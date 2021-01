Kino Ein Luzerner Film zeigt auf, wie sich Zentralschweizer Frauen aus dem katholischen Korsett befreiten Die «Nach dem Sturm»-Regisseure legen nach: Der Film von Beat Bieri und Jörg Huwyler läuft in Solothurn und dann im Fernsehen. Regina Grüter 21.01.2021, 17.30 Uhr

Die Theologin und Philosophin Imelda Abbt kehrt ins Dominikanerinnenkloster zurück, wo sie zehn Jahre ihres Lebens verbrachte. Filmbild

Zu den acht Kantonen, die am 7. Februar 1971 Nein sagten zur Einführung des Frauenstimmrechts, waren mit Uri, Schwyz und Obwalden drei aus der Innerschweiz. Uri kam gar gleich hinter Appenzell Innerrhoden mit dem höchsten Nein-Stimmen-Anteil.

«Inwieweit war die katholische Prägung, das gehegte Frauenbild mitverantwortlich für den Widerstand gegen die gesellschaftliche Emanzipation der Frauen?»

Dieser Frage gehen die beiden Luzerner Filmemacher Beat Bieri und Jörg Huwyler im Fernsehfilm «Das katholische Korsett» nach.

Im Kino-Dokumentarfilm «Nach dem Sturm» beleuchteten sie das Klima der Rebellion, das nach 1968 auch die Innerschweiz erfasst und geprägt hat – mit fast ausschliesslich männlichen Protagonisten. Das brachte Bieri und Huwyler Kritik ein: «Wo sind denn da die Frauen?», wurden sie gefragt. Das holen sie nun nach, indem sie «starke Frauen und ihre Selbstermächtigung in einem konservativ geprägten Umfeld» ins Zentrum stellen. Der Film ist fast völlig aus Frauensicht erzählt, Valerie Koloszar alias Pink Spider sorgt für den Soundtrack. Da ist einzig Franz Steinegger, der an der Seite seiner Frau Ruth Wipfli Steinegger auftritt. Sie war damals die erst zweite Anwältin im Bergkanton Uri, hat aber ihre politischen Ambitionen hinter ihrem Mann zurückgestellt.

Franz Steinegger ist ­ der «Quotenmann»

Die Obwaldnerin Hanny Wallimann-Bracher, vierfache Mutter und Ehefrau eines Käserei- und Stallinspektors, kämpfte als unkonventionelle Frauenrechtlerin gegen die traditionelle Rolle der Frau. Filmbild

In diesem «Frauenfilm» erscheint Franz Steinegger gleichsam als «Quotenmann», wie Beat Bieri es ausdrückt. Jetzt ist sie eine der fünf Hauptprotagonistinnen. Der Film beginnt hoffnungsvoll, mit der Wahl von SP-Politikerin und Seconda Ylfete Fanaj zur Luzerner Kantonsratspräsidentin. Judith Stamm kommen fast die Tränen. Cécile Bühlmann, langjährige Nationalrätin für die Grünen, ist da um einiges reservierter: Der Kanton werde von fünf Männern regiert, und im Parlament sei man weit weg von einer 50/50-Beteiligung. Auch sei das Amt der höchsten Luzernerin auf ein Jahr beschränkt.

Für Bieri und Huwyler war klar, dass sie nicht nur bekannte Politikerinnen wie die Luzerner CVP-Nationalrätin und Vorkämpferin für Frauenrechte Judith Stamm in ihrem Film haben wollten. Vor einem Jahr haben sie mit der Recherche begonnen und bewusst in den anderen Innerschweizer Kantonen nach Protagonistinnen gesucht. Gefunden haben sie Frauen, die sie bisher nicht gekannt hatten wie die erwähnte Wipfli Steinegger, die in Küssnacht am Rigi aufgewachsene Schriftstellerin Margrit Schriber, die immerhin neunzehn Romane verfasst hat, oder die Luzerner Theologin und Philosophin Imelda Abbt, die mit 20 Jahren in ein geschlossenes Dominikanerinnenkloster eintrat. Die Obwaldnerin Hanny Wallimann-Bracher, 1994 verstorben, hat Beat Bieri in seiner Zeit bei der LNN als Leserbriefschreiberin erlebt, sagt er im Gespräch via Zoom. Die vierfache Mutter und Ehefrau eines Käserei- und Stallinspektors stand eigentlich exemplarisch für die «soziale Schicksalsgemeinschaft» in Bauern- und Handwerkerfamilien, wonach die Frau nach innen wirkte. Bieri erklärt:

