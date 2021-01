Interview Musik zu Begräbnissen trotz Corona: Die Organistin Judith Gander-Brem über neue Wege «von der Trauer zum Trost» Musik in Begräbnisgottesdiensten ist trotz Corona erlaubt und spielt damit eine besondere Rolle. Die Organistin Judith Gander-Brem hat untersucht, wie sie sich aktuell öffnet und wandelt – mit musikalischen Visitenkarten der Verstorbenen, Fahrradglocken und Impulsen aus der Coronakrise. Urs Mattenberger 27.01.2021, 19.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Judith Gander-Brem vor Rolf Brems «Der Tod und das Mädchen» bei der Pfarrkirche in Stans. Bild: Nadia Schärli (27. Januar 2021)

Stellen Sie als Organistin in Beerdigungsgottesdiensten fest, dass wegen Corona mehr Menschen sterben?

Judith Gander-Brem: Nein, ich habe erst einmal an einer Beerdigung eines Menschen mitgewirkt, der in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben war. Trotzdem hat die Pandemie an Beerdigungen auch musikalisch Spuren hinterlassen.

Was hat sich geändert?

Die Gottesdienste sind persönlicher geworden, weil, etwa in Nidwalden, nur 30 Personen zugelassen sind. Das zeigt sich auch in der Musik, die gewünscht wird. So brachten in den Jahren vor Corona Trauerfamilien öfter eine CD mit, damit Musik, die dem Verstorbenen wichtig war, abgespielt werden konnte. Das war im letzten Jahr praktisch nie der Fall.

Live gespielte Musik in Gottesdiensten hat einen neuen Stellenwert bekommen, weil sie sonst verboten ist.

In Ihrer Arbeit über Musik in Begräbnisgottesdiensten zeigen Sie, wie wichtig das kollektive Abschiednehmen ist (vgl. Kasten). Fehlt mit 30 Besuchern nicht dieser Rückhalt durch die Gemeinschaft?

Doch, das ist eine Schattenseite der Einschränkungen. Kürzlich spielte ich an der Beerdigung der Politikerin und Kunsthistorikerin Regula Odermatt. Im Normalfall wäre die Pfarrkirche voll gewesen. Jetzt musste die Trauerfamilie entscheiden, wer teilnehmen durfte und wer nicht. Dabei ist eine voll besetzte Kirche ein trostreiches Zeichen der Wertschätzung und Verbundenheit. In diesem Fall wurde der Gottesdienst auf Wunsch der Verstorbenen ins Kloster St.Klara verlegt, das einen intimen Rahmen bot und zu Odermatts Engagement für die Anliegen von Frauen sehr gut passte. So können die Coronabestimmungen zu neuen kreativen Formen des Abschiednehmens führen.

Welche Rolle spielt da die Musik?

Musik kann generell das Unfassbare fassbar machen und den diffusen Gefühlen Kontur geben.

Über die Musik können wir auch unsere psychische Verfassung mit anderen Menschen teilen, deren Teilhabe uns wiederum bestärkt.

So verliert das Trauern durch Musik seine «zirkuläre, egozentrierte Geschlossenheit», wie das der Musiksoziologe Volker Kalisch umschreibt.

Fand das Trauern beim erwähnten Coronatodesfall auch eine neue Form?

Ja, es handelte sich um ein Mitglied meines Requiem-Chors, der regelmässig an Trauerfeiern mitwirkt. Da Auftritte von Chören jetzt nicht erlaubt sind, organisierte ich eine chorinterne Trauerfeier, bei der ein Chormitglied solistisch sang und die anderen zuhörten. Auch da konnte ich erfahren, wie wichtig das gemeinschaftliche Hören von Musik in Gottesdiensten gerade jetzt ist: Es bringt Linderung in einer Zeit, wo wegen Corona auch eine Art soziales Sterben stattfindet.

Eine Klavier-Heil-Meditation wurde in Luzern verboten, weil sie ohne Gottesdienst geplant war. Aber die heilende Kraft von Musik ist in der Forschung zur Trost- und Trauermusik anerkannt?

Ja, Untersuchungen haben gezeigt, dass Musik den Blutdruck und den Puls senken oder heben kann. Sie regt die Bildung von Hormonen und Botenstoffen an und kann so Stress und Schmerzempfinden lindern. Dabei wird die Trauer entweder verstärkt durch traurige Musik, die Tränen auslöst und damit zur Überwindung der Trauer beiträgt. Oder sie wird kompensiert durch Musik, die Gefühle in eine positive Richtung verändert. So kann die Musikwahl den Weg von der Trauer hin zu Trost und Zuversicht begleiten.

In der Schweiz gehören 29 Prozent der Einwohner keiner Religionsgemeinschaft mehr an. Verlieren Begräbnisgottesdienste deshalb an Bedeutung?

