterin zusammenleben. Sie hiess Ibu Silla und gebar ihm drei Kinder. Eine Heirat zwischen europäischen Männern und nicht europäischen Frauen aber verboten die Niederländer.

1932 kehrte Wyrsch mit einem Sohn und einer Tochter in die Heimat zurück. Ibu Silla liess er mit einem kleinen Kind auf Borneo zurück. Wyrsch wurde Landammann und befehligte im Sonderbund das Nidwaldner Bataillon. Interessant ist auch, dass sein aus Borneo stammender Sohn Alois später als Nationalrat zum ersten dunkelhäutigen Parlamentarier der Schweiz wurde.

Ausstellung «Söldner, Reissäckler, Pensionenherren» im Nidwaldner Museum Salzmagazin. Ab Mittwoch bis 31. Oktober. Öffnungszeiten/Begleitveranstaltungen: www.nidwaldner-museum.ch