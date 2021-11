Kunst Der Blick auf die Geburt einer Skulptur Die Hilfiker Kunstprojekte in Luzern zeigen Skizzen und Modelle aus dem Nachlass des Bündner Künstlers Matias Spescha (1925-2008). In einer filigranen Inszenierung. Susanne Holz Jetzt kommentieren 11.11.2021, 17.24 Uhr

Aufgereiht wie Spielfiguren: Modelle für Skulpturen aus dem Nachlass von Matias Spescha (1925-2008). Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 10. November 2021)

Der Raum der Hilfiker Kunstprojekte in der Luzerner Museggstrasse 6 ist klein und recht quadratisch. Und bei jeder neuen Ausstellung ist man erstaunt über die Wandelbarkeit dieses Kunstraums, die sich nicht zuletzt dem Engagement und der Kreativität von Inhaber Markus Hilfiker verdankt. So wird eine jede neue Ausstellung zu einer neuen Inszenierung, einem eigenen Kunstwerk an sich.

Aktuell zeigen Markus und Anita Hilfiker Skizzen und Modelle für Skulpturen aus dem Nachlass des Künstlers Matias Spescha (1925-2008). Und Markus Hilfiker sagt:

«Ich freue mich sehr über diesen posthumen Blick auf die Arbeitsweise eines Künstlers.»

Ein solcher Einblick sei speziell und intim. Er sei stolz auf diese Trouvaillen. Die Trouvaillen, das sind in der Mitte des Raums auf einem Sockel aufgereihte Modelle. Wie eigenwillige Spielfiguren stehen sie so souverän wie unaufdringlich im Raum. Sie sind aus Holz, Blech, Karton oder Eisen.

Eine Wand ist den Skizzen des Künstlers gewidmet.



Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 10. November 2021)

«Der Blick ins Atelier» des 2008 verstorbenen Künstlers zeigt zudem rechts an der Wand die jeweils ersten Ideen auf Papier: Konstruktionszeichnungen. Skizzen, mit Bleistift gefertigt, Zahlen und Wörter, Gedanken und Pläne zu und für künftige Räume oder Skulpturen. Auf der hinteren Wand ist liniengleich ein Entwurf für eine später womöglich raumhohe Wandarbeit angebracht.

Der Nachlass wird künftig in Trun zu sehen sein

Alle hier gezeigten Skizzen und Modelle aus dem Nachlass von Matias Spescha sind erstmalig zu sehen. Die Idee dazu entstand, als Markus Hilfiker im März und April dieses Jahres Werke von Venice Spescha, der Tochter von Matias Spescha, ausstellte. Im kommenden Jahr entstehen in der ehemaligen Tuchfabrik Trun, in welcher Matias Spescha als Jugendlicher seine Schneiderlehre absolvierte und einige Jahre als Zuschneider arbeitete, die «Spazi Spescha». In einer lichtdurchfluteten und umgebauten ehemaligen Produktionshalle soll künftig der Nachlass von Spescha der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Matias Spescha wurde im Juli 1925 in Trun im Bündner Oberland geboren. Das intuitive Erfassen von Proportionen und Formen während seiner Schneiderlehre in der Tuchfabrik bezeichnete Spescha später als grundlegend für seine künstlerische Tätigkeit. Nach den Jahren in der Tuchfabrik zog es den jungen Mann nach Zürich, wo er von 1951 bis 1955 als Plakatmaler für das Kino Corso tätig war.

Markus Hilfiker inszeniert seinen Ausstellungsraum bei jeder Ausstellung findig und neu. Diese Inszenierungen sind Kunstwerke für sich.



Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 10. November 2021)

Gefördert vom Trunser Künstler Alois Carigiet, beginnt Matias Spescha Landschaften, Stillleben und Figuratives zu malen. 1954 geht er nach Paris, an die Académie de la Grande Chaumière. 1958 lässt er sich in Bages in Südfrankreich nieder. Regen Kontakt zur Schweiz behält er stets. Ausstellungen, Rauminstallationen, Kunst-am-Bau-Projekte führen ihn immer wieder in seine Heimat, wo er 1993 den Bündner Kulturpreis erhält. Ab den Siebzigern schuf Matias Spescha Skulpturen. Seine Rauminstallationen in den Neunzigern führten ihn auch wieder zur Malerei zurück.

«Matias Spescha. Skulpturen – Skizzen und Modelle» bei Hilfiker Kunstprojekte in Luzern, Museggstrasse 6. Bis 4. Dezember 2021. Geöffnet von Mittwoch bis Samstag von 13 bis 17 Uhr. www.hilfikerkunstprojekte.ch