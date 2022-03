Vernissage Orgeln im Kanton Luzern: Neues Buch zeigt die Kulturgeschichte auf und enthüllt einen «Etikettenschwindel» Ein Buch porträtiert die Orgeln im Kanton Luzern und macht daraus eine Kulturgeschichte vom Barock bis heute. Die Organisten Eva und Marco Brandazza enthüllen auch eine Art Etikettenschwindel. Vernissage ist am Donnerstag in der Lukaskirche. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 23.03.2022, 18.25 Uhr

Eva und Mario Brandazza spielen an der Buchvernissage an der Orgel der Lukaskirche – einem typisch modernen Instrument. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22.02.2022)

Wenn in einer Verpackung nicht drin ist, was draufsteht, spricht man meist vom Etikettenschwindel. Aber es gibt Fälle, wo es weitaus komplizierter ist, zum Beispiel in altehrwürdigen Kirchen, wo das Phänomen durchaus verbreitet ist. Denn meist verbirgt sich hinter denkmalgeschützten, barocken Orgelprospekten ein modernes Instrument.

Das gilt – zum Beispiel – im Fall der durch und durch authentisch wirkenden, barocken Franziskanerkirche Luzern. Eine Zahlung von zehn Gulden an einen Organisten belegt, dass es hier bereits 1478 eine Orgel gab. Und deren Gehäuse wurde 1988 auf den Zustand von 1733 zurückgeführt. Die Orgel selber aber wurde vor gut 30 Jahren neu gebaut. Obwohl alte Pfeifen teilweise wiederverwendet wurden, handelt es sich um ein neues Instrument.

Neue Orgel in historischem Gehäuse in der Franziskanerkirche Luzern. Reinhold Möller/Wikipedia

Bestandesaufnahme der Orgeln im Kanton Luzern

Dass sich die Luzerner Firma Goll dabei an barocken Plänen orientierte, zeigt aber, dass bei Orgeln die Frage nach dem Etikettenschwindel kompliziert ist. Deshalb vermeidet der Organist Marco Brandazza möglichst gängige Etiketten wie Barock-Orgel oder romantische Orgel. Auch im Buch «Die Orgel in Raum und Zeit – Eine Bestandesaufnahme im Kanton Luzern», die am Donnerstag in der Lukaskirche präsentiert wird.

Zugrunde liegen dem Buch die Daten, die Brandazza mit seiner Frau Eva Brandazza in jahrelanger Recherchearbeit zusammengetragen hat. Digital wurden diese vom Orgeldokumentationszentrum bereits publiziert. Erfasst sind 220 Orgeln im Kanton Luzern mit der Zahl der Pfeifen und Manuale, Disposition der Register sowie Bilder der Prospekte und Angaben zur Baugeschichte.

Das Buch soll diese Orgelporträts einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen und «Lust wecken, diese Instrumente auch zu hören», sagt der Organist. Aber Charakterisierungen, die neugierig machen könnten, sucht man auch im Buch vergeblich. Erst recht nicht unterschieden wird zwischen der Bedeutung der Kirchen und ihrer Instrumente. Der grössten Orgel – jener in der Hofkirche – ist wie allen anderen gerade mal eine Seite gewidmet.

Fehlt der Mut zur Gewichtung?

Fehlte den beiden Organisten der Mut zur Gewichtung? «Nein, das hat mit Mutlosigkeit nichts zu tun», sagt Marco Brandazza:

«Das Ziel war eine wissenschaftliche Bestandesaufnahme.»

Und Eva Brandazza ergänzt:

«Die Vielfalt der Orgeln widerspiegelt den Geschmack und die sich im Verlauf der Zeit wandelnden Vorstellungen, die die Orgelbauer oft nach Vorgaben von Organisten umsetzten.»

