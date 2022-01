Kollektiv Dionysos im Südpol mit einer Dostojewski-Adaption

Bühne Junges Theater im Luzerner Südpol: Mit Dostojewski in die wirre Gefühlswelt des Wutbürgertums In dem Stück «Aufzeichnungen aus dem Untergrund» des Kollektivs Dionysos beichtet ein Beamter im Ruhestand seine boshaften Gedanken. Emilia Sulek 10.01.2022, 22.14 Uhr

Die Wut muss raus: Szene aus «Aufzeichnungen aus dem Untergrund». Bild: Simona Schürch

In einem düsteren Verlies wohnt der Protagonist von «Aufzeichnungen aus dem Kellerloch», einem Werk des russischen Schriftstellers Fiodor Dostojewski. Er ist ein pensionierter Beamter, der sich in seinen vier Wänden eingeschlossen hat. In diesem Kellerloch, fernab der Welt, schwelgt er in Erinnerungen an die Zeit, als sein «Ja» oder «Nein» über das Schicksal von Menschen entschieden hat. Er war ein boshafter Kleinbürokrat, der Bittsteller zu seinem eigenen Vergnügen erniedrigte.

In seiner Interpretation von Dostojewski mit dem leicht abgeänderten Titel «Aufzeichnungen aus dem Untergrund» rekonstruiert das junge Luzerner Theaterkollektiv Dionysos (Regie/Produktionsleitung: Catherine Claessen) dieses Kellerloch auf der Südpol-Bühne. Eigentlich zeigt es drei Kellerlöcher: Das eine gleicht den sterilen Zellen einer psychiatrischen Klinik, das andere stammt aus einer Kinderfantasiewelt, und das dritte ähnelt einer kargen Schrebergartenbude mit Mobiliar aus leeren Kartoffelkisten.

Vor diesen Kulissen beobachten wir das Innenleben gleich dreier Verliesbewohner (sie stehen alle für einen Prototyp Mensch und gleichzeitig für Dostojewskis einen Beamten) und lauschen ihrem Gedankenfluss. Die «Aufzeichnungen» ähneln dem Monolog eines Menschen, der – wie in einer Beichte – seine absurdesten Behauptungen, unbegründeten Urteile und wirren Gefühle mitteilt. Er schwärmt über sich selbst, hält aber auch lange Tiraden über seine Mitmenschen, denen er sich überlegen fühlt. Manchmal wirkt er hysterisch oder kocht vor Wut, ein andermal will er sich an der Welt rächen. Seine Aussagen macht er in einem so autoritären Ton, dass man meinen könnte, die Welt gehöre ihm. Nur lebt er in einem Kellerloch und hat nicht die Absicht, seinen schutzspendenden Rückzugsort zu verlassen.

Metapher für Parallelwelten

Keinesfalls möchte man sich mit diesem unsympathischen Antihelden identifizieren. Sein Verlies ist nicht nur eine Metapher für die Parallelwelt der Prepper oder Verschwörungstheoretiker sowie derjenigen, die sich auf innere Einkehr begeben haben, sondern auch für unsere eigene Psyche. Verstricken wir uns nicht auch manchmal in der Überzeugung unserer Einzigartigkeit? Hegen wir keine unlogischen Gedanken und Halbwahrheiten, die sich selbst widersprechen? Manch einer wird sich in dem Stück wiederfinden.

Das Dionysos Kollektiv ist ein ambitioniertes junges Team von Theaterschaffenden, die am Anfang ihrer Laufbahn stehen und sich mit ansteckender Leidenschaft dem Theater widmen. Ihr Stück ist eindringlich und temperamentvoll, für den Geschmack mancher vielleicht etwas zu kurz und bündig. Das Kollektiv verdient aber ein Kompliment nicht nur für seine intellektuelle Kreativität, sondern auch für seinen Mut, den Klassiker auf die Schippe zu nehmen. Definitiv sehenswert.

