Porträt Ein intellektueller Tausendsassa: Der Luzerner Theatermacher Christoph Fellmann Seit rund vier Jahren widmet sich der ehemalige Journalist Christoph Fellmann ganz dem Theater. Die Stücke des Luzerner Autors sind tiefgründig, satirisch und unterhaltsam zugleich. Das Multitalent tritt dabei auch als Schauspieler auf – und scheut keine Kritik. Stefan Welzel 27.05.2021, 05.00 Uhr

Christoph Fellmann in der Luzerner Peterskapelle, wo bald die von ihm mitinitiierte Veranstaltungsreihe «Die Predigt» starten wird. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 25. Mai 2021)

In wohlüberlegten Sätzen und bedächtigem Tonfall erzählt Christoph Fellmann davon, wie er zum Theater gekommen ist. Man könnte denken, er passe sich der sakralen Stimmung in der Luzerner Peterskapelle an, wo bald eine neue, von ihm mitinitiierte Reihe mit dem Titel «Die Predigt» (siehe Kasten) beginnen wird. Aber gläubig ist der Theaterautor nicht – Ehrfurcht dürfte nicht der Grund seiner Sprechweise sein. Vielmehr spiegelt sie das Wesen eines Intellektuellen, der sich passend zum Treffpunkt des Gesprächs in Demut zu üben weiss.

Seit vielen Jahren macht Fellmann Theater, verbindet dabei Leidenschaft mit Sendungsbewusstsein. Doch erst seit 2017 bündelt der gebürtige Horwer seine Kräfte ausschliesslich für diesen kreativen Schaffensprozess, nachdem er seine Anstellung als Musikredaktor beim Zürcher «Tages-Anzeiger» gekündigt hatte. Nun dürfen sich Zentralschweizer Theaterfreunde deutlich regelmässiger an Fellmanns gesellschaftskritischen und anspruchsvollen Stücken erfreuen, mit denen er die hiesige freie Szene bereichert.

In der Gegenkultur gross geworden

Zuletzt war es «They Shoot Horses, Don’t They?» im Südpol, das zu überzeugen wusste. Fellmann war nicht nur Autor, sondern auch Schauspieler und Promoter der Produktion des Theaters Aeternam. Den 51-Jährigen als Tausendsassa und Multitalent zu beschreiben, ist daher nicht verfehlt. Unter anderem hat er auch das Wissensfestival «aha» ins Leben gerufen und steht am Ursprung der oben genannten Reihe, bei der er selbst allerdings nicht als Prediger auftreten wird. Schade eigentlich, denn zu sagen hat Fellmann viel. Natürlich kann er das durch sein Werk, seine Stücke. Doch die Privatperson hinter diesen Texten ist nicht minder spannend.

Als junger Mann hatte Fellmann gar nicht die Ambition, Theaterautor zu werden. Gross geworden und sozialisiert wurde er in der Luzerner Alternativszene der späten 80er- und der 90er-Jahre. «Damals nannte man das Gegenkultur, was es aufgrund der starken politischen Komponente wohl eher trifft», präzisiert er. Sein kulturelles Zuhause war die Boa, ein Mehrspartenhaus, in dem vom Theater über das Rockkonzert bis zum Comicfestival fast alles Platz fand:

«Das Eintauchen in diese vielseitige Institution hat mich entscheidend geprägt.»

Später, Mitte der 90er-Jahre, fing er an, bei der Zwischenbühne Horw als Veranstalter zu wirken. Nach und nach kamen Engagements bei Theatergruppen dazu. Die ersten Schritte waren Mundart-Übersetzungen für Kinderstücke. «Ich wurde dann auch gleich gefragt, ob ich den Part eines Gnoms übernehmen könnte», erinnert sich Fellmann. Er habe sich zunächst verweigert. Und doch hat es ihn gereizt. Irgendwann sagte er zu und merkte: «Das gefällt mir!»

Zu jenem Zeitpunkt arbeitete er bereits mehrere Jahre als Journalist. Ähnlich wie das Schreiben von Theaterstücken erlernte er diesen Beruf im «Learning by Doing»-Modus. Nach der Matura absolvierte er ein Volontariat beim «Luzerner Tagblatt». Einige Zeit später folgte besagte Anstellung in Zürich – für viele ein Traumjob. Fellmann quittierte ihn, bevor ihn der Sparkurs auf der Redaktion zu sehr enttäuschte. Den Journalistenjob bestritt er stets in Teilzeit, sodass genug Raum blieb für das Theater. Letzteres war für ihn nie ein Hobby, sondern schlicht «ein unbezahlter zweiter Job». Die Anfragen, ein Stück zu schreiben, häuften sich und wurden auch gegen Bezahlung angeboten. Fellmann kündigte und setzt seither ganz auf die Karte Theater.

