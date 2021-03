Ausstellung Symbole eines hellwachen Gedenkens: Junge Künstlerin stellt an der Baselstrasse aus Die Kali Gallery in Luzern startet mit einer Malerin aus München in die Saison 2021. Judith Grassl verknüpft Vergangenheit mit Zukunft. Dabei verwendet sie Symbole aus dem Totenkult. Susanne Holz 18.03.2021, 18.02 Uhr

Zitrone, Palme, Draperie – wie tragen Menschen ihre Erinnerungen in die Zukunft? Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. März 2021)

Frauenhaare, Früchte – Zitronen oder Melonen, Draperien und Palmen. Die Malereien von Judith Grassl aus ihrer aktuellen Werkreihe «Gifts» bedienen sich all dieser Motive, die nicht nur Haare oder Früchte sind, sondern in verschiedenen Kulturen auch für Andenken an die Toten stehen. So ist etwa die Zitrone Teil des mexikanischen Totenkults. Und im Europa des 19. Jahrhunderts avancierte das menschliche Haar innerhalb der Toten- und Gedenkriten zu einem bedeutenden Requisit der Erinnerung.

Doch geht es der 1985 in Bad Reichenhall geborenen deutschen Künstlerin bei ihren in der Luzerner Kali Gallery ausgestellten Acrylmalereien nicht um Trauer. Galerist Nicolai Kalinowsky:

«Judith Grassl spricht von Andenken und der simultanen Existenz der Grabbeigaben in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.»

Erinnerungsfetzen, die sich manifestieren in bewahrten Haaren gleich wie in alten Fotos – nur dass es Fotos noch gar nicht so lange gibt.

Ein Spiel mit Erinnerung und Verstand

«Gifts». Andenken. Oder auch: Gaben. Wie nehmen Menschen Abschied? Diese existenzielle Auseinandersetzung mit dem Totenkult ist gleichzeitig der Start in die Saison 2021 der Kali Gallery. Legte die Galerie letztes Jahr ihren Fokus auf Schweizer Kunst, so läuft das Jahresprogramm 2021 unter dem Titel «Zeitgenössische Malerei und ihre Überschneidungen». Auf die 35-jährige Judith Grassl sei man übers Internet aufmerksam geworden, erzählt Nicolai Kalinowsky. «Sie passt perfekt zu unserem Jahresprogramm.» Nun möchte man wissen: zeitgenössische Malerei – ja. Aber was sind die Überschneidungen? «Judith Grassl malt», antwortet der Galerist, «doch ihre Inspiration kommt zunächst von einer dreidimensionalen Vor­lage. Sie baut einen Raum aus Papier und schaut, wie Licht und Schatten fallen. Erst dann entsteht das Bild.»

Judith Grassls Werke fallen auf mit ihrer speziellen Farbigkeit.







Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. März 2021)

Mit dem Licht setzte sich Grassl, die in München lebt und arbeitet und dort auch an der Akademie der Bildenden Künste ihre Ausbildung absolvierte, erstmals so richtig intensiv in Lissabon auseinander – im Rahmen eines Austauschprojekts. In der Kali Gallery beeindrucken auf den ersten Blick die klaren Farben, die Grassls Werke leuchten lassen und ihnen gleichzeitig eine Schärfe geben. Ein romantisches Gedenken? Eher nein. Grassls Kunst aus ihrer jüngsten Werkreihe scheint für ein hellwaches Gedenken zu stehen. Für das Spiel mit Erinnerung und Verstand.

Haare können ein Andenken an Verstorbene sein. Die Künstlerin spielt mit dieser Symbolik. Dabei geht es ihr nicht um das Thema Trauer, sondern darum, wie der Mensch die Vergangenheit in die Zukunft trägt.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. März 2021)

Nicolai Kalinowsky spricht von explosiven Farben. Was man wissen muss: Die hier gezeigten Gemälde erhalten ihre spezielle Farbigkeit durch die Technik der Acrylmalerei mit dem Zusatz von Schwefelpigmenten, wodurch Farbsättigung und Kontraste erreicht werden. Judith Grassls Farbsetzungen sind ein herausfordernder Start in die Saison und den hoffentlich bald beginnenden Frühling.

Ein Forum für junge und etablierte Kunstschaffende

Und wie Galerist Nicolai Kalinowsky betont, wolle man mit dieser Künstlerin auch mit der Tradition fortfahren, junge Kunstschaffende zu fördern. «Wir möchten eine gute Mischung etablierter wie junger Künstlerinnen und Künstler zeigen. Es ist spannend, wie sich die Generationen zueinander verhalten.» Nach Grassl freut man sich in der Kali Gallery auf den 21-jährigen Jason Rohr und danach auf den 71-jährigen Rolf Winnewisser.

Ausstellung Judith Grassl: «Gifts». Zeitgenössische Malerei in der Kali Gallery in Luzern. 20. März bis 7. Mai. Samstag, ab 17 Uhr: Künstlerin vor Ort. Geöffnet: Do/Fr 17–19 Uhr und Sa 15–17 Uhr. www.kaligallery.com