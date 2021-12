KKL Die junge Nil Venditti dirigiert das Luzerner Sinfonieorchester – und bietet Beethoven als Weihnachtsmusik Sie ist jung, und sie ist Dirigentin. Mit 26 Jahren zeigt Nil Venditti beim Luzerner Sinfonieorchester, warum sie auf dem Weg nach oben ist. Roman Kühne Jetzt kommentieren 19.12.2021, 18.47 Uhr

Sie bietet auch überraschende Höhepunkte: Nil Venditti dirigiert das Luzerner Sinfonieorchester. Bild: Boris Bürgisser

(19. Dezember 2021)

Eine Dirigentin, die noch «Studentin» ist? Eines der renommiertesten Orchester des Landes, das sich auf dieses Wagnis einlässt? Und warum setzt man mit dem ersten Klavierkonzert und der fünften Sinfonie von Beethoven zwei der bekanntesten Stücke aufs Programm?

Es ist eine spannende Affiche, die das Publikum am Sonntagmorgen im KKL erwartet. Gerade mal 26 Jahre alt ist die italienisch-türkische Dirigentin Nil Venditti. Aktuell besucht sie ein Masterstudium im Dirigieren an der Zürcher Hochschule der Künste. In einem Interview meinte sie: «Den ersten Schock haben Musiker, wenn sie sehen, dass ich eine Frau bin. Dazu bin ich klein und jung. Die meisten Musiker haben mehr Orchestererfahrung, als ich alt bin.

Es ist schon passiert, dass mich die Security nicht eingelassen hat.»

Doch Nil Venditti ist auch schon erste Gastdirigentin beim Orchestra della Toscana oder leitete bereits das Netherlands Philharmonic Orchestra und die Camerata Salzburg. Am Sonntag tritt sie energisch auf die Bühne, dreht sich zum Publikum und wünscht ein «Happy Chrismas». Der Bann ist gebrochen, der erste Kontakt geknüpft.

Zauber entfaltet sich bei Beethovens Fünften

Die Ouvertüre «Die Weihe des Hauses», ebenfalls von Beethoven, braucht einen Moment, bis sie in die Gänge kommt. Neben einer schönen Pianostelle fehlt im Schnellen die letzte Klarheit in Struktur und Klangausgleich. Ihren Zauber entfaltet die junge Dirigentin ausgerechnet in der fünften Sinfonie, wo man in Luzern in jüngerer Vergangenheit ziemlich verwöhnt wurde. Der neue Chefdirigent des Luzerner Sinfonieorchesters, Michael Sanderling, spielte vor zwei Jahren eine noch immer nachhallende Version. Und das Lucerne Festival Orchestra machte sie gar zu einem der Höhepunkt des letzten Konzertsommers.

Dennoch horcht man bei Nil Venditti auf. Während der erste Satz noch wenig überraschend daherkommt, zeichnet sie in den beiden Mittelsätzen neue Wege. In intimsten Pianissimi wird die Musik ausgebreitet. Licht im Klang tänzelt das Stück vorwärts. Süffig und aromatisch. Wenn die Violine sanft mit den Holzbläsern und den Hörnern spricht, entsteht Wohlgeruch wie aus dem Weihnachtsladen. Auch wenn das Finale, die Forte-Stellen, trockener klingen, bleibt es ein spannender Beethoven.

Quasi zufällig zum Dirigieren gekommen

Dass Venditti zum Dirigieren kam, ist Zufall: Sie studierte Cello und spielte im Juni Orchester der Accademia Nazionale di Santa Cecilia, einem der führenden Orchester Italiens. Zu didaktischen Zwecken liess der Leiter ein paar Musiker das Ensemble dirigieren. Er war so begeistert von der jungen Frau, dass er sie den besten Dozenten Italiens zur Ausbildung empfahl.

Während bei Nil Venditti der Weg nicht vorgezeichnet war – ihre Mutter ist Hausfrau, ihr Vater Arzt –, wurde der um ein Jahr jüngere Pianist Anton Gerzenberg in eine Musikerfamilie hineingeboren. Seine Mutter Lilya Zilberstein ist seit vielen Jahren die Klavierpartnerin von Martha Argerich. Und wie Venditti sucht Gerzenberg Intimität, spielt das erste Klavierkonzert mit sensiblem Gesang. Spannend tanzt der erste Satz, mit einer Kadenz, der ein Ohrenspitzer ist. Eine Reduziertheit im Klang, die versteckte Türen öffnet, aber über das ganze Stück den grossen Fluss teilweise in den Schatten rückt. Ein schöner Morgen, mit einer spannenden Visitenkarte dieser interessanten jungen Dirigentin.

