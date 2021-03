Ausstellung Zustandsberichte aus der Sammlung: Das Luzerner Kunstmuseum befasst sich mit Werden und Vergehen Die diesjährige Sammlungsausstellung des Kunstmuseums Luzern widmet sich unter dem Titel «Werden und Vergehen» der Vergänglichkeit. Das ist zeitlos gut. Susanne Holz 19.03.2021, 17.00 Uhr

«Die einzig revolutionäre Kraft ist die Kraft der menschlichen Kreativität.» So befand der Künstler Joseph Beuys, dessen Geburtstag sich kommenden Mai zum 100. Mal jährt. Joseph Beuys ist auch an der diesjährigen Sammlungsausstellung des Kunstmuseums Luzern vertreten, die heute startet und den Titel «Werden und Vergehen» trägt. Und was das Zusammentreffen von Revolution und Kreativität betrifft, so darf sich der Besucher beispielsweise auf die wandfüllende und frisch restaurierte Malerei von Ernesto Tatafiore freuen, die betitelt ist mit «Maximilien de Robespierre» (1980). Tatafiores Robespierre leuchtet einem in Gestalt eines orange-gelben Flugzeugs entgegen, das im Begriff ist, abzuheben, dessen Flügel sich aber am Boden abstützt.

Ernesto Tatafiore: Maximilien Robespierre (1980). Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. März 2021) Werke von Paul Thek und Joseph Beuys. Paul Theks «Fishman» (1969) ist aus Latex und inzwischen sehr fragil. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. März 2021) Fettkiste von Joseph Beuys (1969). Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. März 2021) Aldo Walker: Mein Herz ist frei. Basler Alphabet (1977-1979). Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. März 2021) Stillleben. Von Felix Vallotton (zweites Bild von rechts, untere Reihe), Vassily Khmeluk (links neben Vallotton), Charles Georges Dufresne (obere Reihe, viertes Bild von rechts). Der Tod ist traditionell ein Motiv von Stillleben. Nelken gelten in der Malerei seit jeher als Symbol für Vergänglichkeit.







Tatafiores Flieger aus den Tiefen der Sammlung des Kunstmuseums – ein Sinnbild für das Auf und Ab der Französischen Revolution. Und ein schönes Beispiel dafür, dass Kreativität nicht nur eine revolutionäre Kraft ist, sondern sich auch oft und gerne mit dem Gedanken des Revolutionären an sich befasst.

Eine Revolution brach Sammlungskonservatorin Alexandra Blättler nun nicht eben vom Zaun, als sie sich im Frühjahr 2020 während des Lockdowns zu einer umfangreichen Inventur der Sammlung aufmachte. Doch es gab so einige Entdeckungen – und diese warfen diverse Fragen auf.

Wie sieht der Inhalt von Beuys` Fettkiste heute aus?

Alexandra Blättler entschied sich in der Folge, die diesjährige Sammlungsausstellung unter dem Titel «Werden und Vergehen» der Vergänglichkeit im weitesten Sinne zu widmen. Ob flüchtige Performances, Ephemera, also Kurzlebiges, oder Skulpturen aus Fett – viele Kunstwerke sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Hinzu kommt: Licht und Temperatur wirken sich auch auf vermeintlich dauerhafte Materialien aus. Weshalb das Bewahren von Kunst eine der zentralen Aufgaben eines Museums darstellt. Und natürlich birgt diese Aufgabe viele Herausforderungen.

Etwa der Frage nachzugehen, wie der Inhalt von Beuys Fettkiste nach 50 Jahren aussieht? Oder was von Marion Baruchs Performance «Contenitore-Ambiente» übrig bleibt? Was Baruch betrifft, so ist diese Performance nun in Fotografien an der Wand dokumentiert. Was Beuys betrifft: 1969 richtete der Aktionskünstler im Kunstmuseum Luzern seinen legendären «Luzerner Fettraum» ein, dessen Überbleibsel in der sogenannten Fettkiste aufbewahrt wurden. 1990 beschädigte ein Brand Joseph Beuys` Fettkiste – das Innere schmolz. Nichtsdestotrotz ist sie nun zu sehen, mit einem Fenster, das aber schon zu Lebzeiten von Beuys (1921 - 1986) eingebaut wurde.

Wie Kuratorin und Sammlungskonservatorin Alexandra Blättler betont, spielte nicht zuletzt die Kunst der Performance in den Siebzigern unter dem damaligen Direktor Jean-Christophe Ammann eine grosse Rolle im Kunstmuseum Luzern.

«Jean-Christophe Ammann war sehr avantgardistisch unterwegs», so Blättler, «und stark verbunden mit der Performance-Szene.»

Wer sich für Performance interessiert, der wird auch seine Freude haben an den in der Ausstellung gezeigten «Sketches»: Willy Spiller fotografierte 1970 Urs Lüthi und David Weiss in verschiedenen Zweierposen – es sind Miniperformances für die Kamera und verspielte Darstellungen von Freundschaft.

Die Nelken von Vallotton – Symbol für Vergänglichkeit

Immer wieder neu verspielt ist das Werk von Aldo Walker, «Mein Herz ist frei». Das «Basler Alphabet» (1977-79) findet in Ultramarinblau Symbole für jeden Buchstaben des Alphabets, vom Anker bis zum Zopf – gemalt an die Wand. Das Kunstmuseum liess Walkers Werk getreu dessen Anleitung nun wieder neu entstehen. Einen schönen Kontrast zu dieser Kunst bilden diverse Stillleben, so etwa Felix Vallottons «Oeillets roses et livres» (1911): Nelken, seit jeher Symbol der Vergänglichkeit in der Malerei.

Ausstellung im Kunstmuseum Luzern: «Werden und Vergehen. Zustandsberichte aus der Sammlung.» Vom 20. März bis zum 21. November 2021. www.kunstmuseumluzern.ch