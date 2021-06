Erstklassik am Sarnersee Blaskultur ohne Klamauk Erstklassik am Sarnersee startet mit Brass-Highlight und dem Teilabschied vom Spitzenorchester aus München. Roman Kühne 10.06.2021, 20.00 Uhr

Schalk statt olympische Akrobatik: «NoPhilBrass»-Bläser in der Aula Cher Sarnen. Bild: Boris Bürgisser (9. Juni 2021)

Auch das ist Brass! Gepflegt, technisch sauber und vor allem – ohne Wettkampffeeling. So wähnte man sich in den letzten Jahren im KKL bei Auftritten von Brass-Ensemble teils eher an den Olympischen Spielen denn im Konzertsaal. Bands wie die Canadian Brass spielten sich mit Klamauk um Kopf und Kragen. Höher, schneller und lauter war das Motto.

Dies ist beim Auftritt der NoPhilBrass in der Aula Cher in Sarnen diametral anders. Am Eröffnungsabend des Erstklassik-Festivals vom Mittwoch liegt der Fokus ganz auf der Musik. Dies bedeutet natürlich nicht, dass Schalk und Witz keinen Platz haben. So führt der Posaunist Uwe Schrodi mit leichtem Humor durch das Programm, verkauft die musikalische Weltreise mit Anekdoten und Charme – «Das Konzert dauert bis kurz nach Mitternacht. Wir sind so froh, wieder spielen zu können.» Er und seine vier Mitmusiker Martin Angerer und Herbert Zimmermann an der Trompete, Carsten Duffin (Horn) und Stefan Tischler (Tuba) sind allesamt Solobläser im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

«Milde Jagd» durch alle Epochen

Das Programm ist eine Mischung aus Nummern verschiedenster Zeiten und Stilrichtungen. Die Zeitreise beginnt beim raffinierten Arrangement von Giovanni Gabrielis «Canzon septimi toni Nr. 2» aus dem 17. Jahrhundert und endet bei Stücken von Astor Piazzolla und des Jazzpianisten Fats Waller im zwanzigsten. Vor allem in den Originalwerken des ersten Teiles laufen die fünf Musiker zu Hochform auf. So erklingen «König-Hirsch-Duette» oder «Feld-, Wald- und Wiesen-Soli» von Werner Pirchner, einem österreichischen Meister der Ironie. In der «Milden Jagd» treffen sich Tuba und Posaune zu einem vielschichtigen Dialog zwischen Volksmusik und fast funkigen Klängen. Wie einst Albert Mangelsdorff auf der Posaune, der es auf 8-tönige Akkorde brachte, singen und spielen die zwei Bläser ein halbes Orchester nach. Im Solostück «Mit besten Wünschen» bezirzt Carsten Duffin sein Horn von der Empore aus. Quasi ein Alphorn mit Glissandowirkung, das immer wilder in die Improvisationen gleitet.

Ein Genuss sind auch die dichten Kurznummern aus der «Dance Suite für Brass Quintett» von Leonard Bernstein, welche die fünf Musiker mit Qualitäten versehen, die den ganzen Abend prägen. Der Klang ist rund, warm und austariert. Jedes Instrument erhält wie natürlich seinen Platz. Die Soundstruktur ist klar und farbenreich. Es ist ein ständiger Wechsel aus hervortretenden Solisten und sich zurücknehmender Begleitung. Selbst in den Extremen bei Tuba und Trompete bleiben musikalisches Gleichgewicht und Spannung erhalten.

Etwas weniger zwingend sind die Tangonummern von Astor Piazolla und Marianito Mores oder der Swingverschnitt zum Schluss. Natürlich kann man diese im Sinne von Spiellust und Abwechslung in das Programm aufnehmen. Bei Stücken wie «Basin Street Blues» oder «Oh When The Saints» werden gar etwas alle Geschmäcker bedient und da gibt es natürlich Spezialisten, welche diese Nummern mit einem anderen Drive bringen.

Verstärkt Plattform für einheimische Musiker

Mitglieder des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks bilden traditionsgemäss den Musikerstamm des Erstklassik-Festivals – und sein Renommée. Denn seit Jahren wird es in Kritikerkreisen als eines der zehn besten Orchester betrachtet – und dürfte es unter dem neuen Chefdirigenten Simon Rattle (ab 2023) bleiben.

Allerdings zeichnet sich jetzt ein Wechsel ab. So war dieser Eröffnungsabend der einzige Anlass, an dem die Musiker des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks am Erstklassik auftraten. Im Gegensatz zu anderen Jahren wird sanft die Richtung gewechselt. Man möchte vermehrt auch einheimischen Aushängeschildern eine Plattform bieten.

Dass jetzt die Blechbläser des Orchesters nach Sarnen kamen, greift die starke Blechbläsertradition Obwalden auf, für die das Internationale Hornfestival und immer wieder ausgezeichnete Bläser aus dem Kanton gehören. Das Festival führt das weiter mit einem Konzert mit Florian Abächerli, Solohornist im Luzerner Sinfonieorchester, und seiner «Familienbande».

Erstklassik am Sarnersee: Weitere Konzerte mit einem Oboentrio um Heinz Holliger, dem Carmina Quartett bis 26. Juni: www.erstklassik.ch