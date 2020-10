«Bei Rolf Lyssy hat Filmmusik einen ganz eigenen Stellenwert» – die Luzernerin Adina Friis hat für ihn komponiert Die Luzernerin Adina Friis hat die Musik zum Kinofilm «Eden für Jeden» komponiert. Arno Renggli 01.10.2020, 05.00 Uhr

Adina Friis (31) setzt gerne echte Instrumente und auch andere Musiker ein. Bild: Tobi Epp/PD

Filmmusik soll sich ganz in den Dienst der Story und der damit verbundenen Emotionen stellen. So lautet ein gängiges Credo der Kinobranche. Demnach soll die Musik für sich selber möglichst wenig auffallen, sondern der Teil des grossen Ganzen sein, den man eher unbewusst wahrnimmt. Nicht aber beim legendären Schweizer Regisseur Rolf Lyssy. Er gibt der Musik ihren eigenen Stellenwert, auffallen darf und soll sie – nicht nur Hintergrundgesäusel sein.

Darüber freut sich besonders auch Adina Friis. Die 31-jährige Luzernerin und Absolventin der hiesigen Musikhochschule im Bereich Jazzklavier komponierte den Soundtrack zu Lyssys aktuellem Film «Eden für Jeden».

Über den Film Dann wohnen sie halt im Schrebergarten «Eden für Jeden» von Rolf Lyssy handelt von der jungen Studentin Nelly (Steffi Friis), die mit ihrer dementen Grossmutter (Heidi Diggelmann) zusammenlebt. Obwohl diese regelmässig ausbüxt, will Nelly sie nicht ins Altersheim bringen. Als ihnen die Wohnung gekündigt wird, ziehen sie in den Schrebergarten um, zum Ärger des spiessigen Familiengartenpräsidenten. Dann wird auch noch Nellys in Frankreich lebender 0nkel (Andreas Matti) eingeschaltet. Hilfe kriegt Nelly vom Musiker Paolo Cesar (Marc Sway). Und dann wird noch ein Familiengeheimnis gelüftet. Um das Drehbuch, wie auch um das zu Lyssys letzten Film «Die letzte Pointe», ist in den vergangenen Tagen eine Kontroverse um Ideenklau entbrannt. Produziert worden ist der aktuelle Film von Marcel Wolfisberg aus Ebikon, Geschäftsführer von Centauri Media. Er hat davor bereits die Komödie «Vaterjagd» (2014) und den Science-Fiction-Thriller «Cargo» (2009) herausgebracht. Mit Schauspieler Dardan Sarik (u. a. «Goliath»), der einen Gartenbewohner spielt, ist ein weiterer Luzerner in den Film involviert.

Es ist die erste grosse Kinoproduktion, in welcher sie mitwirkt. Eine Anfängerin ist sie trotzdem nicht. Schliesslich hat sie bereits mehrere Dokfilme vertont; mit ihrer Band Luumu eigene Songs geschrieben und diese dann auch Animationsfilmen unterlegt; oder Musik für Theaterproduktionen komponiert.

Auf sie aufmerksam geworden ist der Regisseur auch wegen Adina Friis’ Schwester Steffi, welche im Film die Hauptrolle spielt. Adina darf Lyssy ­einige musikalische Muster schicken und rechnet nicht mit einem Engagement. Als sie nach einem ersten Treffen mit Rolf Lyssy den Auftrag erhält, ist sie überrascht: «Es gibt ja viele Musiker, die er hätte auswählen können.»

Inspirierende Szenen aus «Die Schweizermacher»

Und schon geht es los, unter hohem Zeitdruck, zumal der Film zunächst als TV-Produktion vorgesehen ist. Adina Friis erzählt:

«Ich realisierte sofort: Rolf Lyssy ist ein Jazzfan.»

Entsprechend hat sie Musik komponiert, die durchaus auch mal jazzig ist. Und authentisch soll sie klingen, möglichst mit richtigen Instrumenten eingespielt. Eben diese Präsenz und Auffälligkeit haben wie schon in früheren Filmen Lyssys. «In ‹Die Schweizermacher› etwa kommt mehrmals quasi aus dem Nichts überraschend ein total schräger Musikakzent. Solches machte mir klar, was für Rolf Lyssy Musik bedeutet.»

