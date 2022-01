Biografien Eine Leseprobe von Hanny Wiggers Buch Hanny Wigger hat ihre Erinnerungen mit Hilfe ihres Sohnes und Edition Unik als Buch publiziert. Entstanden ist ein berührendes und mitunter schockierendes Zeitdokument. Hier lesen Sie drei Kapitel daraus. 03.01.2022, 15.00 Uhr

Meine Eltern und die Kirche

Vater und Mutter stammen aus dem gleichen Dorf im Luzerner Hinterland, die Hochburg des katholischen Reiches: Ruswil, Rusmu, wie die Einheimischen den Ort nennen.

Beide zog es nach Luzern, wo sie sich in der Molkerei Galliker kennenlernten, wo Vater arbeitete und Mutter die Buchhaltung führte. Ob es Liebe auf den ersten Blick war? Ich vermute eher, weil sie beide aus dem gleichen Dorf stammten. Nun, die Zeit lief für sie und im Oktober 1923 wurde geheiratet und der Honeymoon in Stresa am Langensee verbracht.

Ja, die Liebe. Mutters Vorstellungen waren der Heilige Geist würde ihr die Kinder bringen, wie es mit der Maria auch war. Sie glaubte fest daran, denn der Pfarrer in der Kirche hatte dies ausdrücklich erklärt. Auch dass man seinen Körper vom Bauchnabel abwärts nicht wahrnehmen dürfe.

Sie, die Herren der Kirche haben diese Lust schon ausgelebt, aber die Schäflein der Kirche durften es nicht. Den normalen Trieb konnte man so in ihre Bahnen lenken.

Nun, die Hochzeitsnacht kam. Vater, als Mann, wollte natürlich den Geschlechtsakt vollziehen und muss sich Mutter genähert haben. Ich kann mir den Schreck und den Schock von ihr vorstellen, als Vater sachte ihr das Nachthemd bei Seite schob, sein Glied in die Hände nahm und es einführen wollte. Ich kann mir denken, dass Mutter fast in Ohnmacht gefallen ist. «Der Pfarrer hat doch gesagt, das ist Sündeund dann werde ich verflucht. Ich darf doch nicht meinen Körper betasten, was macht mein Mann?» Vater musste sie dann in der Hochzeitsnacht aufklären, wie die Dinge im wahrsten Sinne liefen. Sie konnte es nicht glauben.

Nun, wir Kinder, sieben an der Zahl, kamen innert zehn Jahren auf die Welt. Verhüten durfte man ja nicht. Die Herren Pfarrer machten es schon.

Vater erklärte uns einmal später, als wir schon junge Girls waren und meine Schwester ihm ein Buch in die Hand drückte, wie man verhüten könnte: «Wenn ich das gewusst hätte, was ich heute weiss, wärt ihr nicht alle da.»

Da haben wir ja noch Glück gehabt.

Die Zeit verging, aber Mutter kam in einen Wahn hinein. Sie hatte etwas gemacht, dass die Kirche nicht billigte und jetzt kam die Sühne, damit kein Unheil über sie hereinbrach. Also musste sie den lieben Gott milde stimmen. Kaum waren wir aus den Windeln, wurden wir in die Kirche geschleppt und mussten ruhig die Zeremonien über uns ergehen lassen.

Also, Chile seckle! Drei Mal am Sonntag, Montagabend, Dienstag- und Freitagmorgen in die Schulmesse, jeden Samstag beichten, Sonntagmorgen um sieben Uhr in die Kommunion. Nie ausschlafen! Um neun Uhr wieder in die Kirche, um elf Uhr dasselbe und abends nochmals.

«Ist denn dieser Gott so unersättlich?», dachte ich als Kind manchmal, wenn sie uns Kinder ab sieben Jahren morgens um 6.30 Uhr auf den Weg in die Kirche schickte.

Schlimm war es, im Winter bei etlichen Minusgraden und den dünnen Schuhen. Mei, wie ich fror und das ganze «in den Busch wünschte»!

