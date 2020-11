Von Mittagsbesinnungen bis zu neuen Formaten: Corona gibt Veranstaltungen in Luzerner Kirchen einen neuen Stellenwert Mut zum Improvisatorischen – das könnte ein Wegweiser zu neuen Coronaformaten sein, wie man sie in verschiedenen Kirchen findet. Urs Mattenberger 10.11.2020, 18.52 Uhr

«zwölfnachzwölf» in der Peterskapelle Luzern: Florian Flohr, Leiter des Citykirchenteams, spricht über aktuelles Wahl- und Machttheater. Bild: Eveline Beerkircher (5. November, 2020)

Nein, an Stille war nicht zu denken auf dem Weg zum Besinnungsangebot «zwölfnachzwölf» in der Peterskapelle Luzern. Die Wahl in den USA war noch nicht entschieden und die Coronazahlen stiegen bedrohlich an. So checkten einzelne Besucher noch vor der Kirche die «Breaking News» auf dem Handy, bevor sie in den Dreierbänken in der Kirche Platz nahmen.

Dass sich gut ein Dutzend Menschen im Raum verteilten, verhinderte Kontaktrisiken. So blieb nur das Raunen, zu dem sich in Kirchen die Geräusche zu einer geheimnisvollen Stille aufsummieren, mit der man sich endlich aus dem Alltag ausklinken kann.

Jeder muss sich seine eigene Stille schaffen

Diese Stille rückte die reformierte Theologin Heidi Müller ins Zentrum ihrer «zwölfnachzwölf»-Besinnung, wie sie die Peterskapelle als Citykirche jeden Werktag anbietet. Sie dauern 20 Minuten, wobei eine Lesung umrahmt wird von zwei musikalischen Beiträgen. Bietet das Format damit zur Coronazeit eine Alternative für abgesagte Veranstaltungen? Wir machten die Probe aufs Exempel – auch bei Florian Flohr, der das Team der Citykirche leitet.

Veranstaltungen in Luzerner Kirchen «zwölfnachzwölf», werktags, 12.12, Peterskapelle, Lesungen diese Woche u.a. von Verena Sollberger (heute) und Florian Flohr (Samstag). www.kathluzern.ch «MittWortsMusik», mittwochs, 12.15, Jesuitenkirche, heute: Religiöse Gesänge von Rheinberger für Tenor und Orgel, Texte: Franziska Loretan. Theatergottesdienst, Sonntag, 15. November, 10.00, Matthäuskirche: Zusammenarbeit mit dem Luzerner Theater zu «Meine geniale Freundin» (nach Elena Ferrante). www.reflu.ch «Lichtvollmusik», ab Donnerstag, 19. November, 19.30, Kirche St. Karli: Jan G. Brönnimann (Sax) Moussa Cissokho (Voc), Omri Hason (Perc). www.lichtvollmusik.ch «Brückenschlag», Sonntag, 22. November, 18.00, Peterskapelle: Gespräch zwischen Theater und Kirche vor der Aufführung von Tschechows «Kirschgarten» im Luzerner Theater. (mat)

Heidi Müller beginnt ihre Besinnung «im Namen Gottes», rückt dann aber den norwegischen Abenteurer Erling Kagge ins Zentrum. Und gibt uns den «Wegweiser» zur «Stille» aus dessen gleichnamigen Buch mit auf den Weg: Da schildert Kagge, wie er, vom Sonnenaufgang über New York überwältigt, das Rumpeln der Bahn und das Rauschen der Autolawinen «ausblendete». Und realisierte: Jeder kann und muss sich seine eigene Stille selber schaffen.

Vom Dunkel zum Licht führte auch Christoph Blum mit seiner Panflöte, indem er ein rumänisches Stück aus mysteriösen Tiefen zu einem ekstatisch züngelnden Tanz steigerte. Eine Eigenkomposition, in dem er mit Finger-Pizzicato auf der Flöte seinen archaischem Gesang begleitete, war ein Beispiel fürs Improvisieren, so Heidi Müller, zu dem uns Corona zwingt.

