«Das Zelt» in Luzern: Direktor Adrian Steiner im Gespräch

Nachgefragt «Das Zelt» ist zu Gast in Luzern – Direktor Adrian Steiner: «Wir spüren immer noch eine gewisse Zurückhaltung im Ticketverkauf» Am Luzerner Alpenquai treten im Rahmen der «Zelt»-Tournee zahlreiche Schweizer Topacts auf. Direktor Adrian Steiner spricht über den Neustart nach gut zwei Jahren Pause, die Stimmung bei Publikum und Kunstschaffenden sowie die Highlights der kommenden Monate. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 09.11.2021, 12.15 Uhr

«Das Zelt» am Ufer des Vierwaldstättersees beim Alpenquai Luzern. PD

Nach fast zweijähriger Pause ist «Das Zelt» zurück auf Tournee. Zuerst in Aarau, nun im November in Luzern. Wie verlief der Auftakt?

Adrian Steiner: Wir sind total positiv überrascht, wie viele Leute wieder unsere Shows besuchen. Wir spüren allerdings immer noch eine gewisse Zurückhaltung im Ticketkauf, wahrscheinlich aufgrund der Zertifikatspflicht. Aber gesamthaft sind wir sehr zufrieden.

Wie nehmen Sie die Stimmung beim Publikum sowie den Kunstschaffenden unter den neuen Bedingungen und nach der langen Pause wahr?

Direktor Adrian Steiner. Bild: Claudia Below

Wir spüren bei den Gästen eine Erleichterung. Live-Events wie «Das Zelt» schaffen Glücksmomente. Die Menschen haben diese Momente notgedrungen entbehren müssen und freuen sich nun umso mehr wieder darauf. Die Freude ist auch bei den Künstlerinnen und Künstlern gross. Sie sind froh, dass sie nun endlich wieder auf der Bühne stehen und ihrer Arbeit, ihrer Leidenschaft, nachgehen können.

Wie erging es dabei Ihnen und Ihrem Organisationsteam?

Die Freude, aber auch die Anspannung war gross, und der Neustart mit grossen administrativen Aufgaben verbunden. Einerseits aufgrund zahlreicher Verschiebedaten, andererseits auch wegen der Zertifikatspflicht, die in unseren – sowieso schon vollgepackten – Ablauf integriert werden musste.

Apropos Verschiebedaten oder gar Absagen. Auffallend ist das weitestgehende Fehlen internationaler Acts ...

Das ist richtig. Kurzfristig ist das Programm von «Das Zelt» stark auf die Schweiz ausgerichtet. Mittelfristig werden aber wieder internationale Künstler dazu kommen.

Wie haben sich die vergangenen zwei Jahre auf die finanzielle Situation ausgewirkt?

«Das Zelt» hat sehr hohe Fixkosten, nicht zuletzt deshalb haben die vom Bundesrat verordneten Massnahmen einen sehr grossen Schaden verursacht. Dank Pandemieversicherung, Kurzarbeitsentschädigung und staatlicher Ausfallentschädigungen konnten wir uns über Wasser halten, sodass wir zuversichtlich in die Zukunft blicken können.

Beim «Comedy Club»-Abend treten jeweils gleich mehrere Comedians zusammen auf. Bild: PD

Was sind die Highlights der diesjährigen Tournee? Worauf freuen Sie sich am meisten?

Ein Höhepunkt sind natürlich unsere Eigenproduktionen. Nebst dem «Comedy Club» und «This is Rock» feiern wir am 22. Januar 2022 die Premiere unserer neuen Show «Young Artists – Best of Switzerland». Seit es «Das Zelt» gibt, setzen wir uns für die Nachwuchsförderung ein. Letztgenannte Show ist deshalb eine Herzensangelegenheit. Wir haben die besten jungen Schweizer Künstlerinnen und Künstler in den Bereichen Akrobatik und Musik gesucht – und gefunden.

«Das Zelt» ist noch bis zum 20. November in Luzern. In den nächsten Tagen treten auf: Die Ex-Freundinnen (Comedy, 9.11.), Rob Spence (Comedy, 10.11.) , Philipp Fankhauser (Konzert, 12.11.). Am 19. und 20. November präsentiert die A-Capella-Band Bliss ihre neue Weihnachtsshow «Merry Blissmas» im «Das Zelt». Mehr zum Programm und Tickets unter www.daszelt.ch