Nein, obwohl in der Schweiz immer weniger Menschen kirchlich sozialisiert sind, finden die meisten Begräbnisfeiern weiterhin im kirchlichen Kontext statt. Darin liegt eine Chance für die Kirchen: Sie werden in einer positiven Rolle wahrgenommen, deren Relevanz niemand bestreitet. In Deutschland geht die Entwicklung stärker dahin, dass Beerdigungen ausserhalb der Kirche von Bestattern und den Trauerfamilien vollzogen werden. Ein Grund für den Unterschied dürfte sein, dass die Gestalter der Liturgie bei uns stark auf individuelle Wünsche der Trauerfamilien eingehen, auch was Musikwünsche anbelangt.

Diese werden immer individueller, umgekehrt sind Kirchenlieder weniger geläufig. Wie kann man da musikalisch Gemeinschaft stiften?

Die stilistische Öffnung der Musik in Gottesdiensten, die sich seit Jahren vollzieht, bietet neue Möglichkeiten der Gemeinschaftsbildung. Dabei spielen neben den Wünschen der Trauerfamilie und der Persönlichkeit des Verstorbenen regionale Traditionen eine Rolle.

Die Entwicklung geht also nicht geradlinig weg von Bach und hin zu Mainstream-Pop?

Nein, sie ist sehr vielfältig. In ländlichen Gebieten spielt die Volksmusik eine grosse Rolle. Wenn in Stans das «Nidwaldner Tanzlied» erklingt, ist das ein Gemeinschaftsritual, wie es auch beliebte Kirchenlieder wie das Bruder-Klausen-Lied noch immer möglich machen. Und Bekannte von Verstorbenen erleben sich als Gemeinschaft, wenn Musikstücke erklingen, die diesen wichtig waren. Es sind wohl solche musikalischen «Visitenkarten», die der Trauergemeinde am längsten in Erinnerung bleiben.

Welche Visitenkarten haben Sie schon in Gottesdienste eingefügt?

Angehörige eines Radrennfahrers wünschten sich den Song «Bicycle Race» der Rockband Queen – ausgeführt durch Kirchenorgel und Fahrradklingeln. Im Gottesdienst für Regula Odermatt erinnerte ein Lied von Edith Piaf an ihre Verbundenheit mit Paris. Einmal hat sich ein Verstorbener testamentarisch eine komplette Orchestermesse gewünscht und finanziert.

Wird die Orgel durch diese Entwicklung an den Rand gedrängt?

Nein. Die meisten wünschen sich ohnehin nur ein, zwei Musikstücke, für die wir auch andere Instrumente beiziehen – ein Jazz-Saxofon, eine Solosängerin oder Volksmusik-Ensembles. Die weiteren musikalischen Beiträge bleiben in der Regel dem Liturgieteam überlassen. Und auf der Orgel kann man vom Walzer über den Nabucco-Chor bis zu Popsongs alles spielen. Die Orgel ist ja mit ihren Registern der barocke Synthesizer!

Die Musik in Begräbnisgottesdiensten soll trotz dieser Stilvielfalt einen Bezug zur Liturgie bewahren, schreiben Sie. Wie bringt man beide Ansprüche zusammen?

Da sind viele Bezüge möglich. Die Liebe, die in Popsongs oft eine Rolle spielt, ist ein Fundament des christlichen Glaubens. Auch ein Naturjuiz entstammt mit dem Lob des Schöpfers und der Natur der christlichen Tradition.

Entscheidend ist, wo man welche Musik im Gottesdienst einbaut.

Wenn die persönliche Visitenkarte nach dem Lebenslauf erklingt, macht sie diesen auch musikalisch zum emotionalen Zentrum des Gottesdienstes. Zum Kollekteneinzug, einem eher profanen Teil des Gottesdienstes, und beim Ausgangspiel hat ebenfalls vieles Platz. Aber wenn jemand beispielsweise anstelle des Sanctus den «Schachersepp» wünschte, ginge das zu weit. (lacht)

Hinter jedem Begräbnis steht ein schmerzhafter Todesfall. Haben Sie schon erlebt, dass die Musik an Grenzen stösst?

Ja, nach einem Freitod sind alle Anwesenden aufgewühlt und es wäre unangemessen, diese Befindlichkeit emotional zu steigern. Schwierig ist es auch, wenn ein Mensch nach längerer Krankheit stirbt. In einem Fall wünschten sich die Angehörigen, die seinen Tod schliesslich als Erlösung empfanden, fröhliche Musik. Aber die Trauergemeinde, die noch frisch unter dem Schock seines Todes stand, war damit überfordert. Da bin ich jedes Mal dankbar, wenn es gelungen ist, Seelen zu erreichen und zu trösten.