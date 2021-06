Stadt Luzern Luzerner Theater: Zum Schluss ein Hauch von Fasnacht im Frühsommer Am Wochenende hat das Luzerner Theater seinen Saisonabschluss eingeläutet – und dabei eine letzte Premiere der besonderen Art gefeiert. Stefan Welzel 06.06.2021, 17.33 Uhr

Seltsames trug sich am Samstagnachmittag in der Luzerner Innenstadt zu. Es ist Anfang Juni und mitten im frühsommerlichen Shopping-Treiben entdeckt man Dutzende fasnächtlich gekleidete Menschen, alle mit den dafür typischen «Grenden» ausgestattet. Mal fotografieren sich Verkleidete wie Touristen auf dem Rathaussteg gegenseitig, andere lesen auf einer Bank die «New York Times», und ein weiterer Protagonist bietet sogar «Free Hugs» an, also unentgeltliche Umarmungen.

Doch nein, die Luzerner Fasnacht wurde nach den Lockerungen der Coronamassnahmen nicht plötzlich in den Juni verschoben. Bei der Aktion handelte es sich um eine Premiere – die zugleich eine einmalige Aufführung bleiben wird – des Luzerner Theaters. Der belgische Künstler und Regisseur Thomas Verstraeten erarbeitete mit einheimischen Fasnachtsfans die Outdoor-Theaterperformance «Die 5. Jahreszeit».

Als wäre es das Normalste der Welt

Überall in der Altstadt, aber auch im und um den Bahnhof, am Schweizerhofquai, bei der Jesuitenkirche, auf dem Sportplatz hinter der Museggmauer und sogar auf der Ufschötti tummelten sich karnevaleske Gestalten. Verstraeten ist an dem Nachmittag selber dokumentierend unterwegs, fotografiert und filmt sein Stück, welches er im Gespräch mit unserer Zeitung als ein «partizipatives Theaterprojekt» beschreibt.

Er entwickelte die Performance über einen langen Zeitraum zusammen mit den einheimischen Laien. Das war angesichts der Pandemie nicht immer einfach und funktionierte oft über digitale Kanäle. Richtlinien waren das Nachspielen von alltäglichen Situationen, das Tragen von Masken und ein repetitiver Charakter der einzelnen, kurzen Handlungen. Daher konnte man den verschiedenen Gruppen oder Einzelgängern auf ihren Rundgängen durch die Stadt immer wieder von neuem begegnen. «Das Ganze läuft nun von selbst, wie eine grosse Maschinerie», so Verstraeten. Ein Zusammenspiel aus Koordination und Improvisation. So interpretierten einige Maskenträger ihr Spiel recht offensiv, wie der vermeintliche Taucher am Ufer der Reuss. Andere verweilten einfach nur stumm und fast bewegungslos im Café. All das ergab ein munter-groteskes, zuweilen fast surreal anmutendes Spektakel.

Spannend zu sehen an dem Nachmittag: die Reaktionen der Spaziergänger und Einkaufenden. Manch einer oder eine schenkte den Fasnächtlern kaum Beachtung – als wäre es das Normalste der Welt. Andere wähnten sich in einem verrückten Traum. Und natürlich gab es auch Publikum, welches sich bewusst war, dass es sich um eine Inszenierung handelte. So auch Monika Wildisen und Tochter Jaenne, die bei dem ganzen Spiel aber «irgendwie die entsprechende Guggenmusig» vermissten. Und wer bei der Museggmauer auf den Rasen guckte, konnte denken, in der aberwitzigen Szene eines Monty-Python-Films gelandet zu sein. Eine Guggenmusig aus Ebikon inszenierte maskentragend ein Fussballspiel. «Das ist mal was ganz anderes und eine coole Sache», wie Sara Schmidlin von der Gluggsi Musig Äbike berichtete.

Doch Verstraetens kuriose Outdoor-Performance war nicht der einzige Spezialanlass des Luzerner Theaters am Wochenende. Schon ein Tag zuvor wurde die «Box» auf dem Theaterplatz zur «Open Box», in der eine Ausstellung mit Requisiten aus fünf Spielzeiten unter dem nun abtretenden Team um Intendant Benedikt von Peter zu sehen ist. Am Samstag, nach Ende von «Die 5. Jahreszeit» folgte der Auftakt des interaktiven Projekts «The Good Life». In einem türkisen Wohnwagen laden unter anderem die beiden Künstler Christophe Meierhans und Jens Burde zum Nachdenken und Fragenstellen über die Klimakrise ein.

Blind Butcher heizten dem Publikum ein

Gegen Abend wehte ein Hauch von Festival über den Theaterplatz, als der Schauspieler André Willmund in den persönlichen Erinnerungen an seine Zeit in Luzern wühlte und dies als Kunstfigur Ernst Zweifel musikalisch-parodistisch untermalte. Den Abschluss des Auftakts in die letzte Saisonwoche bildete um halb zehn ein Konzert der Band Blind Butcher. Christian Aregger und Roland Bucher heizten dem Publikum unter entsprechenden Coronaschutzbedingungen mit altbewährten Songs sowie mit neuem Material kräftig ein. So kräftig, dass trotz Bewilligung durch die Stadt der eine oder andere Polizist vor Ort wenig Fingerspitzengefühl bewies und den Anlass lieber früher als später abbrechen wollte. Von zu grossem Lärm oder einer unkontrollierbar scheinenden Menschenansammlung um den abgesperrten Konzertbesucherbereich konnte aber kaum die Rede sein. Dennoch: Der Abend ging so mit einem fantastischen Soundbouquet zu Ende. Und liess bei manch einem mit Blick auf das nahende Saisonende eine kleine Träne zurück.

Stücke wie «Kunst» oder «Così fan tutte», Erinnerungskonzerte und ähnliche retrospektive Anlässe mit Schauspielenden und dem Leitungsteam sind nächste Woche noch im Luzerner Theater zu erleben. Weitere Infos unter www.luzernertheater.ch