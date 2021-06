Interview Kunsthistoriker Martin Kunz über eine Ikone, die dieses Jahr 100 geworden wäre: «Beuys behält sein Charisma» Martin Kunz (74), Ex-Direktor des Kunstmuseums Luzern, erinnert sich an Joseph Beuys (1921-1986) als einen Menschen ohne Vorurteile. Und Kunz sagt, was er vom aktuellen Beuys-Bashing hält. Susanne Holz 24.06.2021, 16.30 Uhr

Martin Kunz neben dem Werk «Joseph Beuys, La Rivoluzione siamo Noi» (1971 Edition Modern Art). Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. Juni 2021)

Am Sonntag kommt der ehemalige Direktor des Kunstmuseums Luzern Martin Kunz (74) zu einem Gespräch über Joseph Beuys nach Luzern. Kunz holte Beuys 1979 für die Ausstellung «Spuren in Italien» nach Luzern. Wir sprachen mit Martin Kunz über seine Erinnerungen an den deutschen Künstlerrebell Joseph Beuys (1921–1986).

Sie reden am Sonntag im Kunstmuseum unter dem Titel «Fette Kunst» über Beuys’ Luzerner Fettecke...

Martin Kunz: Die Fettecke an sich war eine der aufsehenerregendsten skulpturalen Interventionen von Beuys in Deutschland, Bern, und dann in Luzern. Die Fettecken waren markante Markenzeichen für das Schockierende an Beuys.

In Bern gab es 1969 einen Skandal deshalb.

In Bern bekam Harald Szeemann (Leiter der Kunsthalle Bern von 1961 bis 1969) massive Probleme nicht nur wegen Beuys’ radikaler Intervention mit Naturmaterialien und Prozessen, sondern auch wegen weiterer progressiver Arbeiten anderer Künstler in der Ausstellung «When Attitudes Become Form».

Beuys’ Fettecke, die 1969 in Bern für einen Eklat sorgte, kam dann im gleichen Jahr noch nach Luzern?

Unter Museumsleiter Jean Christophe Ammann entstand 1969 in der Ausstellung «Düsseldorfer Szene» der Luzerner Fettraum, aus dem später die Fettkiste entwickelt wurde. In Luzern wurden die vier ausgestellten Fettecken von 1969 schliesslich in einer Metallkiste fixiert, die ich 1977 vorfand, als ich die Leitung des Museums übernahm. Aktuell ist diese Kiste jetzt in der Sammlungsausstellung zu sehen. Beuys hatte 1969 den kleinsten Raum gewählt, mit der provokativsten Wirkung. Die anderen Künstler aus Düsseldorf waren alle jünger, Gerhard Richter war auch dabei. Es war eine Zeit, als die NZZ auch einen Gerhard Richter noch ins Lächerliche zog.

Veranstaltung zu Beuys Alexandra Blättler im Gespräch mit Martin Kunz Unter dem Titel «Fette Kunst» spricht Martin Kunz am kommenden Sonntag, 27. Juni, um 11 Uhr im Kunstmuseum Luzern mit der Sammlungskonservatorin Alexandra Blättler über Joseph Beuys` Luzerner Fettecke. Der Kunsthistoriker und ehemalige Direktor des Kunstmuseums Luzern (1977 bis 1989) reist aus dem Tessin an. Martin Kunz, geboren 1947, studierte in Basel, London und Paris und lebte 16 Jahre lang in New York.

Wie reagierte das Luzerner Publikum?

Jean Christophe Ammann hatte die Unterstützung der Kunstgesellschaft gegen die aufgebrachten Besucher. Als ich 1979 in Luzern die Beuys-Ausstellung «Spuren in Italien» realisierte, war die Reaktion des Publikums gut. Hier machte Beuys die Fettkiste zum Teil der Ausstellung. Am Palmsonntag 1979 präsentierte Beuys bei einem geführten Gespräch mit mir seine Ideen über Kunst einem Publikum von über 500 Leuten, die er auch zu Wort kommen liess.

Sie lernten Joseph Beuys schon kennen, als Sie Kunststudent in Basel waren.

Ja. Weil mir das Studium an sich zu trocken war und ich konkreten Kontakt zur Kunst haben wollte, hatte ich mich 1968 für einen Sommerjob im Kunstmuseum Basel beworben. Daraus wurden vier Jahre. (lacht) Ich hatte laufend Arbeit. Im Frühjahr 1969 brachte mir Dieter Koepplin 160 Zeichnungen und Collagen von Beuys, die ich für seine Ausstellung im Basler Kunstmuseum inventarisieren musste. Die Ausstellung löste damals viel Kritik aus: Holbein, Cranach – und jetzt Beuys im Museum? Als Beuys dann persönlich nach Basel kam, lernte ich ihn kennen. Er machte mich als 22-jährigen Studenten mit grossen Ausstellungsmachern wie Harald Szeemann bekannt.

Wie haben Sie Joseph Beuys als Mensch erlebt?

