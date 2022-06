Film & Musik Mit Pauken und Trompeten: Erster Brass-Film mit Livemusik im KKL Im Filmkonzert «Brassed Off» ist der Soundtrack gleichzeitig auf der Leinwand und der KKL-Bühne präsent – mit einer britischen Spitzenband unter Ludwig Wicki. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 30.06.2022, 10.00 Uhr

Die Blaskapelle der Bergarbeiter im Film «Brassed Off» (1996) mit Pete Postlethwaite, gestorben 2011, als Dirigent. Bild: Filmstill

Die Vielfalt bei den Filmvorführungen mit Livemusik geht weiter, wie zuletzt im KKL mit einem Film von William Kentridge zu Schostakowitsch und Bildern aus dem All zu Gustav Holst. Sichere Publikumsmagneten bleiben zwar Filmreihen wie «Harry Potter». So hat Ludwig Wicki das 21st Century Orchestra im Mai zu «Der Gefangene von Askaban» dirigiert, Ende Jahr folgt «Harry Potter und der Feuerkelch». Und mit «Harry Potter» war Wicki in den letzten Wochen als Gastdirigent auch im Ausland unterwegs.

Jetzt aber ist er zurück und dirigiert im KKL nochmals eine ganz andere Art von Film-Musik-Premiere. Der ehemalige Dirigent der Brassband Bürgermusik Luzern (bis 2009) geht dabei zurück zu seinen Wurzeln.

Möglich macht es der 1996 erschienene Brassfilm «Brassed Off», der auch wegen seiner prominenten Besetzung – Ewan McGregor, Tara Fitzgerald und Pete Postlethwaite – Kultstatus hat und bei Filmliebhabern als Geheimtipp gilt.

Die Tragikomödie ist nicht nur der erste Brassfilm, der im Konzertsaal auf Grossleinwand gezeigt wird; er ist auch der erste Film, bei dem die Formation, die den Soundtrack einspielte, im Film und gleichzeitig – freilich eine Generation älter – live auf der KKL-Bühne zu sehen ist.

Grimethorpe Colliery Band als «einmaliges Kulturgut»

Die Grimley Colliery, die im Film die musikalische Hauptrolle spielt, ist zwar nur eine fiktive Brassband.

Die Aufnahmen für den Soundtrack wurden jedoch von der weltbekannten Grimethorpe Colliery Band eingespielt, die der britische Komponist Sir Maxwell Davies einst als das «Juwel unter den Brassbands und ein einmaliges Kulturgut» bezeichnete.

Und genau diese Band ist es, die im KKL unter der Leitung von Ludwig Wicki die Musik zum Film spielt. Auch diese Zusammenarbeit ist neu: Erstmals in die Schweiz geholt hat den Brassfilm der auf Blasmusik spezialisierte Veranstalter Obrasso.

Auf der Bühne musikalisch unterstützt wird die Grimethorpe Colliery Band aus Yorkshire vom Chamber Ensemble des 21st Century Orchestra.

Das musikalische Spektrum umfasst Kompositionen wie «Land of Hope And Glory» von Sir Edward Elgar, «Jerusalem», die offizielle Hymne des britischen Women’s Institute von Hubert Parry, und sogar die Ouvertüre zur Oper «Wilhelm Tell» von Gioacchino Rossini.

Der Film beschreibt das Schicksal nordenglischer Kohlekumpels, die als Ausgleich zu ihrem Knochenjob eine Brassband betreiben. Als der wirtschaftliche Niedergang droht, schleicht sich die Abgesandte der Konzernleitung in die Band ein, verliebt sich in den jungen Andy und hilft schliesslich dabei, das Selbstbewusstsein der Bergarbeiter aufzubauen. Trotz ungeschönter Sozialkritik endet der Film mit einem Sieg der Band an einem Wettbewerb in der Londoner Royal Albert Hall.

Samstag, 2. Juli, 15.00/19.30, Konzertsaal, KKL; www.kkl-luzern.ch

