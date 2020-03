Bedeutender Sammlungszuwachs: Ein Turner-Aquarell fürs KKL Das Kunstmuseum Luzern hat im Nachgang zur Erfolgsausstellung «Turner. Das Meer und die Alpen» vom vergangenen Jahr ein Werk des britischen Künstlers in seine Sammlung erhalten. 12.03.2020, 09.57 Uhr

(sda) Das Kunstmuseum Luzern kann mit einem Aquarell des berühmten britischen Malers J.M.W. Turner in seiner Sammlung auftrumpfen. Der Kaufvertrag für das 800'000 Euro teure «The Rigi, Lake Lucerne, Sunset» (1842–43) von J.M.W. Turner habe unterzeichnet werden können, teilt das Museum am Donnerstag mit. Es ist demnach erst das sechste Werk des britischen Malers, das sich in einer Schweizer Sammlung befindet.