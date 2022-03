Klassik Chöre beginnen Zürcher Festival in Luzern Auftakt mit Ensemble Corund und Voces Suaves. Urs Mattenberger 17.03.2022, 05.00 Uhr

Eröffnet mit dem Ensemble Corund musikalische die Osterzeit: Stephen Smith. Bild: Manuela Jans-Koch

Das Festival für Alte Musik unter dem Motto «Jahreszeiten – Tageszeiten» findet zwar vom 18. bis zum 29. März in Zürich statt. Aber den Auftakt dazu bilden zwei Chorkonzerte mit zwei Berufsvokalensembles in Luzern. Denn sowohl das Ensemble Corund wie die Voces Suaves treten zuerst in Luzern und anschliessend am Festival in Zürich auf. Und verhelfen Luzern so, mit weiteren Chorauftritten, zu einem kleinen Vokalfestival.