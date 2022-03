Buch Dominik Riedo lässt Menschen aus ihrem Leben berichten: Sie alle haben viel Schweres erlitten Der Luzerner Autor Dominik Riedo lässt in seinem neuen Buch reale Menschen erzählen. Auf ganz besondere Art. Was zu einer besonderen Authentizität führt. Arno Renggli Jetzt kommentieren 16.03.2022, 16.00 Uhr

Dominik Riedo gibt den porträtierten Menschen auch ihre je eigene Erzählsprache. Bild: PD

Ein junger Schweizer Soldat muss im Zweiten Weltkrieg als Teil eines Hinrichtungskommandos einen Kameraden erschiessen. Dieser hat Geschütze fotografiert, was ihn zum Landesverräter macht. «Ich bin ein Töter», heisst der Text, in welchem der Soldat Jahrzehnte später von seinen Erlebnissen im Aktivdienst erzählt. Nicht nur von der Hinrichtung. Aber diese war es, die ihn für sein ganzes späteres Leben traumatisiert hat.

«Was ist Literatur?», fragt Dominik Riedo (48) im Nachwort seines Buches. Und ob Literatur sei, was er da gemacht habe. Nämlich Menschen zugehört, die aus ihrem Leben berichten. Und dies dann zu Texten verarbeitet. Darf er sich Autor nennen, obwohl er das Erzählte nicht selber erfunden hat?

Er findet: Ja. Wir finden das auch. Schliesslich hat er diese Menschen zum Sprechen gebracht. Hat ausgewählt, welche Lebensgeschichten und welche Episoden er nacherzählt: Hat entschieden, dass er in jedem Text Sprachduktus und Wortwahl des jeweils Erzählenden nachbildet. Auf Hochdeutsch, aber dennoch stark authentisch wirkend. Am Ende ist die Frage nach Literatur ohnehin sekundär. Hauptsache, die Texte berühren. Das tun sie wirklich.

Ein prägendes Ereignis oder ganze Verkettungen

Sieben sind es, allesamt von und über Menschen, die Schweres erlitten haben. Einige wurden vor allem von einem einzelnen Ereignis geprägt. Bei anderen gibt es eine ganze Reihe von erlittenen Episoden, die bereits auf der Kindheit basieren und fatal verkettet ein schweres Leben ergeben. Zu den Ersteren gehört der erwähnte Soldat. Aber auch die Erzählerin kürzesten Text gleich am Anfang des Buches: Ein anspruchsvoller Einstieg, da man mehr als in den folgenden Schilderungen nur erahnt, was da passiert ist. Man liest und hört die Stimme einer Frau, die wohl als Teenagerin in einem Ferienlager missbraucht worden ist, dies aber verdrängt.

Mit dem Missbrauch durch den Vater startet die Erzählung einer Frau, die nach mehreren Heimen schliesslich auf der Strasse und in der Drogenabhängigkeit landet. Der Titel «Ich wurde gelebt» zeigt, dass sie ihr Dasein von Anfang nur selten als selbstbestimmt erlebt. Wird ihr eine Wende gelingen, irgendwann?

Verlorene Kindheit, aber auch stille alltägliche Tragik

Dies bleibt wie in anderen Texten unbeantwortet. Aber ganz negiert wird die Hoffnung nicht. Auch nicht im längsten Text des Buches. Er beginnt ebenfalls in jungen Jahren, in zerrütteten Familienverhältnissen. Aus einem Kind, das seine Verlorenheit mit Süssigkeiten und Gewaltausbrüchen kompensiert, wird ein erwachsener Mann, bei dem sich über Jahrzehnte eine schwere Krankheit an die andere reiht. Doch nun, mit Mitte 50, blickt er nicht ohne Zuversicht nach vorn.

Keine grosse Rolle mehr spielt die Zukunft für eine betagte Frau, umso mehr die Vergangenheit eines langen Lebens. Hier gibt keine spektakuläre Tragik, eher eine schlichte Härte, die wohl viele Menschen ihrer Generation erlebt haben: Armut, viel Arbeit, familiäre Beziehungen, die eher auf Pragmatismus denn auf Liebe basieren.

Viel Liebe der Familie erlebt dafür ein mehrfach behindertes Kind, das nun als junge Frau berichtet. Auch hier gibt Dominik Riedo die Sprache wieder, die er vernommen hat; die artikulatorisch beeinträchtigte eines Menschen ohne Gehör. Der letzte Text im Buch betrifft den Autor selber; seine eigenen Erfahrungen mit Schmerzen. All diese Erzählungen hallen nach. Gerade weil sie nicht erfunden sind.

Dominik Riedo: Monika und Weitere. Edition Königstuhl: 136 S., Fr. 21.–