Wir durften keine Kinder aus reformierten Familien als Freundinnen haben, ich hatte sie dennoch. Jede Mahlzeit wurde mit Beten begonnen und beendet.

Kapuziner und Pfarrherren gingen bei uns ein und aus, natürlich mit Geld. Mutter hoffte so auf einen Sperrsitz im Himmel. Ich hoffe, sie hat ihn bekommen. Alle katholischen Heftli wurden abonniert, obwohl wir immer sehr knapp an Geld waren, aber dieser Unsinn wurde gekauft.

Wir sechs Mädchen kamen in die Pubertät, aufgeklärt wurden wir nie. Einen Satz hat mir Mutter gesagt: «Jetzt fängst du an zu bluten.» Wo, durfte ich nicht fragen. Ich dachte mir, das kommt bei der Brust raus. Eines Tages war meine Unterhose rot. «Gang di go wäsche und ich bringe dir dänn öppis.» Ich wusch mir die Hände, was sonst? Mutter kam mit einem Gürtel um den Bauch und steckte mir etwas zwischen die Beine. «So, das langet!» Ich wollte noch mehr wissen. Sie meinte: «Bis du 50 Jor alt bisch, hösch du das jede Monet.» Das willi nöd", erwiderte ich, aber es kam regelmässig.

Auch in meiner Seele tat sich etwas, das andere Geschlecht interessierte mich. Ich wollte ausgehen und tanzen gehen, wir durften nichts. Kam uns ein junger Burscht zu nahe oder man wollte ihn kennenlernen, schrieb Mutter dem Pfarrer des Ortes und wollte Erkundigungen, ob der junge Mann zur Kirche ging.

Ich fing an zu lügen und haute ab, sie verbot mir alles. «Ich brich din Wille scho no!» Aber kein männliches Wesen durfte uns besuchen, sie wollte es nicht.

Heute verstehe ich warum. Sie wollte nicht, dass ihre Kinder den gleichen Schock erleiden, wie sie ihn erlitten hatte. Grauenhaft! Sie tat mir jede Bekanntschaft durch mit ihren hysterischen Gedanken. Ich habe gekämpft und wollte mir sogar das Leben nehmen. Mit einem Liter Salzsäure machte ich mich auf in den Wald, tat es aber doch nicht.

Als ich meinen ersten Freund hatte, liess sie den Pfarrer rufen und ich musste ihm versprechen nie wieder mit meinem Freund auszugehen. Am nächsten Tag ging ich trotzdem wieder. Ich konnte ihr nichts glauben, sie hat mich auch nie geliebt.

Ich zog von daheim fort, auch da spürte sie mir nach und schrieb an alle Ämter, um zu wissen, was ich tat. So ging ich nach England und hatte meine Ruhe. Mein Freund verheiratete sich dann, es tat fürchterlich weh, aber Mutters Werk war erfüllt.

Sie wollte einfach nicht, dass ihre Töchter Männer kennenlernten. Als Mutter wollte sie uns vor dem Schock bewahren. Sie war ein Kind der damaligen Zeit, kaputt gemacht von diesen gnädigen Herren, die alles machten und ihre Vergnügen hatten, es heute noch haben.

Die katholische Kirche ist Drogen, Mafia, früher Sklavenhandel, Banken und Macht. Wenn die Menschen es nur einmal einsehen könnten, was die Kirche ihnen für Lügen erzählt.

Jeder Mensch weiss, was für ihn gut ist, da braucht er nicht einen Gott, der verdammt und straft. Das Leben hat Prüfungen, die man akzeptieren und annehmen soll, als Ziel der inneren Reife.

Es gibt keinen Gott.

Was meine Mutter immer sagte

Meine Mutter hatte einen richtigen Wahn, sie war stockkatholisch und unsere ganze Familie musste danach leben. Jeden Tag ertönte die Frage: «Wer goht hüt z’Chile?» Montagabend, Dienstag- und Freitagmorgen um sieben Uhr in die Schülermesse. Samstag beichten, am Sonntag um neun Uhr, um elf Uhr und abends um 20 Uhr in die Kirche.

