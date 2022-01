Konzert Endo Anaconda: Bevor er in Pension geht, rockt er Das letzte Mal in Luzern: Es war kein sentimentaler Abschied, den Stiller Has um Endo Anaconda dem Schüür-Publikum bereiteten. Regina Grüter 08.01.2022, 19.01 Uhr

Endo Anaconda in Höchstform. Bild: Silvio Zeder (Luzern, 7. Januar 2022)

Ein Rocker mit schwarz geschminkten Augen, ein hardcore Rastafari, die meisten schon ein bisschen älter, erstaunlich viele aber auch jünger: Selten trifft man auf ein so diverses Publikum wie bei den Konzerten von Endo Anaconda und seiner Band Stiller Has. Die Schüür ist ausverkauft, wenn auch nicht ganz so proppenvoll wie bei Phenomden im Herbst. Aus dem 8. Mai 2020 wurde der 7. Januar 2022 – dreimal wurde das Konzert verschoben, nicht ganz alle haben von ihrem Billett Gebrauch gemacht. Stiller Has sind in veränderter Besetzung auf Abschiedstournee. «Zwei oder drei Jahre zu spät» sei er nun hier, sagt der Frontmann.