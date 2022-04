Luzern Akkordeonist Richard Galliano begeistert im KKL mit authentischem Charme ohne Starallüren Der weltbekannte französische Akkordeonist Richard Galliano mäandrierte im Konzertsaal zwischen den Stilen und verwandelte damit auch die Camerata Salzburg. Anja Nora Schulthess Jetzt kommentieren 27.04.2022, 17.09 Uhr

Für ihn rückten sie zusammen: Richard Galliano mit der Camerata Salzburg im KKL.

Mit dem Auftritt von Richard Galliano nach der Pause beginnt am Dienstagabend ein ganz anderes Konzert. Zwar hat die Camerata Salzburg im ersten Teil durchaus virtuos und mit Begeisterung ihre Klassiker gespielt – Tschaikowskys «Souvenir de Florence» und das Adagio aus Bruckners Streichquintett in einer Fassung für Streicher. Aber bevor Galliano die Bühne betritt, werden die Stühle der Musikerinnen und Musiker zusammengerückt. Die formale Strenge der Klassikwelt verflüchtigt sich sogleich, als der Akkordeonist locker stehend zu Piazollas «Oblivion» anhebt – einem Klassiker wiederum innerhalb der Mischform von Klassik, Jazz und Tango.

Leichtfüssiges Mäandrieren zwischen den Stilen

Es sind durchaus Welten, die an diesem Abend aufeinanderprallen – in musikalischer wie in performativer Hinsicht. Dieses leichtfüssige Mäandrieren zwischen den Stilen ist hier nicht nur Programm, sondern wird durch Galliano exemplarisch verkörpert. Der 1950 geborene Akkordeonist prägte ähnlich dem Tango Nuevo den Musette-Neuve-Stil. Dass er mit Charles Aznavour, Juliette Gréco, Chet Baker oder Charlie Hayden spielte, zeigt nicht nur seine Klasse, sondern auch seine musikalische Bandbreite bis hin zu seinen Interpretationen der Klassiker unter den Klassikern: Bach, Vivaldi, Satie.

Nun kommt, teils zu Recht, Klischeeverdacht auf, wenn ein Instrumentalist virtuos Bach und Vivaldi «herunterfiedelt». Nur ist Galliano weit mehr als ein Virtuose auf seinem Instrument. Von kommerziellen Trends hält der Musiker und Komponist wenig. Und an Bach, sagte er vor einigen Jahren in einem Interview, interessiere ihn, dass er eben universelle Musik geschaffen habe.

Galliano, so zeigte das Konzert in der Reihe der Migros Classics im KKL, blieb seinem Stil, der sich zwischen allen möglichen Stilen und ohne Berührungsängste vor den Rändern bewegt, treu und darin authentisch. Seine Interpretationen wirken weder aufgesetzt noch anbiedernd. Selbst dann nicht, wenn als Zugabe – quel surprise – Bachs dritte Orchestersuite vom Konzertmeister und Galliano zum Besten gegeben wird.

Energiegeladenes Akkordeon-Konzert

Am meisten begeisterte aber «Opale», das Galliano 1994 für Akkordeon und Kammerorchester komponierte. Dieses energiegeladene Stück ist mit abrupten rhythmischen Wechseln, zurrenden Saiten und sich teils organisch entwickelnden Klängen sperriger als die im ersten Teil vom Orchester gespielten Klassiker.

Aber gerade das und der leichtfüssige Wechsel in Tempi, Stimmungen und Stilen macht es überaus hörenswert. Man hätte sich davon mehr gewünscht an diesem Abend und wünscht sich mehr davon fürs KKL. Das Aufbrechen der klassischen Strenge in alle Richtungen führen die Migros Classics allerdings bald weiter mit einem Klubkonzert, das wiederum Klassik (Viviane Chassot, Akkordeon) und Jazz (Jean-Paul Brodbeck, Klavier) vereint.

Das nächste Clubkonzert im KKL verbindet wiederum Klassik (im Bild die Akkordeonistin Vivianne Chassot) mit Jazz. Marco Borggreve

Dass Galliano nicht nur das Publikum begeisterte, sondern auch das Orchester mitzureissen vermochte, war augenfällig. Wenn sich Orchestermusiker am Schluss des Konzerts noch während des Applauses auf der Bühne umarmen und sich die erste Geige und die dritte Bratsche anstrahlen, muss etwas richtig gelaufen sein an einem Konzertabend im KKL.

Clubkonzert: Samstag, 7. Mai, 19.30, Auditorium KKL; www.migros-kulturprozent-classics.ch