Er war sehr umgänglich. Er bezog mich immer ins Gespräch mit ein. Beuys bestärkte mich auch, bei der Kunst zu bleiben, als ich zum Theater wollte. Meine Freude an zeitgenössischer Kunst verdanke ich Joseph Beuys. Sein Zugang zu Kunst schärfte mein Interesse. Beuys machte mich vom Ignoranten zum Verteidiger zeitgenössischer Kunst.

War Beuys nahbar?

Sehr. Er sagte mir, wenn du je in Düsseldorf bist, komm vorbei. Das habe ich dann im Frühjahr 1970 gemacht, per Autostopp von Basel nach Düsseldorf und dann noch nach London. Als ich in Düsseldorf schüchtern bei ihm anklopfte, meinte er nur: Ach Kunz, ich weiss doch, wer du bist. Beuys hatte ein offenes Haus. Grafiker und Verleger Klaus Staeck war damals gerade bei ihm, und dann schneite wenig später auch noch der schottische Galerist Richard Demarco herein, der Beuys für seine Ausstellung nach Edinburgh holen wollte.

Hat das geklappt?

Die Ausstellung fand effektiv statt, noch im Sommer 1970. Beuys war schnell und spontan. In Edinburgh performte Beuys 14 Mal zusammen mit einem Fluxusmusiker. Das dauerte je vier Stunden. Richard Demarco hatte Beuys zu packen gewusst, mit den Themen keltischer Kultur und schottischem Mythos. Beuys sagte damals: Der spinnt, aber ich muss da hin. (lacht)

Heute wird Beuys vom Biografen Hans Peter Riegel «esoterische Wirrnis» und «darin wurzelnde rechts­gerichtete Gesinnung» zu­geschrieben. Kunsthistoriker Eugen Blume jedoch befand im Magazin der «Süddeutschen» anlässlich des 100. Geburtstags, Beuys hätte eben weder Berührungsängste noch Ressentiments gehabt. Wie sehen Sie das?

Zu 100 Prozent wie Eugen Blume. Joseph Beuys war ein Mensch ohne Ressentiments. Er war offen und liberal. Er glaubte nicht an Dogmen. Beuys hatte ein unglaubliches Charisma, ich war wie viele von ihm begeistert. Überzeugt hat mich aber vor allem die Begegnung mit seinem Werk selbst. Seine Standpunkte als Künstler, die Enttabuisierung von Dingen – das hatte nichts mehr zu tun mit nationalsozialistischer Gesinnung.

Die NZZ beschrieb Beuys zum 100. Geburtstag als Menschen mit «Selbstironie, ohne Denkverbote und ohne Angst vor Peinlichkeiten».

Das stimmt für mich absolut. Beuys konnte traditionell sein, er war etwa dem norddeutschen Katholizismus nahe, aber er war zugleich offen für die Kulturen dieser Welt. Er war grundsätzlich traumatisiert von seinen Kriegserfahrungen. Seine von ihm geschaffene Legende, Tataren hätten ihn gerettet, half ihm wohl dabei, seine Kriegstrau­mata zu verarbeiten. Beuys eine rechte Gesinnung zuzuschreiben, halte ich für Blödsinn. Dieser Künstler wollte Prinzipien umwandeln, er wollte der Kreativität einen eigenen Wert in der Gesellschaft geben. Ich denke, Beuys hat mit seinem Werk für radikale Positionen gesorgt, die nie populistisch waren.

Sie hatten auch 1980 bei der Biennale in Venedig mit ihm zu tun.

Ich war dort Kurator, zusammen mit Szeemann, Achille Bonito Oliva und Michael Compton von der Tate Gallery. Wir konzipierten als Quartett die zwei internationalen Hauptausstellungen. Das Thema der Biennale waren die Siebziger. In diesem Rahmen realisierte ich eine riesige Installation mit Beuys, «Das Kapital». In Venedig befragte mich Beuys auch zur Luzerner ­Fettkiste, die er dem Kunstmuseum 1979 vermacht hatte mit der Anregung, ein Fenster einzubauen: Habt ihr inzwischen ein Fenster in die Metallkiste gemacht? Man sollte das Fett sehen können, ohne es riechen zu müssen.

Fett und Filz. Was bezweckte Joseph Beuys damit?

Beuys setzte Skulptur mit Energie gleich. Als physikalische Elemente setzte er Fett und Filz dem leitenden Material Metall gegenüber. Seine Skulpturen hatten effektiv eine enorme energetische Ausstrahlung.

Wie wirkt Beuys nach?

Obwohl Beuys das Etikett «Deutscher in Naziarmee» immer geschadet hat, ist er bis heute im Kunstbereich stark dominant. Beuys kombinierte politischen Diskurs mit Mitteln der bildenden Kunst, man denke etwa an die 7000 Eichen in Kassel. Beuys verliert sein Charisma nicht. Er hatte keinerlei Atti­tüde, war aber seine eigene Performance. Joseph Beuys hat sich eine Rolle gegeben, er spielte «den Beuys» – er wurde selber zu einer lebenden Plastik.