20 Minuten passen in jede Tagesagenda

Der Mut zum Improvisatorischen – das könnte ein Wegweiser zu neuen Coronaformaten sein, wie man sie in verschiedenen Kirchen findet (vgl. Kasten). Dafür und als Konzertersatz sind die «zwölfnachzwölf»-Besinnungen zwar zu kurz. Dennoch stellt Flohr fest, dass sie in dieser Coronasituation mehr Besucher anziehen – an Samstagen können das auch mal 30 sein. «Sie sollen einen Gedankenanstoss geben», erklärt Florian Flohr die Grundidee: «Sie dauern nicht länger als 20 Minuten, damit man sie spontan und unverbindlich besuchen kann und nicht in der Agenda einplanen muss.»

Corona fördert Brückenschlag zwischen Kultur und Kirche Wegen Corona werden auch Kirchenkonzerte abgesagt, wie etwa die Orgelvespern in der Jesuitenkirche. Aber viele nichtliturgische Angebote in Luzerner Kirchen laufen weiter. Die Reihe «Lichtvollmusik» nutzt sogar ganz neu die St.-Karli-Kirche als Konzertraum (vgl. Kasten). Eine besondere Rolle spielen die Luzerner Citykirchen. So führt die Matthäuskirche die Theatergottesdienste weiter und gibt in den Gottesdiensten der Musik unter der Leitung von Stephen Smith spezielles Gewicht. Virtuelle Realitäten und der Abschied vom Paradies In der Peterskapelle, die keine Pfarrei ist, kann sich ein dreiköpfiges Team unter der Leitung von Florian Flohr ganz den Citykirchen-Projekten widmen. Schon der erste Lockdown inspirierte zu einem neuen Format. «Unser Projekt ‹Palestine› war ein Hybrid», erzählt Flohr: «Eine Installation in der Kirche ergänzten Studenten aus Bethlehem durch Szenerien aus dem palästinensischen Alltag, in die Besucher mit einer Virtual-Reality-Brille eintauchen konnten.» Auf Weihnachten hin ist eine «virtuelle Krippe» geplant (demnächst unter www.wir-sind-krippe.ch). Ein neues Format ist auch der «Brückenschlag», ein Gespräch zwischen Kirche und Theater vor einer Aufführung im Luzerner Theater. Für ein solches sei Tschechows «Kirschgarten» ideal, sagt Flohr: «Als Sinnbild für das Paradies steht er auch für eine verlorene Kindheit und die Frage, wovon wir uns verabschieden müssen.» Wenn das kein Coronathema ist (Wiederholung am 22. November). (mat.)

Dass das ökumenisch zusammengesetzte Team von 20 Theologinnen und Theologen «im Namen Gottes» begrüsst, heisst nicht, dass das religiöse Andachten sind. «Wir stehen zu unserem christlichen Hintergrund. Aber die Lesungen sind bewusst nicht in einer liturgischen Sprache gehalten», betont Flohr.

Die Musik steuern Studenten der Musikhochschule Luzern bei, abwechselnd aus den Sparten Klassik, Jazz oder Volksmusik: «Obwohl es kaum Absprachen gibt, passt sie oft überraschend gut zu den Lesungen», lacht Flohr.

Wie gehen wir um mit unserer eigenen Macht?

Das zeigte sich an seiner Lesung am Donnerstag. Flohr ging von den aktuellen US-Wahlen aus und reflektierte solches «Machttheater» mit einer «Polit-Satire» aus der Bibel: Der Geschichte von den Bäumen, die einen würdigen König suchen, wofür sich nur der wertlose Bocksdorn zur Verfügung stellt. Dass keiner König werden will, sei nicht nur als Spott auf die Mächtigen zu verstehen, sondern zwinge uns zur Frage, wie «wir selber uns im Umgang mit der Macht engagieren – auch da, «wo wir selber Macht haben».

Zur Macht-Satire passte das schiefe Fanfarensolo des Trompeters Valentin Francois, während die Cellistin Elodie Théry solchen Fragen mit Bach «auf den Grund» ging (Flohr). Besinnung oder doch auch Konzertersatz? Als musikalisches Wort zum Mittag sind die «zwölfnachzwölf»-Besinnungen aphoristisch verkürzt durchaus beides.