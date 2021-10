Bühnenshow Rennvelo, Rennvelo, Rennvelo – In «Freddie» gibt's Queen-Songs in Mundart «Freddie – die Mundartshow» kommt in die Zentralschweiz. Mit dabei ist ­die Willisauer Musikerin Irene Brügger alias Frölein Da Capo. Regina Grüter 21.10.2021, 05.00 Uhr

Roman Riklin, Adrian Stern, Frölein Da Capo und Daniel Schaub (von links).

Sie haben es schon mit den Beatles gemacht, 2017 in «Sgt. Pepper». Nun nimmt sich das Secondhand Orchestra Freddie Mercury und Queen-Klassikern an. «Freddie – die Mundartshow» ist ein multimedialer Theaterabend mit den Musikern Adrian Stern, Frölein Da Capo, Roman Riklin und Daniel Schaub sowie Beiträgen von Radiolegende FM François Mürner. Die Show feierte ihre Premiere am Theater am Hechtplatz in Zürich und geht jetzt auf Tournee.

Es soll eine Annäherung an Freddie Mercury und die Musik von Queen aus ihren Perspektiven und Erfahrungen heraus sein. Sie sind keine Coverband im üblichen Sinne, sondern schauen tiefer, interessieren sich für das, was unter einem Lied steckt.

Roman Riklin hat die Queen-Songs auf Mundart übersetzt und sich dabei intensiv mit den Texten auseinandergesetzt.

François Mürner spielte den Song «Bohemian Rhapsody» 1975 in seiner Sendung «Musik aus London» im Radio DRS1. Riklin wiederum interpretiert den ersten Nummer-eins-Hit von Queen als den «wohl grössten Coming-out-Song der Popgeschichte».

Der Witz lasse sich in Mundart besser transportieren

Vor knapp 30 Jahren, am 24. November 1991, ist Freddie Mercury an Aids gestorben. Er war 45 Jahre alt. Mit Queen war er zu Weltruhm aufgestiegen und gilt auch heute noch als einer der grössten Rocksänger aller Zeiten. Seine Homosexualität hatte er zeitlebens nie öffentlich gemacht. Aber so, wie er sich auf der Bühne gab, ist Freddie Mercury für viele junge (queere) Menschen eine Inspiration. Seiner Präsenz kann man sich nicht entziehen.

In der Mundartshow heisst es dann anstelle von «Another One Bites The Dust» «Nomol eine bisst is Gras». Und Frölein Da Capo alias Irene Brügger aus Willisau singt «Rennvelo, Rennvelo, Rennvelo» statt «Bicycle, Bicycle, Bicycle». Nicht nur sei Mundart viel näher bei einem selber, äusserte sie gegenüber SRF, auch der Witz lasse sich in Mundart besser transportieren. Es ist denn auch von «parodistischen Mundart-Versionen» die Rede. Zu den Songtexten meint Adrian Stern: Zum Teil gäbe es da noch ganz spannende Details zu entdecken.

Freddie – die Mundartshow: Mittwoch, 27. Oktober, 20.00, Lorzensaal, Cham, vom 2. bis 6. November im Kleintheater, Luzern. Weitere Aufführungen in der Zentralschweiz: 17. Dezember, Theater Duo Fischbach, Küssnacht am Rigi; 18. Dezember, Aegerihalle, Unterägeri. www.secondhandorchestra.ch.