Dass die Haltung innerhalb der Produktion zu Meinungsdifferenzen führen kann, hat die Musikerin durchaus auch festgestellt. Nicht allen gefällt die auffällige Art, wie Rolf Lyssy Musik einsetzt, sie hätten das Ganze lieber mainstreamiger und unauffälliger. Nicht Adina Friis, die möglichst bald bei den Dreharbeiten dabei ist, um sich zu Ideen inspirieren zu lassen. Im Wissen, dass Lyssy gerne Musik mit wiederkehrenden Motiven hat, schickt sie dem Regisseur immer wieder solche zu. Und je nach Reaktion werden sie weiter ausgearbeitet oder verworfen.

Die konkrete Arbeit beginnt, als die Musikerin den Rohschnitt des Filmes erhält und nun ganz konkret die Musik unterlegen kann. Dabei spielt sie zunächst möglichst viele Instrumente selber, setzt aber auch mal Sounds aus der von ihr verwendeten Musiksoftware ein. Das alles geschieht in ihrer Wohnung in Luzern. «Heutzutage braucht man dafür kein voluminöses Equipment mehr», schmunzelt sie. «Ein Keyboard und ein Computer reichen.»

Anschliessend schreibt sie den ganzen Soundtrack in Noten um. «Dabei habe ich noch einige Details ausgearbeitet und verbessert.» Danach wird die ganze Musik mit echten Instrumenten eingespielt, vieles auch mit einer kompletten Jazzband. Der Einbezug anderer Musiker, mit denen sie schon oft zusammengearbeitet hat, ist ihr besonders wichtig. «Erstens kann ich von den individuellen Fähigkeiten profitieren, die jeder von ihnen hat.» Und:

«Zweitens gibt das Bandfeeling der Musik viel mehr Lebendigkeit, als wenn ich alles im stillen Kämmerlein programmieren und einspielen würde.»

Je nach Film kann die Musik eine sehr unterschiedliche Rolle spielen. In einem Krimi zum Beispiel geht es vor allem um haargenaues Timing, indem die Musik ganz bestimmte Akzente noch verstärkt. «In unserem Film geht es viel mehr um die Atmosphäre einer ganzen Szene», sagt Adina Friis. «Das gehört meines Erachtens zu den grossen Stärken von Rolf Lyssy. Er ist zwar selber kein professioneller Musiker. Aber er konnte mir sehr gut vermitteln, welche Stimmung er erzeugen möchte.» Und so entsteht ein Dialog aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven – aber auf Augenhöhe.

Grosses Vorbild aus Hollywood

Fragt man Adina Friis nach Vorbildern im Bereich der Filmmusik, fällt sofort der Name Niki Reiser. Der gebürtige Basler gehört zu den erfolgreichsten Komponisten seines Fachs im deutschsprachigen Raum und schrieb Musik für Kinohits wie «Jenseits der Stille», «Nirgendwo in Afrika» oder die «Heidi»­Verfilmungen von 2001 sowie 2015. Adina Friis studierte beim ihm und zählt ihn noch heute zu ihren Lehrern.

Auch der berühmte Hollywood­-Komponist John Williams zählt zu ihren Idolen. Zumal er wie sie vom Jazz herkommt. «Solche Interessen sind bei mir stets auch autobiografisch motiviert», schmunzelt Adina Friis. «Ich bin mit Filmen wie ‹E.T.›, ‹Harry Potter›, ‹Catch Me If You Can› oder ‹Memoirs of a Geisha› aufgewachsen.» Und dies in einer sehr musikalischen Familie. «Darum hatte ich zu den Soundtracks immer eine besondere Beziehung.»

Ihren eigenen Soundtrack übrigens kann man derzeit noch nirgends hören, auch auf ihrer Homepage luumu.ch nicht. Dafür muss man schon ins Kino gehen. Ein guter Grund mehr also.

«Eden für Jeden» feierte am Montag am Zurich Film Festival Premiere und läuft ab Donnerstag in den Schweizer Kinos. Bei der Aufführung am Freitag, 2. Oktober 2020 um 18 Uhr im Kino Bourbaki, Luzern, sind Rolf ­Lyssy sowie Steffi Friis und Adina Friis persönlich anwesend.