Schon als Schulmädchen begann ich zu rebellieren. Anstatt in die Maiandacht oder Juniandacht zu gehen, raste ich, nachdem ich schnell in die Kirche hineinguckte, wer da vorbetete, auf den Schulhausplatz, wo ich mit den Kindern Ball spielte, bis die Leute die Kirche wieder verliessen. Dann ging ich auch wieder heim.

Andersgläubige Freunde und Freundinnen durften wir nicht haben. War ein junger Mann nicht sicher katholisch, schrieb meine Mutter dem Pfarrer einen Brief. War die Antwort negativ, verbot sie den Kontakt mit dem jungen Mann.

Mit 16 Jahren fing ich an zu lügen. Ich erfand immer Geschichten, um junge Menschen zu treffen. Das Schuldgefühl plagte mich schon, aber ich wollte leben, lachen und ausgehen, wie man heute sagt: Spass haben.

Eines Abends sagte ich ihr: «Ich gange go schlittle mit enere Fründin.» Aber sie musste katholisch sein! Als ob der Schnee dies beeinflussen würde. Nun zog ich meine warmen Klamotten an, Skischuhe, Handschuhe etc.

So ausgerüstet machte ich mich auf zu einem Rendez-vous mit einem flotten, jungen Mann. Als der fesche Bursche mich so sah, verzog er den Mund und schaute mich komisch an. «Non sei capace», meinte er. Das heisst, du bist nicht fähig.

Wir machten dann noch einen kleinen Spaziergang und dann verabschiedete sich der flotte Jüngling mit den Worten: «Arrivederci!» Er war Tessiner.

Ihre Äusserungen, wenn Mutter etwas merkte, waren: «Dä Tüfel chunnt di go hole!» Ich hörte einfach nicht mehr zu und lebte weiter mein Leben. Es wurden mir so viele Steine in den Weg gelegt und Drohungen ausgesprochen, als wäre ich der letzte Dreck. Ich hätte doch nur etwas Unterstützung gebraucht, aber nein, alles war Sünde!

Ich verstand die Welt nicht mehr. Meine erste Liebe wurde mir von ihr total kaputt gemacht. Ich begann am Glauben zu zweifeln. Die letzte Drohung, die sie mir noch an den Kopf warf, als ich der Kirche den Rücken kehrte, war: «Wenn du nicht mehr in die Kirche gehst, straft dich Gott und kommt runter und spaltet dir den Kopf!»

Das wollte ich ausprobieren. «Wänn er chunnt, denn haui ab!» Anstatt an einem Sonntag in die Kirche zu gehen, spazierte ich in Luzern an der Dreilindenstrasse und wollte nun endlich wissen, was Gott macht. Es geschah nichts! Kein Gott war zu sehen! Mutter hatte gelogen und das erschütterte meine Einstellung zur Kirche enorm.

Es war ein Erlebnis, welches mir die Augen öffnete zu einem Leben ohne Angst. Ein langer Weg, der viel von mir verlangte.

Znünibrot

Ja, wenn ich so an diese Zeiten vom Zweiten Weltkrieg denke, kommt mir das wie eine Ewigkeit vor.

Vaters Aufgabe war, uns sieben Kinder mit Brot zu versorgen. Er kaufte es bei seiner Milchtour bei einem seiner Kunden ein. Zwei Kilogramm am Tag schleppte er auf seinem Velo heim, man nennt dies auch Vierpfünder. Kaum war er zuhause angelangt, verschwand er im Keller damit. Und was machte er, damit wir Kinder nicht zu viel Brot assen? Er versteckte das frische Brot im Keller und brachte das zwei Tage alte Brot in die Wohnung. Ich habe immer mein Hirni angestrengt um herauszufinden, wo er das Brot versteckte. Es gelang mir nie, es ausfindig zu machen.

Auf die Frage: «Worum git’s nie frisches Brot?» «Rentiert nöd», meinte Vater und dabei blieb es.

