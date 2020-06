Luzerner Musikfestival:

C-Sides statt B-Sides Ein Alternativprogramm in kleinem Rahmen und im Neubad-Pool 16.06.2020, 16.24 Uhr

«B-Sides holt den Festival-Spirit vom Sonnenberg in die Stadt»: Bis zum 20. Juni warten die Organisatoren des alternativen Musikfestivals, das heuer wegen Corona nicht stattfinden kann, in Luzern mit Veranstaltungen und Aktivitäten auf. Das Alternativprogramm C-Sides verspricht B-Sides-Atmosphäre im kleinen und ungewohnten Rahmen: mit einer B-Sides-Plattenkiste, musikalischen Intermezzi vor Lokalen, oder – ebenfalls am Samstag – einem Konzertabend im Neubad-Pool mit Bands aus dem Welschland und einem Luzerner DJ-Set. Daneben Kunst, T-Shirt-Druck und Leibeswohl. (reg)

Bis 20. Juni, ww.b-sides.ch.