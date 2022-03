Interview «Chagall liebte Musik – Picasso war sie egal»: Museum Sammlung Rosengart mit Leiterin Angela Rosengart wird 20 Jahre alt Seit 20 Jahren zeigt das Museum Sammlung Rosengart Werke von Klee, Picasso und Chagall. Zeit für ein Gespräch mit Angela Rosengart. Susanne Holz Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

«Jedes Bild spricht für sich, es braucht nicht viele Infos.» Angela Rosengart in ihrem Museum in Luzern, umrahmt von Paul Klee. Links zu sehen ist das Werk «Bergdorf (herbstlich)», 1934. Und rechts von Paul Klee: «Vollmondopfer», 1933. Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. März 2022)

Beim Interview mit Angela Rosengart, die 2022 ihren 90. Geburtstag feiert, ist man beeindruckt von der Vitalität und Gelassenheit der Kunsthändlerin und Museumsleiterin. Gegen Ende des Gesprächs erscheint ihr Angestellter Ernst Guntern und legt einem das zur Veröffentlichung ans Herz: Er wünsche jedem eine solche Chefin, wie er sie habe.

Frau Rosengart, wie ist es eigentlich, hier in Luzern eine lebende Ikone zu sein?

Angela Rosengart: Ich ignoriere das. (lacht)

In Ihrem Museum sieht man ausschliesslich Werke männlicher Künstler. Das erleichtert mir als Journalistin das Schreiben – ich kann ohne Bedenken das generische Maskulinum verwenden. Ihre Meinung zum Gendern?

Wir haben 2000 Jahre ohne gelebt, und es ist ganz gut gegangen. (schmunzelt)

Braucht es Frauenquoten?

Meiner Meinung nach sollte die Eignung darüber entscheiden, wer eine Stelle bekommt, und nicht das Geschlecht.

Zu Ihrem 17. Geburtstag wollten Sie von Ihren Eltern lieber ein Bild von Klee geschenkt als eine Abendrobe. Ist denn eine so elegante Erscheinung wie Sie gar nicht an Mode interessiert?

Ganz ehrlich? Kleidung ist mir völlig egal. Als kleines Mädchen bekam ich jeweils Pakete mit Kleidern aus Kalifornien – ein Cousin hatte dort eine Kleiderfabrik. Ich musste also schon sehr früh nicht auswählen, sondern zog einfach das an, mit dem andere mich bedachten. Ich glaube, es ist zehn Jahre her, dass ich mir das letzte Mal was zum Anziehen kaufte.

Das ist sehr nachhaltig! In Ihrem Programmheft zum 20-Jahr-Jubiläum sprechen Sie, was Ihre Sammlung betrifft, von «Kunstwerken mit Nachhaltigkeit». Was macht Kunst nachhaltig?

Bilder sind nachhaltig, weil sie Bestand haben. Sie sind 1920 genauso wichtig wie 2020.

Haben Sie Lieblingsbilder in Ihrer Sammlung?

Nein. Höchstens Lieblingsmaler, das wären dann Pablo Picasso und Paul Klee.

Mögen Sie ein Werk nicht?

Ich mag alle diese Werke. Mein Vater und ich wählten Kunst nie nach Wichtigkeit, sondern mit dem Herzen aus.

Ihr Vater und Sie waren gut befreundet mit Pablo Picasso und Marc Chagall. Die Frage, wie es war, von Picasso porträtiert zu werden, haben Sie sicher schon zu oft gehört. Ich frag dafür lieber, wie unterschiedlich waren diese beiden Menschen?

Sie waren Antipoden! Zu Picasso fallen mir jeweils viele Geschichten ein, Chagall konnte man nie richtig fassen. Chagall hatte ein kindlich fröhliches Gemüt, war emotional und liebte Musik. Picasso hingegen hatte kein Interesse an Musik.

War Picasso eher ein Kopfmensch?

Der war so viel. Von ihm ging eine Art elektrische Strahlung aus. Picasso verfügte über eine riesige Präsenz. In einem Raum sah man nur ihn, ohne dass er etwas dafür getan hätte. Picasso hatte einfach dieses Charisma.

Und Sie selber? Mögen Sie Musik? Literatur, Theater?

Musik liebe ich sehr. Mozart, Schubert, Monteverdi, Bartók. Leider kann ich heute nicht mehr so viele Konzerte besuchen wie früher. In meiner Jugend war ich auch verrückt nach Theater. Vor allem Shakespeare hatte es mir da angetan.

Sie sind 1932 in Luzern geboren. Was für Erinnerungen haben Sie an den Zweiten Weltkrieg, gerade auch jetzt, da täglich Menschen aus der Ukraine flüchten?

Zum Glück waren wir damals nicht direkt bedroht. Ich erinnere mich an den Sommer 1941, als meine Mutter und ich sowie meine Schulkameraden aus der Stadt evakuiert wurden. Ich verbrachte sodann einige Wochen in Engelberg. Und ich erinnere mich an das abendliche Verdunkeln der Fenster. Ich habe teils noch Vorhänge von damals. Natürlich wurden auch Lebensmittel rationiert, pro Person und Monat gab es beispielsweise 100 Gramm Butter, das weiss ich noch. Und mein Vater war im Aktivdienst.

Sie hatten ein Leben lang eine sehr enge Beziehung zu Ihrem Vater. Was haben Sie von ihm gelernt?

Alles. Es gab nichts, was er nicht wichtig fand. Ob es sich um das Rahmen eines Bildes handelte, die handwerklichen Dinge also, oder um das Führen von geschäftlichen Gesprächen. Verkaufsgespräche führten wir stets zusammen. Und von meinem Vater habe ich auch das Denken übernommen, dass ein Bild für sich spricht. Es braucht nicht viele Infos zu einem Bild.

Nichtsdestotrotz, was macht für Sie ein gutes Bild aus?

Die Beurteilung hat sicher viel mit Gefühl zu tun, aber man sollte im Hinterkopf stets die Kunstgeschichte haben. Mein Vater nannte das «Augenwetzen». Viel sehen, das Auge schulen. Lernen, zu vergleichen.

Sie sind Jahrgang 1932, der 90. Geburtstag steht an, aber ich konnte nirgends Ihr genaues Geburtsdatum finden. Gibt es denn noch ein grosses Geburtstagsfest?

Nein, ich hasse Feste! Aber wir feiern im Museum das 20-jährige Bestehen. Und alle Mitarbeiterinnen helfen mit. Betonung auf «innen», da wären wir wieder beim Gendern. (schmunzelt)