Ich war in der dritten Sekundarschule und natürlich entwickelt wie jedes Mädchen in diesem Alter. Ich wusste ja nicht, warum ich jeden Monat das Theater haben musste. Ich konnte niemanden fragen. Es hiess nur: «Das verstohsch du nöd.» Also nahm ich diese Tortur jeden Monat in Kauf. Schlimm war es, wenn der Hunger kam und davon möchte ich erzählen.

So um halb elf Uhr vormittags ging ein Rumpeln in meinem Bauch los. Es krachte manchmal wie ein Sack voller Patronen. Das war nicht nur unangenehm, sondern ich hatte Hunger. Während der Mens litt ich furchtbar und so reifte in mir ein Entschluss.

Eines Morgens als ich alleine in der Küche Zmorge ass, dachte ich mir: «So, jetzt wie dä Blitz! En Schnorre Brot abschnide, es gseht’s niemer.» Schnell waren zwei Stücke geschnitten, ein wenig Gonfi dazwischen, in ein Papier gesteckt und schwups landete das Glückspäckli im Schülerthek. Stolz machte ich mich auf den Weg in die Schule und freute mich schon auf die 11-Uhr-Pause.

Wie bei jeder Stunde ging um 10 vor die Glocke los. Ich nahm mein Brot aus der Tasche, stand in einer Ecke und mampfte den wertvollen Schatz.

Plötzlich sah ich einen Schatten vor mir stehen. «Vo wo häsch du Brot?», und da sah ich meine Schwester Luise, die im gleichen Schulhaus das Lehrerinnenseminar besuchte. «Dänk, vo dihei», erwiderte ich ihr. «Du weisch, dass mer kei Brot dörfed mitnäh?» «Jo, jo,jo», nickte ich mit dem Kopf, «aber ich han Hunger.» «Gibsch mer au ä chli?» Ich verneinte und Luise wurde hässig. «Dänn gangi hei und säg’s dä Muetter», und sie lief rasend von dannen.

«Isch mer doch glich», dachte ich bei mir, «ich han jetzt Hunger und nöd spöter.» Es wurde zwölf Uhr und ich sah Luise mit schnellen Schritten davonsausen. Nichtsahnend machte ich mich auf den Heimweg. Der Bauch rumpelte nicht mehr und ich fühlte mich wohl. Daheim angekommen hörte ich sie schon von weitem diskutieren: «Moll, sie hät Brot i dä Händ gha», hörte ich Luise sagen und Mutter erwiderte: «Wart nur, bis sie da isch.» Ich kam zur Tür herein und die Strafpredigt ging los: «Du häsch Brot mitgnoh! Du weisch, das das Brot rationiert isch und mir Müeh händ, alli Mühler z’stopfe?» Ich nickte nur mit dem Kopf, was wollte ich sagen? Doch dann maulte ich zurück: «Ich ha dänk immer so Hunger, dass es mir schlächt wird.»

«Papperlapapp!», meinte Mutter, «wenn das alli machet. Dänn langed’s grad gar niened meh ane. Und wänn d’Hunger häsch, chasch jo chli Wasser trinke, das füllt dä Buch au.»

Ich hatte das Weinen zuvorderst. Es tat mir einfach weh. Erstens, dass mich Luise verschnorret hatte und zweitens, dass Mutter es nicht verstehen konnte, wie ich um elf Uhr grausamen Hunger hatte.

Luise schaute mich mit höhnischem Lächeln an und ich streckte ihr die Zunge raus. «Blödi Geiss, du häsch alles vermassled mit dim vertäderle!»

Nun, ich half mir manchmal mit einem geschwellten Härdöpfel, wenn ich einen ergattern konnte, denn Mutter zählte auch diese manchmal ab oder ich ass am Morgen nur ein halbes Stück Brot und nahm die andere Hälfte mit als Znünibrot, denn Hunger fand ich etwas ganz Schlimmes.

Diesen Znüni ass ich dann immer auf dem WC des Schulhauses, denn ich wollte damit nicht noch einmal meiner Schwester begegnen und sie erwischte mich auch nie mehr.