«Es herrschte eine klare Arbeitsteilung, welche der politischen Teilnahme der Frauen entgegenstand.»

«Pillentourismus» ­ nach Zürich

Prozession in Luzern: Inwieweit beeinflusste die katholische Prägung die Emanzipation der Frauen? Filmbild

Mit ihren «Briefen an die da oben» und ihren öffentlichen Auftritten wirkte sie aber auch nach aussen und nannte die Probleme pointiert beim Namen: «Was die Ausbildung der Mädchen anbelangt, war Obwalden am Schwanz von Europa», sagte sie etwa. Bis Anfang der 70er-Jahre waren die Gymnasien in katholischer Hand.

In katholischen Institutionen wurde auch eine rigide Sexualmoral gelehrt. Sexualität und Lust waren Tabus. Politik, Bildung und die Pille, diese drei Bereiche seien für die Emanzipation der Frau entscheidend gewesen, sagt Stamm. «Kinder oder keine, bestimmen wir alleine», zitiert die Historikerin Elisabeth Joris den mit der Antibabypille einkehrenden Slogan. Der damalige Papst Paul VI. verbietet die Pille zwar, aber «die katholische Macht bröckelt», wie es im Film heisst. In Luzern etwa jedoch weniger als in Zürich: Nicht alle Ärzte waren gewillt, ihren Patientinnen die Pille zu verschreiben; dafür mussten sie zum Teil nach Zürich fahren. Für viele innerhalb der eigenen Partei verstiess Judith Stamm mit ihrem Einsatz für die Fristenlösung als Nationalrätin «gegen ein Gottesgebot».

«Dienen und sich demütig im Hintergrund halten»

Jörg Huwyler und Beat Bieri fördern in ihrem Folgefilm Überraschendes und Verblüffendes zutage und decken unerwartete Zusammenhänge auf. Besonders interessant ist für Huwyler, wie sich die unterschiedliche Haltung gegenüber dem Frauenstimmrecht in den beiden Halbkantonen Nid- und Obwalden, in denen noch Landsgemeinden stattfanden, erklären lässt. Oder wie das Marienbild, etwa die Schwarze Madonna von Einsiedeln, die geschlechterspezifische Hierarchie verkörpert: «Dienen und sich demütig im Hintergrund halten», sagt Huwyler.

«Dieses Bild war so tief verankert in der katholisch-konservativen Innerschweiz, dass Frauen gar nicht an ihre eigene Entwicklung dachten.»

Der Film endet, wie er beginnt: hoffnungsvoll. Die Bilder des Luzerner Frauenstreiks vom 14. Juni 2019 verdeutlichen, wie viel erreicht wurde – und wie viel noch zu tun ist. Was zurückbleibt, ist ein zwiespältiges Bild. In der Luzerner Regierung sitzen immer noch fünf Männer. «Es ist eine Geschichte von Weiterkommen und Rückschritten», fasst Beat Bieri zusammen. «Keine Geschichtsschreibung, sondern ein Zeitgemälde, angereichert mit persönlichen Anekdoten.»

«Das katholische Korsett – oder der mühevolle Weg zum Frauenstimmrecht»: ab Samstag, 23. Januar, 12 Uhr, im Rahmen der Solothurner Filmtage während 72 Stunden im Streaming (online.solothurnerfilmtage.ch, Vorverkauf offen); am 31. Januar, 10 Uhr, auf SRF1 («Sternstunde Religion»).