Stadtleben Kunst «to-go»: Auch während der Pandemie bringt das Fumetto Farbe und Leben nach Luzern Nach einem Jahr Pause startet das Comic-Festival seine Hybridausgabe. Mit Bildergeschichten draussen und vor dem Bildschirm. Regina Grüter 20.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Montag ist ein kalter, trüber Tag. «Familienplausch», «Sammelsurium», «Comic-Classics» oder…? Ein bisschen Farbe kann nicht schaden! Auf zur Satelliten-Tour «Planet Colourful».

Die Idee ist toll: Die Fumetto-Satelliten-Ausstellungen finden in den Schaufenstern statt. Zehn Tage vor der heutigen offiziellen Eröffnung des Festivals verwandelte sich Luzern in eine Comicstadt. Man muss nirgends einen Fuss reinsetzen, fast nie jedenfalls. Die gewählte Tour widmet sich dem Comic in Kunstform, farbig und speziell. Ihren Ausgangspunkt nimmt sie bei der Kulturbeiz Meyer in der Neustadt:

Die Kulturbeiz Meyer beim Bundesplatz in Luzern ist Ausgangspunkt der Satelliten-Tour «Planet Colourful». Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 19. März 2021)

Die Bilder des Berners Henry Althaus unter dem Titel «Total@sozial» zeigen Normalität: Junge Leute sitzen absorbiert von Handy oder Kopfhörern bei einem Drink – dahinter die dunkle, leere Meyer-Bar. Man verspürt einen leichten Stich beim Betrachten, denn, anders als auf den Bildern, pulsiert da normalerweise das Leben.

Ähnliche Gefühle evozieren die (Aquarell-)Zeichnungen des Luzerners Lorenz Rieser im «Majorelle»:

Im Bild: Das Schaufenster des «Majorelle».

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 19. März 2021)

«Kairo im Ohr» schafft eine Verbindung von Auge zum Ohr und weckt die Reiselust. Der Soundtrack der ägyptischen Hauptstadt hört sich momentan wohl auch ganz anders an.

Der Italiener Matteo Braghin (Jg. 1999) gewinnt den Wettbewerb zum Thema «Grenzenlos» in der Kategorie 1. «Die einzelnen Panels sind sehr genau geplant und schön umgesetzt», sagt die Jury zu seiner Arbeit «Dear Papa». Bild: Fumetto

Die Wettbewerbsgewinner des diesjährigen Festivals Die Preisverleihung kann am Sonntag um 17 Uhr auf fumetto.ch mitverfolgt werden. Alle nominierten Comics werden als digitale Ausstellung gezeigt. Kategorie 1 (ab 18 Jahre):

1. Matteo Braghin (Italien)

2. Georgina Mowwe (Deutschland)

3. Josephine Poncelet (Belgien) Kategorie 2 (13 bis 17 Jahre):

1. Nikita Anikin (Russland)

2. Janclaudio Arnold (Schweiz) 3. Theresa Ganglberger (Österreich) Kategorie 3 (bis 12 Jahre):

1. Volodimir Rusanov (Ukraine)

2. Dominik Dedaj (Schweiz)

3. Linus Mühlebach (Schweiz) Szenariopreis: Milly Murer (Schweiz)

Leider auslassen muss man die Bildtafeln des Luzerners Benedikt Notter in der Raviolibar – man wird auf www.benediktnotter.ch verwiesen. Aber wer schon einmal drin war, weiss um die filigranen und skurrilen «Beobachtungen des Unsichtbaren». «Gassetto!» hört man da rufen. «Noch wie vor d’Lozärner Szene», preist der Verkäufer bei der Kantonalbank die Spezialausgabe der «Gasseziitig» an, die in Zusammenarbeit mit Fumetto entstanden ist. «Zeichnet vo Comic-Könschtler – echli grösser ond echli bonter.» Unbedingt kaufen!

Das Fumetto rüstet sich für die Zukunft Programm Während die Satelliten-Ausstellungen von aussen betrachtet werden können, weicht Fumetto im Bereich der Vermittlung auf den digitalen Raum aus. So können Zeichenkurse, Workshops, Symposien und Vorträge ohne physische Präsenz durchgeführt und global besucht werden. Im Rahmen des Fumettino, Comic für Kinder, zeigen Malin Widén und Sara Stäuble, wie man am Tablet Bilder zeichnet und sie als GIF animiert (20./27.3.). Oder hybrider: Unter Anleitung von Debora Gerber und Nicole Heri zeichnen, kleben und gestalten Kinder daheim Figuren – die Videos dazu sind online. Heute um 10 Uhr sprengen Animationsfilme Grenzen: Mit einer Fantoche-Auswahl wird das Comix-Festival virtuell eröffnet. (reg) Hinweis: Fumetto Special Edition, 20. bis 28. März, www.fumetto.ch.

Street-Art – Livekunst ­auf der Reussinsel

Zur Stadthausstrasse sind’s nur ein paar Schritte. Martin Panchauds Schaufenster zum Buch «Die Farbe der Dinge», eine Graphic Novel zwischen Infografik und klassischer Erzählung, dürfte was für «Star Wars»-Fans sein.

Und dann ist auch schon Schluss: Bei der letzten Station, der Ductus Galerie an der Gibraltarstrasse, rennt man wieder an. Von aussen sieht man gar nichts (Öffnungszeiten: www.ductus-luzern.ch). Wäre schon Sonntag gewesen, hätte man die erweiterte Tour gemacht und die Westschweizerin Anda auf der Reussinsel besucht: Mit ihrer Street-Art macht sie ab Sonntag die grauen Wände bunt.

Comic-Künstler beim Zeichnen zuschauen Bild: PD Täglich live Der Genfer Autor und Karikaturist Pierre Wazem (Bild) zeichnet täglich von 15 bis 16 Uhr aus dem Fumetto-Studio in Luzern. So entstehen kurze Geschichten des «Artist in digital Residence», die dann als letztes Kapitel in seinem neusten Buch «Les Auteures en Festival» erscheinen werden. In der Comicszene bekannt wurde der «Allrounder» durch seine von Science-Fiction angehauchten Illustrationen und Geschichten. Daneben prägen dystopische Motive und eine autobiografische Sicht auf aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft seine Arbeit. (reg)

Dazu ist jetzt eine Woche Zeit. Wie für die drei weiteren Touren oder Eva Rusts «Welcome to Agok». Die Berner Illustratorin war zwei Wochen lang in einem Spital im südsudanesischen Agok, wo Teams von Médecins sans frontières fast täglich Schlangenbissopfer behandeln. Die Comic-Reportage wird zur Satelliten-Ausstellung mitten in der Altstadt. Auch nach der eingeschränkten Tour fühlt es sich an, als hätte man so viel Sozialkontakt gehabt wie schon lange nicht mehr. Doch eigentlich hat man nur wieder einmal die Stadt und die Menschen gespürt. Auch während der Pandemie bringt das Fumetto Farbe und Leben nach Luzern.

Arbeiten von Samuel Schumacher im Schaufenster des «Bettstatt».

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 19. März 2021)

Hinweis: Satelliten-Touren als PDF auf fumetto.ch. Eva Rust: Rössligasse 12, täglich von 8 bis 18 Uhr, es gilt Maskenpflicht. Anda: ab 21. März, täglich von 10 bis 12 Uhr auf der Reussinsel.