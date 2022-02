Luzerner Theater Desillusionierte Einzelkämpfer: Eine bitterböse Komödie ist heute so aktuell wie vor 100 Jahren Der deutsche Regisseur Martin Schulze inszeniert «Zur schönen Aussicht» nach Ödön von Horváth in der Box des Luzerner Theaters. Ambivalente Figuren und ein Stoff mit viel Gegenwartsbezug. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Der 1901 in Susak, Österreich-Ungarn, geborene Schriftsteller Ödön von Horváth schrieb «Zur schönen Aussicht» in sehr jungen Jahren, 1926. Bild: PD

Ein heruntergekommenes Hotel im bayerischen Murnau, drei etwas dubiose Hotelbetreiber beziehungsweise -angestellte, eine Baronin als Geldesel, viel Alkohol und eine Ex-Geliebte, die aus dem Nichts auftaucht: Ödön von Horváth liess sich bei seinem Setting zum Theaterstück «Zur schönen Aussicht» von seinem Aufenthalt in dem kleinen Städtchen am Fusse der Alpen inspirieren – eventuell auch von realen Begebenheiten. So idyllisch und schön die Umgebung scheinen mag, so tief sind die menschlichen Abgründe und sozialen Gräben, die sich in der kleinen Gemeinschaft auftun werden. Dieser bitterbösen Komödie aus den 1920er-Jahren hat sich nun der deutsche Regisseur Martin Schulze für seine Inszenierung in der Box des Luzerner Theaters angenommen. Ursprünglich war die Premiere bereits für diesen Samstag geplant, doch ein Krankheitsfall im Ensemble führte nun zur geringfügigen Verschiebung auf den kommenden Donnerstag.

«Die schöne Aussicht findet in Bezug zu den handelnden Figuren wohl nur noch in deren Sehnsucht satt», sagt Schulze in der Audioeinführung zum Stück.

Die Menschen in Horváths Geschichten sind oft verroht und gehen rücksichtslos vor. Doch tief drin wissen sie um ein empathischeres Ich.

Damit verbunden auch um eine mögliche bessere Welt. Sie schaffen es jedoch kaum, aus ihren gewohnten Handlungsmustern hin zum Guten auszubrechen.

An dieser Ambivalenz lässt es sich wunderbar abarbeiten und skurrile, schwarze Komödien auf die Bühne bringen. Von Horváths Stoff birgt zudem viel Gegenwartsbezug. Denn damals wie heute fand eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft statt, die viele desillusionierte, verzweifelte Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer hervorbrachte. Unter anderem wehrt sich die im Stich gelassene Geliebte auf einsamem Posten gegen die patriarchale Macho-Klüngelei der drei männlichen Hauptfiguren. Von Horváth verhandelte also vor fast 100 Jahren auch hier ein gesellschaftspolitisches Thema, das nun aktueller ist denn je.

Premiere: Donnerstag, 10. Februar, 20.00, Box, Luzerner Theater; weitere Aufführungen bis 26. März.

