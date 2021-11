Bühne Spoken-Word-Gala: Ein Fest des Wortes im Luzerner Südpol Der Verlag «Der gesunde Menschenversand» feiert mit einem Spoken-Word-Abend die Vielsprachigkeit des Landes. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 25.11.2021, 05.00 Uhr

Bereits 39 Bände hat der Verlag «Der gesunde Menschenversand» zur hiesigen Slam-Poetry- beziehungsweise Spoken-Word-Szene innerhalb von zwölf Jahren herausgegeben. Zahlreiche Autorinnen und Autoren konnten darin ihre Texte veröffentlichen und so einer breiten Leserschaft vor Augen führen, wie lebendig das Genre in der Deutschschweiz ist.

Nun ist Anfang November der 40. Band erschienen – und in dieser Jubiläumsausgabe ist der Fokus vermehrt auf die weiblichen Vertreterinnen sowie auf die anderen Sprachregionen des Landes gerichtet. Vor diesem Hintergrund präsentiert der Verlag in Zusammenarbeit mit dem Luzerner Festival «woerdz» im Südpol eine Spoken-Word-Gala. Kommenden Samstagabend sind bei «Wortknall» (so lautet auch der Titel des 40. Bandes) zwei Künstlerinnen und fünf Künstler zu Gast.

Der wohl prominenteste Name am «Wortknall»-Abend: der Berner Jürg Halter. Bild: Rob Lewis (26. Januar 2021)

Musik liefert der auf Berndeutsch singende Simon Hari alias King Pepe. Moderiert wird der Anlass von Christoph Simon.

Gerade das Augenmerk auf die Vielsprachigkeit schlägt sich in diesem Line-up besonders deutlich nieder – im Gegensatz dazu sind die Frauen leider etwas untervertreten. Dafür steht ein Act für die Kombination aus beiden zentralen Elementen beziehungsweise Anliegen des Verlags und diesem Anlass: Ariane von Graffenried ist nicht nur eine herausragend spannende Vertreterin ihres Fachs, sie pendelt auch lustvoll und gekonnt zwischen verschiedenen Sprachen. So liest und performt sie auf Berndeutsch genauso wie auf Englisch oder Albanisch.

Mit Gästen aus der Romandie und dem Tessin

Weibliche Unterstützung erhält von Graffenried im Südpol von der Zürcherin Anna Frey, die sich seit vielen Jahren im mit zahlreichen Macho-Klischees durchdrungenen Hip-Hop- und Rap-Milieu tummelt und sich gleichzeitig als Theaterregisseurin sowie im Duo mit dem Jazzmusiker Flo Stoffner betätigt.

Prominentester Name im Programm dürfte derjenige von Jürg Halter sein. Der Schriftsteller, Dichter und Spoken-Word-Artist war lange als Hip-Hopper Kutti MC bekannter unterwegs als unter seinem Poeten-Klarnamen. Doch seit einiger Zeit profiliert sich Halter immer dringlicher als tiefgründig politisch bewegter Wortkünstler. In einem von der chmedia-Redaktion kürzlich erstellten Ranking der bedeutendsten 50 Intellektuellen der Schweiz brachte es der inzwischen 41-jährige Berner auf den 23. Platz.

Lokalmatador Pablo Haller

Für weitere sprachliche Diversität neben von Graffenried sorgen die Westschweizer Antoine Jaccoud und Meloe Gennai sowie der Tessiner Marko Miladinovic. Der Genfer Gennai steht mit Texten auf Englisch, Deutsch und Französisch ebenso sinnbildlich für Mehrsprachigkeit, wie er als Schriftsteller, Performer und Schauspieler unterschiedlichste Disziplinen abdeckt. Eines seiner Hauptthemen sind Minderheitenrechte und damit einhergehend die Dekonstruktion von traditionellen Rollen- und Geschlechterbildern. Für Lokalkolorit am «Wortknall» sorgt der Luzerner Autor und Journalist Pablo Haller.

«Wortknall. Spoken-Word-Gala», Samstag, 27. November, 19.30, Südpol, Kriens/Luzern; www.sudpol.ch