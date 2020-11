Ausstellung von Sandra Boeschenstein: Das Bild als Werkzeug der Erkenntnis Die Künstlerin Sandra Boeschenstein zeigt in der Edizioni Galleria Periferia einen Zyklus von faszinierenden Palimpsests. Pirmin Bossart 03.11.2020, 18.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sandra Boeschenstein in der Edizioni Galleria Periferia. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. November 2020)

Ein Palimpsest ist gemäss Definition eine Manuskriptseite (ursprünglich Papyrus), die durch Schaben oder Waschen gereinigt und danach neu beschrieben wird. Ähnlich handfest hat die Künstlerin Sandra Boeschenstein eigene Zeichnungen mit einer Schicht weisser Ölkreide beschichtet und sie dann schwarz gewalzt.

Es entstanden neue Texturen mit porösen Pigmenten und kleinen Unreinheiten, die von der Künstlerin mit einem Stahlstift und anderen Eingriffen weiterbearbeitet wurden.

«Ein wildes Reagieren»

Die rund 60 Bilder aus dem Zyklus «Sonne und nicht Sonne», die in der Edizioni Galleria Perifera zum ersten Mal gezeigt werden, wirken ein wenig wie antike Fotografien aus dem Weltraum. Ihre kosmische Wirkung wird mit feinsten zeichnerischen Interventionen und eingefügten Worten und Textzeilen kontrastiert. Andere Zeichnungen hat die Künstlerin mit Ölkreide und einem blau gefärbten Gitterwerk überzogen und dann nur in bestimmten Ausschnitten das Darunterliegende enthüllt. «Das Arbeiten mit diesen Schichtungen ist völlig unvorhersehbar. Es ist ein wildes Reagieren.» Das fasziniere sie.

«Denn wir üben, kulturell verankert und systematisch, das lineare Entwerfen und Ausführen. Wir üben es jedoch selten in Verzahnung mit dem per se Unkontrollierbaren.»

In den verschiedenen Handlungen, die Boeschenstein auf einem Blatt zusammenbringt, sind schnelle und langsame Energien am Werk, zarte und heftige, deren Qualitäten sich oft gegenseitig schärfen. Für die Künstlerin ist dieses künstlerische Vorgehen des Schichtens und Überlagerns eine permanente Entdeckungsreise, die sie extrem inspiriert. Es trieb sie dazu, sich auch selber in das Papier hineinzulegen, um Abdrücke ihres Körpers zu machen. «Ich walzte mich mit Ölfarbe ein und senkte mich mit konzentrierter Spannung für eine kurze Berührung auf ein Blatt Papier.»

In diesem «Lowtech-Verfahren» entstanden Körperabdrucke, die auf den ersten Blick eher wie Röntgenbilder anmuten. Auch diese Abdruckbilder bearbeitete sie nachträglich mit gegenständlichen Zeichnungen und Linien und generierte damit überraschende Wahrnehmungssituationen. Das ist auch dort der Fall, wo sie Tropfen auf eine Zeichnung fallen liess, die neue Raumdimensionen und Bedeutungsebenen eröffnen. Wenn sich das Auge einmal auf Boeschensteins feinsinnige Eingriffe eingezoomt hat, lassen sich ungewöhnliche Wahrnehmungsräume entdecken.

Das Auge herausfordern

Das gilt auch für das grosse Wandbild, das die Künstlerin in der Galerie direkt auf die Wand gezeichnet hat. Es ist eine Bildsituation, in der sich mit perspektivischen Techniken, gespannten Fäden und realen Gegenständen subtile Verfremdungen zwischen den realen Raum und die gezeichnete Raumsituation schieben. Während der rechte Bildbereich mit seiner perspektivischen Verlängerung des Raumes an Illusionismus grenzt, ist der linke Bereich mit einzelnen Fäden, Wassergläsern und Glasscheiben extrem reduziert gestaltet.

Im Wandbild geht es um den gleichen (Erkenntnis-)Prozess, wie er die Künstlerin auch bei den Palimpsests umtreibt. «Durch das unvermittelte Zusammenführen von unterschiedlichen Handlungen erkunde ich die vielschichtigen Möglichkeiten, das Auge in seinen Gewohnheiten herauszufordern. Was entstehen für Reibungen zwischen dem Realraum und den zeichnerischen Behauptungen – und was macht das Auge damit?»

Sie mache oft absichtlich Verschiebungen in der Perspektive, die man als Fehler wahrnehmen könne, sagt die Künstlerin. Sie liebt auch «die Nachbarschaft von Klarheit und prickelnder Uneindeutigkeit», wie sie in einem Interview erklärte. «Es sind die Momente knapp neben der kausalen Schlüssigkeit, die ich suche. Dies sind die energetisch interessantesten Zonen.» Was extrem schlüssig ist, sei pure Information. «Auch diese hat ihren Wert. Aber die Schlüssigkeit hat mit der grossen Reduktion der Komplexität auch einen Preis.»

Lieber untersucht Sandra Boeschenstein das Verhältnis von Wahrnehmen und Denken. Was ist möglich, was ist wirklich? Wo beginnt Bedeutung? Die Künstlerin, die vor ihrer Kunst-Ausbildung an der Hochschule der Künste in Bern einige Semester Philosophie und Kunstgeschichte in Zürich studierte, ist nicht nur eine brillante Zeichnerin, sondern auch eine agile Denkerin. Sie reflektiert ihr Tun präzise und kann sich ebenso ausdrücken.

Grenzzonen und Energie

Schon mehrmals wurde sie in wissenschaftliche Kontexte eingeladen, etwa 2019 an das Zentrum für interdisziplinäre Forschung Bielefeld (ZiF), wo sie sich im Kreis von Wissenschaftern bewegte und ihre Kunst vermittelte. Sie hat eine Neugier für das Wesen der Realität und den Prozess der Erkenntnis. «Um mich damit auseinanderzusetzen, brauche ich die physische Form, das Handeln.» Deshalb ist sie Künstlerin:

«Das Bild ist für mich ein primäres Erkenntniswerkzeug.»

Boeschenstein ist interessiert an Unschärfen und Verschiebungen. Deshalb arbeitet sie mit verschiedenartigen Medien oder lässt, wie in den Palimpsests, unterschiedliche Techniken zusammenwirken, «Bei medialen Brüchen und Übergängen ist immer viel Energie im Spiel, oft sind es auch unkontrollierbare Turbulenzen.» In diesen Grenzzonen wird das Wirklichkeitsgefüge neu zusammengesetzt. Und erschüttert im besten Falle auch die Wahrnehmung der Betrachtenden.

Die Ausstellung ist am 14./21./28. November, 5. und 12 Dezember geöffnet, von 12 bis 17 Uhr, oder nach Vereinbarung (mail@periferia.ch). Unterlachenstrasse 12, Luzern. www.periferia.ch