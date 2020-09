Bei einer Hilfsaktion des Lucerne Festival wird Beethoven auch mit Zahnbürste und Nasenflöten gespielt Lucerne Festival sammelte mit #SolidarityForMusic 284616 Franken. Der Intendant sieht die 374 eingesandten Videos mit vielen kreativen Variationen zu Beethovens« Ode an die Freude» als «Türöffner». Urs Mattenberger 14.09.2020, 17.42 Uhr

Beethoven-Video der Saxofonistin Valentine Michaud. Videobild

So schön wie in diesem Video wurde man diesen Sommer wohl selten von der Coronapandemie abgelenkt. Da versinkt die Saxofonistin Valentine Michaud im Sonnenuntergang fast im Wasser und lässt darüber Beethovens Melodie «Freude schöner Götterfunken» kreisen.

Michaud ist eine von vielen bekannten Musikerinnen und Musikern, die sich mit einem Video an der von Lucerne Festival initiierten Hilfsaktion für Corona-betroffene Musiker – #SolidarityforMusic – beteiligten. Stefanie Heinzmann schlurft mit angeschliffenen Tönen durch die Melodie, der Gitarrist Christy Doran lässt sie virtuos aufsprühen, bevor er ihr den Blues verpasst. Patricia Kopatchinskaja klöppelt den Hymnus fragil auf die Saiten ihrer Violine.

Sie alle sowie viele Laienmusiker aus der Schweiz und dem Ausland trugen dazu bei, dass auf der Kampagnen-Website solidarityformusic.ch 374 Videos zum Freudenhymnus versammelt sind. Damit hat die am Freitag abgeschlossene Kampagne 284'616 Franken gesammelt. Das Geld kommt über den Verband Sonart freischaffenden Musikern aller Genres zugute, von der Klassik bis zu Jazz, Rock und Pop. Die Summe setzt sich aus Spenden der Projekt-Partner, privaten Grossspenden und Spenden auf der Kampagnenwebsite zusammen. Bei Sonart werden zurzeit 175 Gesuche geprüft, die von betroffenen Künstlern eingereicht worden sind.

Mit der Hilfsaktion hatte Lucerne Festival gemeinsam mit seinen Hauptsponsoren die Initiative ergriffen, um auf die wirtschaftliche Not von Musikern aufgrund der Coronapandemie aufmerksam zu machen und zu helfen. Alle, Laien und Profis, Ensembles, Chöre, Orchester und Einzelpersonen, waren aufgerufen, sich oder andere beim Interpretieren von Beethovens «Ode an die Freude (Freude schöner Götterfunken)» zu filmen. Mitgemacht haben 1710 Personen.

Für Intendant Michael Haefliger liegt der Erfolg der Hilfsaktion nicht nur darin, dass «Musiker mit namhaften Beiträgen» unterstützt werden können: «Dieses Projekt war auch etwas Besonderes, weil wir uns als grösster Klassikveranstalter der Schweiz erstmals für alle musikalischen Genres geöffnet haben». So wurden die Video-Arbeiten zu einem «kleinen Festival im Festival», das in die Zukunft weist: «Die Art, wie hier Jugendliche und Laien mitgemacht haben, entspricht den Plänen für unser Music-for-future-Projekt im Sommer.» Ein «Türöffner» sei #SolidarityForMusic aber auch, «weil Musiker aus allen Sparten mitmachten und damit als Community in Erscheinung traten.»

Unterhaltsam breites Spektrum

Auf den Videos wird die «Ode an die Freude» gesungen, gepfiffen, gejodelt und auf klassischen Instrumenten musiziert, aber auch auf Nasenflöten, Glocken, Spieldosen, Synthesizern und mit 3D-Druckern interpretiert.

Neben Ensembles des Lucerne Festival beteiligten sich aus der Region das Luzerner Sinfonieorchester, die Festival Strings, die Luzerner Kantorei und Musikschulen. Internationale Gäste sind etwa das Opernstudio der Wiener Staatsoper oder das Orchestra Mozart.

Das Spektrum der Videos ist breit und unterhaltsam. Wie spielerisch selbst ein Sinfonieorchester das Thema umsetzen kann, zeigt jenes aus Biel/Solothurn, das Fragmente der Melodie auf alle möglichen Solisten vom Kuscheltier über singende Gläser bis zur Lagerfeuergitarre verteilt. Andere lassen Kinder wie in einem Adventskalender musizieren oder benutzen eine elektrische Zahnbürste, in deren Brummen man den Götterfunken erahnen kann. Die Guggenmusik Borggeischter aus Rothenburg wendet Beethovens Revolution ins Anarchische, wenn sie das «rüüdig verreckte» Stück schräg trommeln und schränzen lässt. Und Nicolas Senn lässt die Melodie am Hackbrett wohlig erzittern, als wäre dies das Original.

