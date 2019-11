Berufsrevolutionär ermöglicht ein grosses Finale Das letzte Piano-Festival ist ein hochkarätiges «Prélude» zum Beethoven-Jahr 2020. Abschiedswehmut schafft auch eine Neuerung zum Schluss.

Igor Levit spielt die «Appassionata», aber auch «namenlose» Sonaten von Beethoven.Bild: Felix Broede/PD

Am 24.November, wenn das Piano-Festival zu Ende geht, ist Schluss. Danach werden die Nebenfestivals von Lucerne Festival an Ostern und am Piano eingestellt. Beim in den letzten Jahren immer beliebiger programmierten Osterfestival gab es gute Gründe für den Entscheid. Zudem hat das Wochenende, das Lucerne Festival im nächsten Frühling als Ersatz durchführt, mit dem Fokus auf Teodor Currentzis mehr Festivalprofil, als Ostern je hatte.

Revolutionär als Programm

Beim Piano-Festival liegt der Fall anders. Als Pianistenparade war und ist es jetzt noch einmal weitherum einzigartig. Wir machen deshalb anhand des diesjährigen Programms die Probe aufs Exempel: Inwieweit wäre das Piano-Festival ein Modell mit Zukunft gewesen?

Programmatisch gehört der letzte Jahrgang zu den profiliertesten der letzten Jahre. Hier gilt nicht nur die Grundidee des Piano-Festivals, dass die Ansammlung von lauter Individualisten am Flügel selber schon Programm ist. Vielmehr hat das «Prélude» zum Beethoven-Jahr 2020 (zum 250.Geburtstag) einen markanten thematischen Faden.

Selbst die Aufführung aller Klavierkonzerte von Beethoven ist etwas Besonderes, obwohl diese in Luzern in den letzten Jahren dreimal zyklisch gespielt wurden – einmal auch mit dem Beethoven-Spezialisten Rudolf Buchbinder und den Festival Strings Lucerne, die jetzt das Piano-Festival eröffnen. Denn der Schulterschluss zwischen internationalem Solisten und einem lokalen Orchester ist ein Beispiel dafür, wie man das Festival durch Kooperationen breiter hätte abstützen können.

Bemerkenswert ist, dass sich ins Beethoven-Thema praktisch alle Rezitals einfügen. Den äusseren Rahmen steckt der isländische Pianist Vikingur Olafsson ab mit der spielfreudigen ersten und der mystisch verrätselten letzten Klaviersonate von Beethoven. Wie dieser Berufsrevolutionär unter den klassischen Komponisten zwischen diesen beiden Sonaten den Individualismus auf die Spitze trieb, zeigen Evgeny Kissin (Titelbild: Johann Sebastian Hänel/Deutsche Grammophon) und Igor Levit. Da stehen nicht nur Meilensteine wie die «Waldstein»-Sonate (bei Kissin) oder die «Appassionata» (bei Levit) auf dem Programm. «Auch ‹namenlose› Sonaten (im zweiten Rezital von Levit) öffnen ein Fenster in eine neue Welt», wie es der deutsch-russische Pianist im Gespräch über seine Aufführung aller Beethoven-Sonaten bis Sommer 2020 sagte.

Gegensätze und Spätfolgen

Damit kommt dieses Piano-Festival der Idee eines gemeinsam mit den Künstlern kuratierten Programms, wie es die Ersatzwochenenden realisieren sollen, ziemlich nahe. Selbst die Rezitals, in denen Beethoven nicht auf dem Programm steht, fügen sich da sinnig ein.

Die Sonaten, die Mitsuko Uchida vom Beethoven-Bewunderer Franz Schubert spielt, bilden mit den endlosen Wanderungen in der letzten Sonate eine extreme Gegenwelt zu Beethovens Dramatik. Vikingur Olafsson verweist mit Bach auf dessen Einfluss auf Beethoven. Arcadi Volodos zeigt umgekehrt die Spätfolgen von Beethoven: Schumanns «Kreisleriana» führt die Individualisierung der Satzcharaktere in Beethovens Spätwerk weiter zu einem Zyklus von Charakterstücken, kombiniert mit Werken von Franz Liszt, dessen Pianistik jene von Beet­hoven radikal weiterführt.

Damit wird mit Beethoven die Individualisierung, die für dieses Festival programmatisch war, zeitgemäss auf die Spitze getrieben. Und da reihen sich natürlich auch die Debütkonzerte ein, die mal mit Domenico Scarlatti (Claire Huangci), früher Moderne (Danae Dörken) und Transkriptionen (Alexander Ullmann) eigene Akzente setzen.

Eine Neuerung zum Schluss

Im Rahmenprogramm bestätigt sich, dass das Piano-Festival punkto Innovation weit hinter dem Sommer zurückblieb. Ohne Verlust gestrichen wird bei dieser Derniere der «Tastentag», der nie das Profil des Erlebnistags im Sommer erreichte – die «Piano Lectures» von Martin Meyer werden einfach wieder separat am letzten Wochenende geführt.

Gemessen an der Kreativität, die man mit musikalischer Improvisation verbindet, bleibt auch das «Off-Stage!» seinem Erfolgsrezept erstaunlich treu. Unter den Jazzpianisten, die in Bars und Hotels auftreten, findet man vertraute Namen, aber nicht etwa jenen von Rudolf Buchbinder, der selber in früheren Jahren Jazz spielte.

Umso bemerkenswerter ist, dass dieses letzte «Piano» mit Workshops für Kinder auch neue Wege geht. Dass sie im Rahmen von «Kultissimo» von Pro Juventute stattfinden, die Kindern die Türen zu Kunst und Kultur öffnen will, stimmt dann doch wieder wehmütig. Denn welches Instrument wäre dafür geeigneter als das nach wie vor populärste Hausinstrument – das Klavier?

Urs Mattenberger