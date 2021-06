Kulturhof Hinter Musegg Charmantes Open-Air auf dem Luzerner Bramberg Der Kulturhof Hinter Musegg bietet mit der zweiten Auflage seines Sommerfestivals ein äusserst reichhaltiges Kleinkunstprogramm – ab Freitag, 25. Juni bis in den Juli hinein. Stefan Welzel 23.06.2021, 19.33 Uhr

Eine von insgesamt 23 Aufführungen am Kulturhof Sommerfestival: Die Gruppe «zita bimmelt» präsentiert ihr Kinder-Musiktheaterstück «Wieso ich?». Ingo Hã¶hn

Auch wenn der Sommer gerade seine wechselhafte Seite zeigt: In Sachen Kulturveranstaltungen lichtet sich der Kalender gegen Ende Juni wie gewohnt, und die Häuser verabschieden sich langsam in Richtung Pause. Doch in Luzern hat ein noch verhältnismässig junger Kulturbetrieb die Lücke entdeckt und ein Festival auf die Beine gestellt, das anderthalb Wochen lang und bis kurz vor den Schulferien ein buntes Spektrum an Kleinkunst bietet. Der Kulturhof Hinter Musegg gleich hinter den mittelalterlichen Luzerner Befestigungsanlagen trotzt der Veranstaltungsflaute mit drei Bühnen, kulinarischem Angebot und einer malerischen Kulisse.

Insgesamt sind 23 Aufführungen in den Sparten Musik, Theater, Literatur und Performance zu sehen.

Dabei treten über 50 Kunstschaffende auf. Ein Grossteil des vielseitigen Programms steht schon länger, nicht zuletzt weil nach der ersten Ausgabe 2018 entschieden wurde, den Event in die ungeraden Jahre zu verschieben und somit erst nach drei anstatt zwei Jahren das nächste Festival zu veranstalten. «Diese Verschiebung kam also nicht wegen der Pandemie zustande, sondern wegen der Fussball-EM. Denn wir wollten terminlich nicht mit dieser kollidieren. Manch ein Kulturfan möchte ja auch gern die Spiele schauen», sagt dazu Mitorganisatorin Irene Wespi. Nun musste die EM leider auch verschoben werden und findet letztlich doch gleichzeitig statt.

Béla Rothenbühler liest an sechs Abenden

Die von der Stadt Luzern gegründete Stiftung Kultur- und Lebensraum Musegg lässt seit 2013 den alten Bauernhof auch als Veranstaltungsort betreiben. Die Bewohner bewirtschaften deshalb nicht nur das Land biologisch und kümmern sich um die tierischen Bewohner, sondern wollen den Ort zunehmend öffnen und noch stärker kulturell beleben. Das Sommerfestival ist eine weitere Möglichkeit, «viele Menschen zusammenzubringen und teilhaben zu lassen», so Wespi. Bei der Festivalpremiere 2018 zählte man über zweieinhalb Wochen verteilt mehr als 1500 Besucher. Natürlich galten damals noch keine pandemiebedingten Einschränkungen. Doch auch heuer dürfen die Veranstalter wohl mit ähnlich viel Publikum rechnen, zumindest die infrastrukturellen Bedingungen dafür haben sie selbst ideal geschaffen.

Neben der Indoor-«Heubühne» mit einer durch Schutzmassnahmen verringerten Kapazität von 60 Leuten, bietet die Outdoor-Bühne «Fahrieté» (ein ausgebauter Zirkuswagen mit Aussenbühne) weiteren 70 Kulturinteressierten Platz.

Und im hofeigenen Bauwagen liest der Luzerner Béla Rothenbühler an sechs Abenden aus seinem Erstlingsroman «Provenzhauptstadt».

Gerade dieser Programmpunkt ist eine konzeptionelle Besonderheit. Wespi und ihre Kollegin Pia Fassbind, die langjährige Bewohnerin und auch Leiterin des Kulturhofs, sassen mit Rothenbühler zusammen, um über ein Lesungsformat zu sinnieren, welches über mehrere Tage funktioniert. Sie überliessen dem Autor das Konzept. Daraus hervorgegangen ist eine Reihe, die einerseits für einmalige Besuchende reizvoll ist, andererseits aber auch zum Wiederkommen einlädt. Jeden Abend liest Rothenbühler den Anfang seines Buchs «und erzählt die Geschichte weiter, wobei an jedem Datum andere zusätzliche Kapitel eingewoben werden», wie es im Programmheft heisst. «Die sechs je rund 40-minütigen Lesungen werden also in sich abgeschlossen sein und trotzdem Lust auf mehr machen.»

Wie bei allen anderen Anlässen ist vor allem hier eine Reservation über die Kulturhof-Website zu empfehlen, denn die Lesungen finden vor jeweils maximal 15 Leuten statt. Ein exklusives Literaturerlebnis, welches jeweils mit einem offerierten französischen Aperitif beschlossen wird.

Die Spartenvielfalt an sich ist bereits ein grosses Highlight

Auf die Frage nach weiteren Höhepunkten des Sommerfestivals findet Irene Wespi keine eindeutige Antwort. «Für uns sind das alles Highlights.» Ganz sicher sticht die bereits erwähnte Spartenvielfalt des Anlasses als Prinzip heraus. So bietet die Band Schäbyschigg am Eröffnungsabend innovative und «zeitlose Musik mit traditioneller Besetzung».

Karin Schultheiss begleitet die Autorin Martina Clavadetscher bei ihrer Lesung am Samstag musikalisch, und mit der Combo Error 404 band not found wird auch ein tanzwütiges Publikum angesprochen, das gerne zu Balkansounds, Funk und Hip-Hop abgeht.

Auch eine Aussenperformance, ein Musiktheater für Kinder (mit «zita bimmelt»), ein Kabarettabend (mit Manuel Stahlberger und Joachim Rittmeyer) oder feinfühliges Singer-Songwriting mit Lokalmatadorin Valerie Koloszar alias Pink Spider fehlen nicht.

Nun hoffen die Macherinnen und Macher des Anlasses, dass auch das Wetter mitspielt. Nicht zuletzt können so mehr Gäste in den Genuss des jeweiligen Festivalmenus kommen. Auch hier empfiehlt Wespi eine Anmeldung. Eine Aussenbar rundet das charmante Kleinst-Open-Air-Feeling ab.

Kulturhof Sommerfestival: Freitag, 25. Juni, bis Sonntag, 4. Juli. Programm und Reservation unter www.hinter-musegg.ch/sommerfestival