Im Gespräch erläutern die beiden Organisten aber, wie sich die grossen Linien des Orgelbaus im Kanton Luzern manifestieren. Diese führen vom Barock über die Romantik bis zur sogenannten «Orgelbewegung» im 20. Jahrhundert, die sich auf barocke Ideale zurückbesann. Der jüngste Trend sind Orgeln, die beides verbinden. «Das aktuelle Ideal ist, dass jedes Register für sich, und nicht nur in der Kombination mit anderen, gut klingt», sagt Marco Brandazza: «Die ausgewogene Durchmischung von barock-hellen, eher scharfen Registern mit weichen und dunkleren, romantischen Farben macht es möglich, auf diesen Instrumenten ein breites Repertoire zu spielen, also Musik von Bach ebenso wie sinfonische Orgelmusik oder Moderne.» Die Orgel der Lukaskirche (Goll, 2001), auf dem das Ehepaar an der Vernissage spielt, ist ein solches Instrument, andere finden sich in der Kirche St.Katharina in Horw (Goll, 1996) oder in der Pfarrkirche Triengen (Graf, 1997).

Als Zeugen der Entwicklung bis in diese Gegenwart gibt es im Kanton Luzern nur wenige Originalinstrumente. «Im Vergleich zu anderen Ländern hat die Schweiz nur wenige historische Orgeln», erklärt Marco Brandazza: «Hier war meist genug Geld vorhanden, um nach dem Geschmack der jeweiligen Zeit neue Instrumente zu bauen.»

1000 Gulden für die einzige originale Barockorgel

So verbirgt sich hinter den historischen Orgel-Prospekten im Kanton Luzern nur ein einziges Barockinstrument, das annähernd im Originalzustand erhalten ist, die Orgel der Klosterkirche St.Urban:

Die einzige weitgehend original erhaltene Barockorgel im Kanton Luzern: Klosterkirche St. Urban. pd

Sie wurde von Victor Ferdinand Bossart 1721 für 1000 Gulden erbaut und 1993 «so gut wie möglich original restauriert», sagt Marco Brandazza: «Das hängt damit zusammen, dass St.Urban kein Dorf war und die Kirche und die Orgel nicht in gesellschaftliche Veränderungen im Wandel der Zeiten mit hingezogen wurden.»

Auch aus dem romantischen 19. Jahrhundert gibt es wenige Instrumente im Originalzustand, wie etwa die Goll-Orgel in der Magdalenenkirche Meggen (1889). Wegen ihrer komplizierten Geschichte vom Barock bis heute ist selbst die 1855 von Friedrich Haas praktisch neu gebaute Hoforgel für die Brandazzas nicht die «romantische Orgel», als die sie gemeinhin gilt.

Die grösste Orgel im Kanton, aber nicht wirklich ein romantisches Instrument, als das sie berühmt ist: Die grosse Orgel in der Hofkirche Luzern. pd

Noch erhalten sind viele neobarocke Instrumente aus jüngerer Zeit, neben der Orgel in der Franziskanerkirche etwa jene im Maihof (Goll, 1942) in der Jesuitenkirche (Metzler, 1982) sowie in der Kirche St.Anton (Goll, 1957) in Luzern. «In der Tendenz wandte man sich von der romantischen ‹Sauce› mit einem von scharfen und hellen Mixturen geprägten Klangbild ab», sagt Marco Brandazza:

«In der Orgelgeschichte hat wie in anderen gesellschaftlichen Entwicklungen jede Generation die Übertreibungen der Vorgänger korrigiert. Es wäre spannend, zu hören, was unsere Kinder über unser Tun sagen werden.»

Fundgrube auch zur Kulturgeschichte des Kantons Das Buch «Die Orgel in Raum und Zeit» ist weit mehr als eine nüchterne «Bestandesaufnahme im Kanton Luzern» (Untertitel). Eine Fundgrube ist es zunächst durch die Porträts aller Orgeln im Kanton Luzern. Vorgestellt werden sie in kurzen Texten und mit technischen Angaben (Marco Brandazza) sowie in prächtigen Bildern von Louis Brem und Priska Ketterer. Darüber hinaus ist das Buch ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Kantons Luzern. Beiträge von Herbert Ulrich thematisieren, fokussiert auf die Regionen, die Funktionsweise des Instruments, die Verbindung von Handwerk und Hightech im Orgelbau oder das Zusammenspiel mit Kirchen und ihren Chören. Das Buch der «Schriftenreihe Kantonale Denkmalpflege Luzern» entstand in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Luzern. (mat.) «Die Orgel in Raum und Zeit», Buchvernissage Donnerstag, 24. März, 18 Uhr, Lukaskirche Luzern

