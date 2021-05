Bühne Premiere im Luzerner Theater: Von Heldentum in einer abgebrannten Welt Franz von Strolchen schickt das Publikum in seinem «Tell» durch einen bildgewaltigen und poetischen Fiebertraum. Stefan Welzel 10.05.2021, 17.30 Uhr

Nicolai Perkmann und Fritz Fenne als Vater Wilhelm Tell und Sohn Walter. Bild: Ingo Höhn/LT

Die Angst, sie ist allgegenwärtig. Sie spiegelt sich in Wilhelm Tells nervösem Handeln, seiner Unsicherheit, seinem unruhigen Blick. Idealtypisches, stolzes Heldentum einer Widerstandsikone? Nicht annähernd. Tell ist von Zweifeln geplagt. Gessler ist schon lange tot, aber war es richtig, «dass du ihn damals umgebracht hast?», fragt ihn Sohn Walter.

Der Einstieg in Franz von Strolchens Adaption des Schiller-Stoffs für das Luzerner Theater stellt so einiges auf den Kopf, was der romantisierende Klassiker aus dem Jahr 1803 einst bereithielt. Klar, auch dort war Tell nicht ganz freiwillig in seine Rolle gestolpert und ein Getriebener, aber die gesellschaftspolitischen Verhältnisse: Sie waren doch recht eindeutig. In der sonntäglichen Premiere seines «Tell – eine wahre Geschichte» entführt uns von Strolchen nun in eine unübersichtliche und düstere Zukunft, in der sich die Protagonisten wie Blinde durch eine Welt voller Gefahren tasten müssen.

Eine seltsame Bergwelt

Da ist nichts mehr übrig von der Wohlstandsoase mit ihren saftig grünen Wiesen, weidenden Kühen, prosperierenden Städten und sauberen Seenlandschaften. Grenzen gibt es keine mehr, und der Sehnsuchtsort liegt diffus im Süden. Die Gefilde, aus welchen die Menschen heute übers Meer migrieren, werden hier zum verheissungsvollen Fluchtpunkt. Und weil der Regisseur gern multimedial und mit Verfremdungseffekten arbeitet, sind wir bald mittendrin in einem bildgewaltigen Fiebertraum voller aktueller Bezüge und politischer Analysen. Dem Haupthandlungsstrang stellt er dokumentarische Einschübe entgegen, in denen er in interviewähnlichen Situationen Menschen aus der Zentralschweiz über ihren täglichen Kampf um Gerechtigkeit erzählen lässt.

Von Strolchen entwarf für seine Adaption eine surreal anmutende, dystopische Welt in der Postapokalypse. Bild: Ingo Höhn/LT

In der Recherche zum Stück reiste von Strolchen rund um den Vierwaldstättersee, um nach heutigen Heldinnen und Helden zu suchen. Und so kommen ein Gegner des Atommüllendlagers in Nidwalden zu Wort, eine Schwyzer Anwältin oder ein Urner Fischer. In einem Kubus im hinteren Teil der Bühne sitzen Schauspielende, die die realen Gesprächsfetzen nachspielen, auf einer durchsichtigen Wand davor werden sie in Nahaufnahme projiziert.

Später ufern die Dialoge immer mehr in systemkritische Monologe aus, wenn zum Beispiel eine Protagonistin betont, dass sie lieber auf dem Hanfseil der Menschlichkeit balanciere als auf dem Drahtseil der Ökonomie.

Sie spricht von einem Kapitalismus, der letztlich viel dazu beigetragen hat, dass die Schweiz dieses modernen Tells so am Ende ist.

Zurück in der seltsamen Bergwelt, die im Luzerner Theater an eine lebensfeindliche Mondlandschaft erinnert (Bühnenbild Andrea Cozzi). Bedroht ist hier aber nicht die Freiheit, sondern eben die Menschlichkeit. Das Leben als ständiger Kampf– um Essen, ein warmes Feuer, gegen äussere und innere Feinde. Und deshalb auch mit sich selbst. Ein neuer Gessler taucht auf, entführt Walter. Der Vater liegt nackt in der Kälte, aller Widerstandskraft beraubt. Vier Versprengte in Schutzanzügen, die sich zuvor auf dem Rütli einen Eid geschworen haben, retten ihn. Es geht nach Küssnacht, in die Hohle Gasse.

Die versprengten Überlebenden streben dem Süden und einem besseren Leben entgegen. Bild: Ingo Höhn/LT

Von Elektrobeats begleitet tanzt Tell durch die eigenen Mordfantasien an Gessler. Er will seinen Sohn zurück, seine einzige Hoffnung, dass es doch irgendwie gut kommt mit den Menschen. Fritz Fenne als Tell spielt mit körperlicher Intensität und bringt den nahenden Wahnsinn punktgenau auf die Bühne. «Tapfer sein heisst Risiken eingehen», hat Tell seinem Walter (gespielt vom jungen Nicolai Perkmann) einst erklärt. Die Betrachtung der Vater-Sohn-Beziehung ist eine weitere Ebene dieses enorm dichten, vielseitigen Stücks. Walter will den Erzeuger gegen Ende zur Vernunft bringen. Sein Reifeprozess ist der Lichtblick in von Strolchens Dystopia.

Beklemmende Atmosphäre

Wäre diese Tell-Produktion ein Spielfilm (eine Video-Variante, die sich von der Bühnenfassung unterschied, gab es im März als Online-Stream), so würde er stark an die dadaistisch-absurden und poetischen Werke eines Roy Andersson («Songs From The Second Floor») erinnern. Wie jenem Kultregisseur gelingt es von Strolchen, eine durchdringende, manchmal beklemmende, finstere und gespenstische Atmosphäre zu erzeugen.

Das eklektische Verfahren mit den verschiedenen Stilmitteln und Systemen ist Teil des Prinzips von Strolchens, sich im «Dazwischen» von Fiktion und Dokumentation zu bewegen. Allerdings birgt ein solches Vorgehen immer die Gefahr, sich in jenen dauernden Wechseln und dem Vermengen der Ebenen zu verzetteln. Man merkt dem Stück an, dass es ein bisschen zu viel will und sein soll – und sich dabei in der Fülle an Ideen zu verlieren droht. Dennoch nehmen wir einiges mit aus diesem Tell, der uns überrascht und den zweifelnden Antihelden in uns allen spiegelt.

