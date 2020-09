Zwei Ausstellungen im Museum im Bellpark in Kriens zeigen Ludovic Balland und Syd Mead:

Ein Chronist trifft einen Meister der Utopie Vom Medienkonsum im US-Wahljahr 2016 und von gemalter Zukunft. Susanne Holz 03.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ausstellung von Ludovic Balland: American Readers at Home.



Ausstellung von Ludovic Balland: American Readers at Home.



Ausstellung von Ludovic Balland: American Readers at Home.



Ausstellung von Ludovic Balland: American Readers at Home. Ausstellung von Ludovic Balland: American Readers at Home.





American Readers at Home. New York, September 4-8, 2016. American Readers at Home. Chicago, September 25-October 2, 2016. American Readers at Home. To Detroit, September 8-17, 2016. American Readers at Home. Memories Of The News By Satori Shakoor Storyteller - September 19, 2016 - Detroit. American Readers at Home. To Santa Fe, November 14-16, 2016. American Readers at Home. Santa Fe, November 14-16, 2016. Ausstellung von Syd Mead - Future Cities





Ausstellung von Syd Mead - Future Cities





Ausstellung von Syd Mead - Future Cities





Ausstellung von Syd Mead - Future Cities





Syd Mead: Future Tokyo. Syd Mead: Street Scene Sumo. Syd Mead: Cityscape Lightening. Syd Mead: Future Marina View. Syd Mead: Deckards Kitchen. Syd Mead: Future Urban Architecture. Syd Mead: Future Tokyo.

Auf nach Kriens. Das Museum im Bellpark bietet derzeit zwei faszinierende Ausstellungen. Die eine, «Ludovic Balland: American Readers at Home», befasst sich mit dem Medienkonsum der US-Wähler 2016. Die andere, «Syd Mead: Future Cities», zeigt – erstmals in der Schweiz – 33 Originalwerke des legendären Blade-Runner-Designers Syd Mead (1933–2019).

Bühne frei für einen Schöpfer künftiger Welten Als «kleine Sensation» bezeichnet Museumsleiter Hilar Stadler die Tatsache, dass das Museum im Bellpark gerade über 30 Originale von Syd Mead zeigen kann – in der Ausstellung «Syd Mead: Future Cities». Syd Mead, geboren 1933 und verstorben im vergangenen Jahr, war ein Visionär utopischer Filmwelten und futuristischer Designs. «Ein visionärer Geist und Meister seines Fachs», so formuliert es Hilar Stadler. «Mead konstruierte seine architektonischen Welten bis ins Kleinste durch, was den Sog seiner Bilder erklärt.» Syd Mead arbeitete seit den Siebzigern für Hollywood: Er entwarf die atemberaubenden Welten vieler Science-Fiction-Filme. Für den dystopischen Kultfilm «Blade Runner» (1982), der Science-Fiction mit dem Genre des Film noir verband, zeichnete Mead die Vision einer apokalyptischen Stadt. Letztes Jahr überschnitt sich die Vision mit der Gegenwart, denn der Film spielt im Los Angeles von 2019. Und so wurde auch diese Ausstellung letztes Jahr in Berlin gezeigt, in der Galerie O&O Depot. Der Bellpark konnte «Future Cities» für die Schweiz übernehmen. Ein Blick nach vorne auch für Chrysler oder Sony Was die Ausstellung nicht auslässt: Syd Mead blickte auch für Unternehmen wie Chrysler oder Sony in die Zukunft. Und imaginierte Errungenschaften, die inzwischen Realität sind. (sh) Hinweis: «Syd Mead: Future Cities». Bis 1. 11. im Museum im Bellpark, Kriens. Zusammen mit dem Stattkino Luzern zeigt das Museum im Bellpark am Samstag, 12. September, ab 10 Uhr «Blade Runner» von Ridley Scott (1982) und um 13 Uhr «Blade Runner 2049» von Denis Villeneuve (2017). Um 17 Uhr gibt es eine Führung durch die Ausstellung im Museum im Bellpark. Anmeldung bis 5. September an info@stattkino.ch www.bellpark.ch



Wahlen in den USA: Alle vier Jahre ist die Welt in Hochspannung. Wer wird gewinnen? Trump oder Clinton? Trump oder Biden? Wer macht das Rennen: Republikaner oder Demokraten? Einer, der bezüglich 2016 sagt: «Die Medien gewannen die Wahl, und nicht Trump oder Clinton», ist der Basler Grafiker und Fotograf Ludovic Balland. Balland bereiste anlässlich der Wahlen 2016 die USA und sprach mit verschiedensten Personen über ihren Umgang mit den Medien. Die Ergebnisse dieser Recherche machte er 2017 im Buch «American Readers at Home» publik.

Für die Ausstellung gleichen Namens, die nun im Museum im Bellpark zu sehen ist, überführte Ludovic Balland das Material seines Buchs auf die Räume im Museum. Und nimmt Bezug auf die US-Präsidentschaftswahl am 3. November 2020.

Dutzende Interviews, Hunderte von Fotos

Hilar Stadler, Leiter des Museums im Bellpark, erzählt von sechs Monaten intensiver Arbeit, um nicht nur das Buch von Ludovic Balland in eine Ausstellung zu transferieren, sondern auch, um deutlich zu machen, wie US-Bürger die Medien nutzen und welchen Einfluss Medien auf Wähler haben. «Vom Buch zur Ausstellung – das hat es noch nicht gegeben», sagt Hilar Stadler mit Freude in der Stimme. Der Museumsleiter und Kurator betont zudem:

«Ludovic Balland entwirft ein Psychogramm der USA in einem historischen Moment.»

Die Ausstellung stellt Zeitungstexte der Lesersicht auf die Medien gegenüber, und sie kombiniert Bilder mit Text mit Bildern ohne Text, die für sich sprechen und still von Land und Leuten erzählen. 21000 Kilometer reiste der Chronist 2016 durch die USA, zwei Monate vor und nach den Wahlen. Er führte Dutzende Interviews mit Menschen zu ihrem Medienverhalten und hielt das Land in Hunderten von Fotos fest. In Detroit gab Satori Shakoor zu Protokoll: «If you put everybody’s story together, maybe you can approximate a truth.» Würde man die Geschichten aller zusammenlegen, könnte man sich vielleicht der Wahrheit annähern. Also, liebe Medien, an die Arbeit.

«Ludovic Balland: American Readers at Home». Bis 8.11. im Museum im Bellpark, Kriens. Am Donnerstag, 1. Oktober, findet um 19 Uhr in der ZHB Luzern ein Vortrag über die Entstehung von «American Readers at Home» mit Ludovic Balland statt. Anmeldung bis 24. September auf www.bellpark.ch.