Doch den Journalisten in sich konnte und wollte Fellmann nie ganz abstreifen. Nicht zuletzt deshalb haben seine Stücke etwas Dokumentarisches an sich.

«Ich arbeite immer mit Stoff, den ich aus realen Begebenheiten ziehe. Das Schöne daran: Als Theaterautor bin ich bei der Verarbeitung natürlich viel freier, als wenn ich aus journalistischer Perspektive schreiben müsste.»

Fellmann spiegelt die aktuelle Gesellschaft, in der er lebt. Dabei schwingen Sozialisierung und Lebensausrichtung mit. Fellmann hat wenig Verpflichtungen: keine Familie, kein Haus, kein Auto. Kurzum: Er fürchtet auch nicht um seine Existenz. Das befreit.

Und obwohl im Gespräch ein enormes Theater-Fachwissen durchschimmert und der Reiz spürbar ist, auch mal in theoretische Gefilde abzudriften: Fellmann gibt sich bodenständig, orientiert sich nicht zu stark daran, was zum Beispiel im hippen Berlin gerade angesagt ist. «Ich möchte in erster Linie gerne hier in meiner Umgebung Theater machen, für Leute von hier.» Bei der Frage nach Vorbildern, prägenden Theaterregisseuren und deren Konzepten muss er nicht lange nachdenken. «Sehr beeindruckt haben mich René Pollesch und Wolfram Lotz. Beide schaffen es, politische Realitäten und brennende Fragen der Gegenwart auf die Bühne zu bringen. Und das auf eine rasend unterhaltsame Art», so Fellmann. «Das würde ich gerne auch können.»

Demut und Bescheidenheit

Hier drückt sie wieder durch, die Demut und Bescheidenheit des Autodidakten. Sie ist sympathisch, aber nicht immer angebracht. Was man sagen kann, nachdem man sich Fellmanns Stücke wie «Die grosse Menschenschau» oder «They Shoot Horse, Don’t They?» angeschaut hat: Seine pointierten und tiefgründigen Texte verbinden sich oft mit subtiler Satire. Dabei vermengen sich Provokation und reine Unterhaltung, die sehr an Fellmanns Vorbild Pollesch erinnern. Das funktioniert vorzüglich. Zu verstecken braucht sich der Luzerner Theatermacher mit seinem Werk daher ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil. Was Fellmann natürlich erreichen will: Mit seiner Gesellschafts- und Kapitalismuskritik zum Denken anregen. Wer sich lieber gemütlich einen werktreu inszenierten Shakespeare-Klassiker anschaut, ist bei ihm im falschen Theater. Seine typischen Autorenstücke verbinden sich mit dem Regietheater zu einer fruchtbaren Synthese. Selber führt er nämlich keine Regie, sondern überlässt das lieber anderen und entwickelt mit ihnen zusammen das Endprodukt. Hat er nie Angst vor dem Versagen, wenn er zum Beispiel als ungelernter Schauspieler in eine Rolle schlüpft oder sich beim Stück «This Dick Ain’t Free» als Rapper versucht? Klar bestehe die Gefahr – und mit ihr immer ein wenig die Angst –, dass man von der Kritik verrissen wird, so Fellmann. Aber all das sei letztlich Teil des Spiels.

«Kritik gehört dazu, da darf man keine Mimose sein.»

Fellmann geht seinen Weg. Nimmt diesen mal gedankenschwer, mal mit schelmischem Augenzwinkern. Und so sind auch seine Stücke. Als Nächstes steht im September mit «Apocalypse Now (and I feel fine)», eine Produktion über die Klimakrise und die Frage an, wie wir Menschen an den heutigen Punkt gelangt sind. Gespielt wird im alten Krematorium im Luzerner Friedental. Doch Fellmann kann auch anders. «Mit Beat Schlatter habe ich eine Boulevardkomödie geschrieben.» Das Stück «Ab die Post» feiert – pandemiebedingt verspätete – Premiere im Herbst. Doch wetten, dass auch diese Komödie nicht frei von Tiefgang ist.