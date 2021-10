Che Guevara und das Kuba von heute in der Luzerner Löwengalerie

Kunst Che Guevara und das Kuba von heute als «Menu Surprise» in der Luzerner Löwengalerie Kubanische Kunst in mehreren Gängen. Die Löwengalerie in Luzern vereint zeitgenössische Werke von Leandro Manuel bis Anabel Herrera in einem knallbunten Menü. Susanne Holz Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Blick aus der Ferne: Che Guevara darf nicht fehlen, wenn so viel kubanische Kunst geboten wird. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. September 2021)

Etwas mitgenommen sieht er aus, dieser Che Guevara, der sich «Papa noé» nennt – «Weihnachtsmann», so wie es sich für eine Ikone eben gehört. Sein Antlitz ist so farbig wie pastos, das rechte Auge blickt nach oben, das linke erinnert an einen schwarzen Krater, der rechte Mundwinkel zeigt nach unten, der linke verliert sich in schwarzer Farbe. Und der Stern, den man vom Barett des Revolutionärs kennt, ist gemacht aus dem Boden einer Petflasche. Das verfremdete Porträt ist zugleich ein nachhaltiges, expressiv gestaltet mit Gips und Acrylfarbe und einigem mehr. Und es zeigt auch die dunkle Seite dieses schönen Helden, der Mythos und Kunstfigur wurde über all die Jahre.

Eine Ikone wird hinterfragt, mit einem wilden Mix

Angelehnt ist das grosse und expressive Gemälde des kubanischen Künstlers Jose Luis Diaz Ramirez an das legendäre Fotoporträt, das Alberto Diaz Gutiérrez Korda (1928-2001) 1960 vom 32-jährigen Che Guevara machte. Betitelt mit «Guerrillero Heroico», wurde es vom Maryland Institute of Art auch als «berühmteste Fotografie der Welt und Symbol des 20. Jahrhunderts» bezeichnet. Während die Fotografie ein schönes, klares und ernstes Antlitz zeigt, hinterfragt der Künstler Jose Luis Diaz Ramirez die Ikone Che Guevara mit einem wilden Mix aus Licht und Dunkel.

«Menu Surprise» in der Löwengalerie am Löwenplatz 6 in Luzern. Im Bild: Jose Luis Diaz Ramirez, «Papa noé». Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. September 2021) «Menu Surprise» in der Löwengalerie am Löwenplatz 6 in Luzern. Im Bild: Alfredo Mendoza, «inside». Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. September 2021) «Menu Surprise» in der Löwengalerie am Löwenplatz 6 in Luzern. Im Bild: Anabel Herrera, «Cristal» und «Seduction cubaine». Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. September 2021) «Menu Surprise» in der Löwengalerie am Löwenplatz 6 in Luzern. Im Bild oben: Werk von Leandro Manuel. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. September 2021) «Menu Surprise» in der Löwengalerie am Löwenplatz 6 in Luzern. Im Bild: Jose Luis Diaz Ramirez, «El tributo». Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. September 2021) «Menu Surprise» in der Löwengalerie am Löwenplatz 6 in Luzern. Im Bild für einmal das Werk eines Schweizer Künstlers: Martin Engler, «Virusfresser Covid 19». Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. September 2021)

28 Kunstschaffende sind in der Ausstellung «Menu Surprise» vereint. Galerist Andi Schnelli bringt in dieser Kollektivausstellung in der Luzerner Löwengalerie 27 Kunstschaffende aus Kuba mit einem Schweizer Künstler zusammen. Von Martin Engler, geboren 1953 in Grabs, ist unter anderem der «Virusfresser Covid 19» zu sehen, eine Bronzefigur, die trotz ihrer zierlichen Grösse durchaus den Eindruck vermittelt, der Pandemie Herr werden zu können, indem das kleine Monster Virus einfach gefressen wird.

Ein Thema, von dem man nicht unbedingt auf den Titel dieser Ausstellung überleiten möchte, doch machen wir es trotzdem: Sein «Menu Surprise» startet Andi Schnelli mit eben der Expressivität eines Jose Luis Diaz Ramirez, dessen Kunst er als Amuse-Bouche serviert. Dazu reicht der Galerist Werke von Kadir Lopez: Alte Coca-Cola-Werbung auf Metallplatten, übermalt mit den eleganten Erscheinungen einer Mae West und einer Ava Gardner.

Die zwei Gesichter eines Menschen

Ein knalliger Einstieg ins Menü, dem eine Vorspeise voll von impressionistischer Innerlichkeit folgt: Alfredo Mendoza zeigt ein Mädchen, vertieft in ein Buch.

«Wir alle haben ein Gesicht nach aussen, und eines, das man nicht sieht.»

So sagt Andi Schnelli in Bezug auf dieses Porträt, in dessen Ausdruck man gerne länger lesen möchte. Und weiter zum Hauptgang, der mit zeitgenössischen Acryl- und Ölbildern einen vertieften Einblick in die kubanische Realität bietet. Auch der Fotorealismus einer Anabel Herrera macht Laune. Von Leandro Manuel gibt es eine Göttin in Türkis – farbig, schön, würdevoll. Eine famose Technik, gepaart mit Lebensfreude und Improvisationstalent, zeichne die kubanische Kunst aus – in ihrer ganzen Vielseitigkeit, so Andi Schnelli, der hier sehr vieles zu einem doch bekömmlichen Menü zusammenführt.

«Menu Surprise». Kubanische Kunst heute. Kollektivausstellung in der Löwengalerie Luzern. Bis 6. November 2021. Geöffnet Mi-Fr 14-18.30 Uhr; Sa 11-17 Uhr. www.loewengalerie.ch